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Las imágenes del cumpleaños N° 88 de Carlos Bilardo: los campeones del mundo presentes y el mensaje de Ruggeri

El Cabezón junto a dos ex compañeros visitaron al entrenador que condujo a la selección argentina al título mundial

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El cumpleaños número 88 de Carlos Salvador Bilardo generó homenajes y mensajes en redes sociales, con un gesto destacado de Oscar Ruggeri y otros campeones de México 1986, quienes compartieron en Instagram un saludo muy especial: “Felices 88 Querido MAESTRO Carlos Salvador Bilardo, Gracias Eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la Cancha!!”.

El posteo, acompañado de imágenes junto a otros integrantes de aquel histórico plantel como Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga, se viralizó entre los seguidores del fútbol argentino. También estuvieron presentes Claudia Villafañe, en nombre de la familia Maradona, la esposa del Doctor Gloria, su hija Daniela su hija. A la distancia desde la Conmebol, se sumó Nery Pumpido.

Carlos Salvador Bilardo celebra su
Carlos Salvador Bilardo celebra su cumpleaños junto a amigos y familiares, incluyendo a Oscar Ruggeri, en un emotivo festejo.

La publicación de Ruggeri —quien fue parte clave del equipo campeón de la selección argentina— refleja la admiración que mantienen los ex jugadores hacia el entrenador. En el mensaje, se agradece a Bilardo por su influencia en la vida profesional y personal de quienes integraron aquel plantel. La relación del técnico con sus dirigidos trascendió el ámbito deportivo, consolidando un vínculo afectivo que se mantiene a pesar del paso del tiempo y las dificultades de salud que enfrenta el entrenador.

Desde 2017, Bilardo permanece alejado de la vida pública tras el diagnóstico de síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que afecta sus capacidades cognitivas. Reside en su hogar porteño bajo el cuidado de su familia y recibe visitas periódicas de amigos cercanos y ex futbolistas, entre ellos Jorge Burruchaga y Sergio Batista. El propio Batista recordó en declaraciones recientes la exigente preparación del “Operativo Tilcara”, señalando: “Carlos nos había mentalizado tanto de lo que significaba ser hombres de Selección, que nos bancamos todos esos días en una ciudad muy linda, pero donde no había nada”.

Carlos Salvador Bilardo, DT de
Carlos Salvador Bilardo, DT de la selección campeona del Mundial México 1986

La figura de Bilardo es inseparable de la identidad de Estudiantes de La Plata y de la historia moderna de la selección argentina. “Un maestro y referente dentro y fuera de la cancha”, como mencionó Ruggeri, un reconocimiento que se expresa en cada aniversario y que hoy recobra fuerza a través de las redes sociales.

El mensaje del Cabezón sintetiza la gratitud de un grupo que, bajo la conducción del técnico, alcanzó la segunda estrella mundialista en 1986 y consolidó un modelo de trabajo basado en la táctica, la preparación mental y la atención a los detalles.

Bilardo, emblema de Estudiantes de
Bilardo, emblema de Estudiantes de La Plata, posa con la Copa Libertadores de América

En su carrera, Bilardo dirigió a equipos como San Lorenzo de Almagro, Deportivo Cali, Boca Juniors, Sevilla FC y la Selección Colombia, además de convertirse en referente de una escuela que prioriza la eficacia y la disciplina táctica. Su legado, celebrado en cada mensaje de sus ex dirigidos, se mantiene vigente en el fútbol argentino y mundial.

El cumpleaños 88 de Bilardo se convierte en una nueva ocasión para reafirmar el afecto de quienes compartieron con él logros deportivos y enseñanzas fuera de la cancha. El gesto público de los campeones del ’86, encabezados por Ruggeri, refuerza el lugar del entrenador como figura central de una generación que marcó la historia del fútbol.

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