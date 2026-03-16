“¿Está para el Puskas?“: la peculiar secuencia de uno de los goles de Racing ante Lanús por el Torneo Apertura del fútbol femenino

Marleidy Cossio marcó su primer tanto en el conjunto de Avellaneda y celebró con un baile particular

La contundente victoria de Racing sobre Lanús en el arranque del Torneo Apertura de fútbol femenino dejó al equipo de Avellaneda con un saldo de 6 goles a favor y una actuación colectiva que sobresalió desde el inicio. El equipo dirigido por Héctor Bracamonte no solo superó ampliamente a su rival, sino que consolidó su candidatura desde la primera fecha de la competencia organizada por la AFA.

Entre las protagonistas de la jornada, Marleidy Cossio tuvo un debut inolvidable. La delantera colombiana, flamante refuerzo con contrato hasta diciembre de 2027, se lució con una jugada que desató el entusiasmo en el Predio Tita Mattiussi. Su tanto, producto de una serie de rebotes y una definición precisa tras el intento de chilena de Rocío Bueno y la intervención de la arquera rival, se convirtió en viral por lo confuso de la acción.

Racing derrotó 6-0 a Lanús en la primera fecha del Torneo Apertura (@RacingClub)

El marcador se abrió temprano, luego de un tiro libre ejecutado por Sindy Ramírez que derivó en una asistencia de Bueno y Abril Reche no falló frente al arco defendido por Macarena Ruíz Díaz. El equipo local aprovechó la inseguridad defensiva de Lanús, que sintió el rigor de su regreso a la Primera División bajo la conducción de Juan Ignacio Granda, quien permitió el reciente ascenso de su plantel tras conquistar el Torneo Reducido de la Primera B.

El festejo de Cossio tras su gol incluyó un baile junto a Milagros Otazú que evocó celebraciones conocidas por la hinchada. La escena no solo generó alegría entre las jugadoras, sino que también recordó el reciente festejo de Duván Vergara, quien celebró de manera similar en el triunfo de Racing por 3-0 frente a Atlético Tucumán en el Torneo Apertura masculino. “¿Está para el Puskas?“, se preguntó la cuenta de X (antes Twitter) de El Canciller, por lo peculiar de la secuencia.

El dominio de Racing se consolidó aún más tras una infracción dentro del área, Sindy Ramírez amplió la diferencia desde el punto penal con seguridad y dejó sin opciones a la arquera de Lanús. El equipo de Avellaneda supo capitalizar cada error del rival y transformó el trámite en una exhibición.

Marleidy Cossio firmó con Racing hasta diciembre de 2027, tras su paso por Banfield (@RacingClub)

La goleada se completó cuando Luciana Pérez marcó un doblete, la futbolista esquivó sin inconvenientes a la defensa visitante y dejó en claro la superioridad en el encuentro. El cierre llegó con un disparo cruzado de Delfina Pacheco, que selló el resultado final y desató la celebración en la hinchada local.

De este modo, Racing se adjudicó el triunfo más abultado de la fecha inicial, al superar a un Lanús que deberá ajustar su funcionamiento para afrontar el resto del torneo. El equipo Granate, que acaba de regresar a la máxima categoría, mostró dificultades tanto en la contención como en la generación de juego ofensivo, y tendrá que trabajar para adaptarse al ritmo de la Primera División.

La delantera colombiana junto a Juanfer Quintero (@cossiomarleidy7)

El Torneo Apertura 2026 comenzó con una muestra de paridad y emociones en casi todos los encuentros. Boca igualó uno a uno ante San Lorenzo en un duelo muy disputado, mientras que Talleres y Ferro no lograron romper el marcador. Banfield se impuso 2-1 ante Independiente, SAT sumó tres puntos frente a Belgrano y River celebró una victoria por 3-1 contra Huracán. Gimnasia y Unión protagonizaron el partido más cambiante, con un triunfo 4-3 para el conjunto platense. Newell’s y San Luis, en tanto, no se sacaron ventajas.

El repaso de los resultados de la jornada dejó a Racing como el equipo más efectivo y con mejor saldo de goles en el inicio de la competencia, lo que le otorga un envión anímico para el próximo desafío. El plantel de Avellaneda visitará a Boca en la segunda fecha, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos del calendario. Lanús, por su parte, buscará recuperarse de local ante Newell’s.