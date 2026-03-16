Cuánto cuesta mantener un hijo en la Argentina

El costo de criar un hijo en la Argentina ya supera los $600.000 mensuales para los chicos en edad escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los costos asociados a la crianza de un niño subieron en promedio 1,5% en febrero, un ritmo menor que la inflación mensual (2,9%), pero siguieron presionando al bolsillo de los argentinos.

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondiente al mes de febrero, la canasta de crianza se ubicó en $480.463 para menores de un año; $572.590 para niños de 1 a 3 años; $490.459 para el tramo de 4 a 5 años; y $616.484 para chicos de entre 6 y 12 años.

Y si bien el incremento frente a los números de enero fue moderado, sí se dio un alza generalizada en todos los segmentos. De hecho, la canasta para bebés subió 0,9% mensual, mientras que la de niños de 1 a 3 años aumentó 0,96%. En los tramos de mayor edad el incremento fue algo más elevado y rondó el 1,4 por ciento.

En términos absolutos, el mayor gasto corresponde a los chicos en edad escolar. Para ese grupo etario, mantener a un hijo demandó en febrero más de $616.000 mensuales, unos $8.600 más que el mes anterior.

La medición del organismo estadístico se construye a partir de dos componentes principales. Por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños, que se calcula tomando como referencia la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir la pobreza. Según el último dato del Indec, la CBT registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de 1.397.672 pesos.

La canasta de crianza incluye gastos en bienes y servicios y el valor del tiempo de cuidado necesario según la edad de los niños (Freepik)

A eso se suma el valor del tiempo destinado al cuidado, que se estima en función de las horas requeridas y la remuneración del personal de casas particulares para tareas de asistencia y cuidado de personas.

En febrero, los bienes y servicios representaron $158.312 del costo mensual para un bebé menor de un año, mientras que el cuidado explicó $322.151 del total. En el caso de los niños de 6 a 12 años, el gasto en bienes y servicios ascendió a $322.967 y el costo del cuidado a 293.517 pesos.

El cálculo también contempla el tiempo teórico de cuidado necesario según la edad. Para los menores de un año se estiman 147 horas mensuales de cuidado, mientras que para el grupo de 1 a 3 años el requerimiento asciende a 168 horas. A medida que aumenta la edad, la cantidad de horas disminuye por la presencia de la escolarización, hasta 84 horas mensuales en el caso de los niños de entre 6 y 12 años.

En la comparación interanual, el costo de criar un hijo también mostró un incremento. En febrero de 2025 la canasta para chicos de entre 6 y 12 años era de $503.935, lo que implica una suba superior a $112.000 en doce meses, lo que significa un aumento del 22 por ciento. Nuevamente, este incremento quedó por debajo del índice de precios acumulado para el periodo, que fue del 33,1 por ciento.

Lo ocurrido en el último mes en materia de precios no es nuevo. De hecho, en la comparación de largo plazo, se confirma que el costo de mantener un hijo suele crecer por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En febrero, la inflación estuvo más de 14 puntos porcentuales por encima del aumento de la canasta.

La diferencia se explica principalmente por el comportamiento del costo del cuidado. Ese componente se calcula a partir del valor de la hora del personal de casas particulares dedicado a tareas de asistencia y cuidado de personas y de la cantidad de horas teóricas necesarias según la edad de los niños. Cuando ese valor permanece estable durante algunos meses, la canasta de crianza tiende a crecer a un ritmo menor que la inflación general, a diferencia de los bienes y servicios —como alimentos, vestimenta, transporte o educación— que suelen moverse más en línea con la dinámica de precios de la economía.