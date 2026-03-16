Quiénes pueden pedir en ANSES la ayuda económica para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite

El programa busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asiste a los trabajadores en relación de dependencia que pierden su empleo sin justa causa. El beneficio incluye a quienes son despedidos por finalización de contrato o por motivos externos, siempre que estén contemplados dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

La Prestación por Desempleo para Trabajadores en Relación de Dependencia de la Anses busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación, durante el período en que procuran reinsertarse en el mercado laboral, y mitigar el impacto en los ingresos tras la pérdida del puesto de trabajo.

Quiénes pueden pedir la prestación por desempleo

Para obtener la prestación por desempleo, la ANSES requiere que los solicitantes cumplan ciertos requisitos antes de iniciar el trámite. Los empleados permanentes deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o a la finalización del contrato.

Los empleados permanentes deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o a la finalización del contrato

En el caso de los trabajadores eventuales y de temporada, se exige haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año anterior a la desvinculación.

El monto de la ayuda y la cantidad de cuotas, que puede variar entre 2 y 12, dependen de los ingresos percibidos y la cantidad de meses aportados durante los 3 años previos a la solicitud. Para las personas mayores de 45 años, el período de cobro se extiende por 6 meses adicionales.

Por otra parte, ANSES se encarga de la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en una entidad bancaria para que el beneficiario reciba la prestación. El dinero puede retirarse por ventanilla en la sucursal designada, donde luego se entrega la tarjeta de débito correspondiente. Esta tarjeta permite operar en cajeros automáticos una vez que el trámite queda formalizado en el banco.

Si el solicitante ya cobra alguna otra prestación de ANSES a través de una cuenta bancaria, esa misma cuenta será utilizada. Quienes tengan una cuenta particular pueden pedir que el banco la modifique para ser utilizada como Cuenta de la Seguridad Social.

ANSES se encarga de la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en una entidad bancaria para que el beneficiario reciba la prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale mencionar que el beneficiario puede cobrar al mismo tiempo otras asignaciones familiares, como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

El trámite constituye una herramienta de apoyo económico para quienes atraviesan la pérdida involuntaria de su empleo bajo relación de dependencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Cómo se hace el trámite

La documentación necesaria para realizar el trámite incluye el DNI (original y copia) y una comprobación de desempleo (original y copia), que varía según el caso:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud

Una vez reunida la documentación, se debe ingresar al sitio web oficial de ANSES, clickear en “Atención Virtual” e ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no tener esta última, se puede obtener en el momento.

Asimismo, el trámite puede realizarse presencialmente en una oficina de ANSES, solicitando un turno con anticipación.