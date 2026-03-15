El dólar baja y está a su mayor distancia del techo de la banda de flotación en 8 meses: causas y perspectivas

El dólar mayorista cerró la semana a $1.396,50, con una brecha de 14,2% respecto al techo de la banda cambiaria (Videnza Instituto)

La cotización del dólar mayorista cerró la semana en un nivel que marca la mayor diferencia frente al techo de la banda cambiaria en ocho meses. La distancia entre el valor efectivo del tipo de cambio y el límite superior definido por el Banco Central resulta un dato central para el mercado y para la política monetaria en un contexto de alta inflación y volatilidad internacional.

El tipo de cambio mayorista finalizó la semana en $1.396,50, mientras que el límite superior de la banda de flotación se ubicó en $1.627,97. Esto implica un margen de 14,2% por debajo del máximo de intervención para forzar ventas del BCRA, según la serie del entidad monetaria. El dólar minorista terminó a $1.420 y el dólar blue se situó en $1.415. En los mercados financieros, el dólar MEP cerró en $1.418,15 y el contado con liquidación (CCL) en $1.465,76 por unidad.

Esta brecha entre el precio de la moneda estadounidense y el techo de la banda cambiaria se amplió de forma sostenida a lo largo de las últimas semanas.

El seguimiento de la evolución diaria de la banda muestra que el límite superior subió desde $1.529,03 al inicio de enero hasta $1.627,97 al 13 de marzo, mientras que el dólar mayorista mostró una tendencia opuesta en las últimas semanas.

El tipo de cambio durante la semana el tipo de cambio oficial intentó superar los $1.400, pero las ventas en el mercado de futuros lograron mantenerlo por debajo de ese umbral (Outlier)

Un informe de la consultora Outlier destacó que “el tipo de cambio durante la semana el tipo de cambio oficial intentó superar los $1.400, pero las ventas en el mercado de futuros lograron mantenerlo por debajo de ese umbral y terminó en mínimos”.

Factores que explican la brecha cambiaria negativa

Según este análisis, la dinámica de ventas en el mercado de futuros que se registraron el jueves resultó clave para frenar cualquier avance del dólar por encima de ese valor.

Además, los analistas de Outlier apuntan que “las ventas en ese mercado se acrecentaron cuando el spot (contado) cruzaba los $1.400 por dólar y, a pesar de las subas en la tasa de interés implícita (también pueden estar correlacionadas con las subas en otros mercados), refuerzan la impresión de una participación intensa del BCRA en las operaciones”.

Según Outlier, además del price action y los movimientos de las tasas de interés implícitas, se observó un “incremento acumulado de interés abierto en futuros de unos 418.407 contratos”, una conducta que la consultora vincula a la preocupación por los datos de inflación del primer bimestre de 2026.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), el análisis coincidió al afirmar: “El tipo de cambio oficial profundizó la baja aun en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel global”.

PPI remarcó: “El spot cayó en la semana hasta $1.396. Resulta un fenómeno inusual, sobre todo porque se da en un contexto internacional donde el dólar se fortalece y las monedas de los principales socios comerciales de Argentina pierden valor”.

El spot cayó en la semana hasta $1.396. Resulta un fenómeno inusual, sobre todo porque se da en un contexto internacional donde el dólar se fortalece y las monedas de los principales socios comerciales de Argentina pierden valor (PPI)

Outlier subrayó: “Lo llamativo de la falta de flexibilidad en la decisión de sostener el tipo de cambio en torno a $1.400, que no es nueva y que probablemente se justifique internamente en los malos datos de inflación del primer bimestre de 2026, es que en esta oportunidad se está combinando con un fortalecimiento global del dólar, en general, y un significativo debilitamiento de la moneda de nuestros socios comerciales, en particular”.

El informe advirtió que el ritmo de apreciación del tipo de cambio real multilateral asociado a esa decisión -ya era significativo por el lado de los diferenciales de inflación local-, ahora se incrementó mucho más.

PPI aportó: “En el mercado de futuros de dólar de A3, el interés abierto volvió a aumentar, aunque a un ritmo más moderado (...) en los tres primeros días de la semana el interés abierto acumuló un aumento de USD 285 millones”.

El Gobierno intervino en el mercado de futuros de dólar para sostener el tipo de cambio

Impacto internacional y proyecciones de mercado

Un reporte del centro de análisis IEB Research contextualizó el escenario internacional y la presión inflacionaria. La apreciación del dólar frente a las principales monedas del mundo y la persistencia de una inflación elevada en Argentina generaron condiciones complejas para la política cambiaria.

Los expertos de IEB Research destacaron que “el fortalecimiento global del dólar y los diferenciales inflacionarios locales incrementan la presión sobre el tipo de cambio real, lo que obliga al BCRA a sostener su estrategia de intervención para evitar movimientos bruscos en la cotización”.

El fortalecimiento global del dólar y los diferenciales inflacionarios locales incrementan la presión sobre el tipo de cambio real, lo que obliga al BCRA a sostener su estrategia de intervención (IEB)

El impacto de la intervención oficial también se reflejó en las compras de reservas. El BCRA acumuló compras por USD 3.253 millones en lo que va de 2026, de las cuales USD 541 millones corresponden a marzo. Sin embargo, el promedio diario de compras este mes (USD 62 millones) resultó inferior al de febrero (USD 86 millones), aunque superó el de enero (USD 55 millones).

El mercado proyectó que el tipo de cambio mayorista llegaría a $1.409 a fines de marzo, mientras que para fines de abril el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.703,22 según la serie oficial. Esto implica que, aun con una eventual suba del dólar, el margen con el límite superior seguirá siendo amplio en el corto plazo.

El análisis de Outlier sugiere que “la falta de flexibilidad cambiaria por parte del BCRA puede volverse cada vez más onerosa“ si persisten las condiciones actuales en los mercados internacionales y la inflación local se mantiene elevada" (Foto: Reuters)

Outlier advirtió que “en una flotación sucia lo lógico sería acompañar el movimiento externo y, en todo caso, intentar amortiguarlo. Con lo cual, habrá que seguir de cerca los acontecimientos y tomar los recaudos del caso”.

El análisis sugiere que “la falta de flexibilidad cambiaria por parte del BCRA puede volverse cada vez más onerosa“ si persisten las condiciones actuales en los mercados internacionales y la inflación local se mantiene elevada.

PPI consideró que el BCRA podría estar incrementando su posición short en futuros para ofrecer cobertura cambiaria al mercado en un contexto de mayor volatilidad internacional.