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Zelensky acusó a Rusia de suministrar drones Shahed a Irán con mejoras tecnológicas

El presidente ucraniano asegura tener pruebas de que Moscú fabricó bajo licencia iraní los aparatos usados contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente, y abre la puerta a una alianza con Israel en la guerra contra los drones

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ARCHIVO - Un dron explosivo
ARCHIVO - Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022 (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó este lunes a Rusia de haber entregado a Irán drones Shahed equipados con tecnología de fabricación rusa, y afirmó que esos mismos aparatos fueron utilizados contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Las declaraciones elevan la presión sobre Moscú en un momento en que Washington intenta calibrar el alcance real del apoyo ruso al régimen iraní.

Los iraníes no los fabrican”, afirmó Zelensky, en referencia a los componentes rusos hallados en los restos de un Shaheed derribado en la región. Según el mandatario, Rusia no solo transfirió los aparatos, sino que lleva haciéndolo desde el inicio del conflicto en Ucrania: “Los rusos les han estado ayudando desde el mismo comienzo de la guerra, cuando les dieron los Shahed”. La afirmación sitúa la cooperación armamentística entre Moscú y Teherán como un eje estructural de la confrontación actual, no como una respuesta coyuntural a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

La denuncia de Kiev se apoya en análisis de fragmentos recuperados. Rusia proporciona a Irán asesoramiento específico sobre tácticas de drones, incluyendo estrategias de ataque probadas sobre territorio ucraniano durante más de cuatro años de guerra. Lo que comenzó como un apoyo genérico se convirtió en una asistencia más sofisticada que incluye la planificación de objetivos. La industria rusa de defensa reprodujo los motores MD550 de los Shaheed, así como materiales compuestos y sistemas electrónicos, simplificando y abaratando su producción.

Shahed-136
Shahed-136

El vínculo entre Moscú y Teherán no es nuevo. Irán comenzó a suministrar drones Shaheed a Rusia en 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania. Desde entonces, Rusia lanzó miles de esos aparatos contra ciudades ucranianas, convirtiéndolos en uno de los instrumentos de terror más sistemáticos del conflicto. La relación se invirtió: lo que fue una transferencia iraní a Rusia se transformó, según Zelensky, en una cadena de producción y reexportación bajo control ruso. El resultado fue que Irán dispuso, al iniciar sus ataques contra bases de Estados Unidos y sus aliados en la región, de una flota de drones que en sus componentes esenciales era en parte rusa.

Esa paradoja convierte a Ucrania en un actor con credenciales únicas en este conflicto. Ningún ejército del mundo tiene más experiencia combatiendo los Shaheed que el ucraniano, que desarrolló en los últimos dos años una industria doméstica de drones interceptores de bajo coste, los llamados “cazadores de Shaheed”. Zelensky desplegó equipos especializados en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar a pedido de Washington, y envió un contingente a Jordania para proteger bases militares estadounidenses. Más de una docena de países solicitaron asistencia a Kiev desde que estalló el conflicto con Irán.

En ese contexto cobran peso las declaraciones del presidente ucraniano sobre su disposición a hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita”, afirmó Zelensky en la entrevista con i24, sin precisar el contenido del intercambio que espera. La frase refleja una geometría de intereses mutuos: Israel busca la experiencia ucraniana en defensa antidron; Ucrania, a cambio, aspira a sistemas de armas avanzados que Tel Aviv hasta ahora se había negado a transferir por no irritar a Moscú.

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