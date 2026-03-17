Se definieron los cruces del Masters 1000 de Miami: el camino de los argentinos

El sorteo del cuadro principal determinó los enfrentamientos y el recorrido inicial para los representantes nacionales en el segundo Masters 1000 de la temporada (Credito: Kirby Lee)

El circuito profesional no detiene su marcha. Este lunes se llevó a cabo el sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Miami, que contará con la presencia de los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Solana Sierra. Juan Manuel Cerúndolo, en cambio, no será de la partida debido a problemas físicos.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 19 del ranking mundial, al igual que Tomás Etcheverry (32°), iniciará su participación directamente en la segunda ronda. El mayor de los Cerúndolo espera por el francés Valentin Royer (69°) o un jugador proveniente de la clasificación o un lucky loser. El platense, por su parte, aguarda por el estadounidense Jenson Brooksby (42°) o el belga Zizou Bergs (45°).

En la primera ronda, Francisco Comesaña (82°) se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (41°), mientras que Camilo Ugo Carabelli (66°) tendrá un exigente debut frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°).

Por su parte, Sebastián Báez (52°) y Mariano Navone (61°) aguardan por rivales de la clasificación o lucky loser.

El español Carlos Alcaraz (1°) partirá como primer preclasificado y en la ronda de 64 podría enfrentarse al brasileño Joao Fonseca (39°), siempre que este logre superar previamente al húngaro Fabián Marozsán (46°).

Por su parte, el italiano Jannik Sinner (2°), reciente campeón en Indian Wells, aguardará en su debut por el bosnio Damir Džumhur (76°) o por un rival proveniente de la clasificación o lucky loser.

En la primera ronda de la clasificación, Thiago Tirante (81°) logró un sólido triunfo frente al alemán Diego Dedura (259°) por 6-2 y 6-3. Si consigue una nueva victoria en la segunda fase, ante el ganador del duelo entre el español Martín Landaluce (151°) y el estadounidense Mackenzie McDonald (125°), accederá al cuadro principal.

En cambio, Román Burruchaga (102°) quedó eliminado tras caer ante el británico Arthur Fery (174°) por 2-6, 6-4 y 6-4.

Solana Sierra, la única representante argentina en el cuadro femenino del Masters 1000 de Miami (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

La única representante argentina en el cuadro femenino será Solana Sierra (63°), quien debutará en la primera ronda ante una jugadora que llegue desde la qualy o lucky loser.

Tras 32 años disputándose en el Crandon Park de Key Biscayne, el torneo cambió de escenario en 2019 y se trasladó al Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL. En esa primera edición en la nueva sede, Roger Federer se convirtió en el primer campeón al vencer en la final al estadounidense John Isner. Entre las mujeres, la australiana Ashleigh Barty derrotó a la checa Karolína Plískova.

Otro hito en la historia reciente del certamen lo protagonizó Carlos Alcaraz, quien en 2022, con apenas 18 años, conquistó su primer título de Masters 1000 y se transformó en el campeón más joven del torneo.

El máximo ganador del evento es el estadounidense Andre Agassi, con seis consagraciones, mientras que en el cuadro femenino el récord lo ostenta Serena Williams, quien levantó el trofeo en ocho oportunidades.

En el certamen masculino nunca hubo un campeón argentino. Sin embargo, tres representantes del país alcanzaron la final: Alberto Mancini en 1992, actual entrenador de Mariano Navone, Guillermo Coria en 2004 y Guillermo Cañas en 2007.

En el circuito femenino, en cambio, Gabriela Sabatini logró quedarse con el título en 1989 tras derrotar a la local Chris Evert. Además, disputó otras dos finales: en 1991 cayó frente a la estadounidense Monica Seles y en 1992 fue superada por la española Arantxa Sánchez Vicario.

Sabatini también festejó en dobles. En 1988 conquistó el trofeo junto a la alemana Steffi Graf, luego de vencer a la dupla estadounidense conformada por Gigi Fernández y Zina Garrison.

Otra alegría argentina en esta modalidad llegó en 2010, cuando Gisela Dulko, en pareja con la italiana Flavia Pennetta, se consagró campeona al superar en la final a la rusa Nadia Petrova y a la australiana Samantha Stosur.