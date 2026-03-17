Horacio Rodríguez Larreta reapareció y lanzó “Metrópolis”, su nuevo espacio en la Ciudad de Buenos Aires

El ex jefe de gobierno porteño lanzó su carrera para competir en las elecciones de 2027 (Prensa Horacio Rodríguez Larreta)

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta reapareció en la escena política de la Ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento de su nuevo espacio, “Metrópolis”, con el que buscará competir en las elecciones ejecutivas de 2027. La irrupción marca su retorno tras un periodo de bajo perfil luego de las elecciones legislativas de octubre pasado en las que obtuvo una banca como legislador porteño. El dirigente propuso “una segunda transformación” que, según sus palabras, debe empezar “por el sur” porteño, área que consideró la más rezagada.

Rodríguez Larreta eligió un auditorio para grabar el video de presentación, que luego difundió a través de sus redes sociales. Allí resaltó que no existe una “Ciudad posible en dos velocidades, con una que avance cada vez más rápida y moderna y otra cada vez más postergada”. Dejó en claro que la desigualdad territorial será el eje de su plataforma, al sostener que “lo que hicimos no alcanzó, el contraste sigue siendo fuerte, no alcanza con que la Ciudad funcione si no funciona para todos”.

La novedad de su lanzamiento se dio también en la forma: el nombre elegido, “Metrópolis”, remite a un modelo de ciudad cosmopolita, conectada y moderna, aseguró. Rodríguez Larreta pidió “recuperar el tiempo perdido” y planteó como desafío la integración plena de Buenos Aires, asegurando: “Estoy convencido de que la Ciudad tiene todo para convertirse en una gran metrópolis, pensada para la vida cotidiana de la gente, conectada, que te devuelva el tiempo, segura para vivir, sin miedo”.

Larreta fue pre candidato a presidente en 2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En su mensaje, el ex mandatario porteño subrayó que la etapa venidera requiere profundizar lo ya hecho, pero también “animarse con audacia a ir hacia más”. El plan, explicó, debe iniciar en las zonas más vulnerables: “Ahora le toca al sur, donde hay más postergación, donde más pegó el ajuste”, afirmó en un tiro por elevación a La Libertad Avanza, el partido que lidera el presidente Javier Milei.

Larreta, que actualmente integra el bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura, sostuvo que la transformación debe empezar “desde el sur y de ahí al resto de la Ciudad”.

Asimismo indicó que el sur porteño concentra los mayores desafíos sociales y económicos, y que las políticas públicas no lograron revertir completamente las diferencias. “Cuando igualamos para arriba, cuando levantamos a los que están más abajo, la Ciudad entera se eleva”, señaló. Para el ex jefe de Gobierno, una Buenos Aires verdaderamente moderna solo será posible si reduce las brechas internas y garantiza oportunidades en todos los barrios.

Rodríguez Larreta aseguró que cuenta con “más de cien proyectos que se pueden financiar con el Presupuesto de la Ciudad, lo digo con la experiencia de ocho años de gestión”. Entre esas iniciativas, detalló la reorganización del complejo hospitalario del sur, argumentando que, si bien la mayoría de los hospitales están allí, “hay que reorganizarlos” para mejorar el acceso y la calidad del servicio sanitario.

Otra de las propuestas presentadas incluye la creación de un “techo verde” en la avenida General Paz y la construcción de 25 mil viviendas en el sur de la ciudad, destinadas principalmente a la clase media. El ex jefe de Gobierno remarcó que existen numerosos inmuebles estatales en desuso que pueden destinarse a este fin y que la disponibilidad de espacio es una oportunidad para avanzar en la integración urbana.

Actualmente, Larreta integra un bloque propio en la Legislatura, Confianza y Desarrollo, que cuenta con seis legisladores sobre un total de 60 escaños. En ese grupo lo acompañan Emmanuel Ferrario, quien lo preside, junto a Guadalupe Tagliaferri, Sebastián Nagata, Graciela Ocaña y Alifraco.

El ex jefe de Gobierno cerró su presentación con un llamado a dejar atrás las diferencias y avanzar hacia una ciudad más integrada: “Todo esto son pasitos para la reconstrucción de la Ciudad, integrar lo que quedó separado, elevar lo que quedó postergado”.