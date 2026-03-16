Techint y Pampa Energía mantienen juicios millonarios contra el Estado por incumplimientos en el Plan Gas

El Plan Gas tiene como objetivo impulsar la producción. REUTERS/Martin Cossarini

La empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) incumplió contratos del Plan Gas, impulsado por la gestión anterior, y ahora dos grandes empresas energéticas comenzaron juicios para reclamar la falta de pago de facturas por sumas millonarias. Las acciones judiciales surgen ante la falta de acuerdo con el Gobierno, tras un largo período de negociación.

Las compañías productoras de gas que iniciaron demandas fueron Tecpetrol, del grupo Techint, perteneciente a Paolo Rocca, quien las semana pasada recibió fuertes críticas del presidente Javier Milei durante el Argentina Week en Nueva York, y Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin.

El Plan Gas era una iniciativa que tenía como objetivo impulsar la producción gasífera e incluía Concursos Públicos Nacionales, denominados Rondas, donde los productores realizaban ofertas para cubrir los volúmenes requeridos por la demanda prioritaria del servicio completo y por Cammesa, siendo seleccionadas aquellas más económicas.

Las empresas agotaron las instancias de negociación antes de recurrir a la Justicia. REUTERS/Martin Cossarini/File Photo

Los contratos del Plan Gas, tanto de Enarsa como de Cammesa, contemplaban intereses por mora y cláusulas de take or pay (tomar o pagar). Cammesa respetó los volúmenes acordados bajo esta modalidad y abonó los intereses correspondientes por demoras en los pagos, a diferencia de Enarsa, que no cumplió con esas obligaciones.

El monto total exigido supera los $187.000 millones, equivalentes a más de USD 130 millones al tipo de cambio actual, a los que se suman intereses, según reportó la agencia REDD.

El grupo Techint presentó a comienzos de mes una denuncia en la que sostiene que Enarsa adeuda $134.000 millones, correspondiente a entregas de gas, el cumplimiento de cláusulas take or pay y los intereses por mora.

Por su parte, desde Pampa Energía confirmaron a Infobae que la compañía mantiene vigente una demanda desde fines de 2024 por intereses impagos, en el marco de las compras realizadas por Enarsa a través del Plan Gas durante el gobierno anterior.

Cabe recordar que recientemente la firma solicitó su adhesión al RIGI para invertir unos USD 4.500 millones en el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda, ubicado en la provincia de Neuquén. Además, Transportadora de Gas del Sur (TGS), co-controlada por Pampa, presentó el Proyecto NGL’s, que demandará unos USD 3.000 millones y es considerada la mayor iniciativa de procesamiento de líquidos de gas natural en la historia argentina.

Pampa Energía mantiene vigente una demanda desde fines de 2024 por intereses impagos

Fuentes del sector energético al tanto de las negociaciones aseguraron a Infobae que “se buscó durante un período extenso resolver comercialmente dichos incumplimientos, pero, ante la falta de un acuerdo y ante la decisión de transferir los contratos del Plan Gas de Enarsa a las distribuidoras de gas, originalmente previsto para el 6 de marzo, las operadoras se ven obligadas a formalizar los reclamos pendientes”.

La falta de pago afecta la liquidez de las empresas que están en el Plan Gas para la financiación de proyectos en Vaca Muerta. Varias de ellas están en una situación similar, ya sea en procesos de negociación extrajudicial, negociación judicial o instancias formales de reclamo

Mientras tanto, el Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a realizar una reasignación total de las capacidades del sistema de transporte de gas natural para adecuarlo a la estructura actual de abastecimiento energético del país.

Mediante la Resolución 66/2026, se revisó el esquema vigente, que había sido concebido en un contexto en el que las cuencas Norte y Austral concentraban una porción significativa de la producción.

El Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a realizar una reasignación total de las capacidades del sistema de transporte de gas natural para adecuarlo a la estructura actual de abastecimiento energético del país. REUTERS/Martin Cossarini

El declive estructural de esas cuencas dejó contratos y rutas de transporte firmes asociados a volúmenes de gas que ya no se encuentran disponibles. En consecuencia, parte de la capacidad reservada quedó inutilizada, algunas trayectorias perdieron viabilidad técnica y se generaron mayores costos para las industrias del Litoral y la región Centro.

Al mismo tiempo, según el Ejecutivo, se produjeron distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el abastecimiento y reducían la eficiencia del sistema.

Los cambios que habrá con la reorganización serán los siguientes:

Se ajustan los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad real de gas por cuenca

Se asegura que la demanda prioritaria (usuarios residenciales) tenga la capacidad firme necesaria

Cada distribuidora tendrá rutas contratadas exclusivamente desde cuencas con gas real

La mayoría migrará a 100% Cuenca Neuquina, salvo casos puntuales con abastecimiento desde el Sur

Se mantienen sin cambios los contratos firmes de grandes consumidores, generadores y comercializadores.

El Estado dicta un decreto que instruye a la Secretaría a ejecutar el reordenamiento según sus competencias