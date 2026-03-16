Andrea del Boca recordó su relación íntima con Luis Miguel y las versiones de romance: “Los mejores recuerdos”

La actriz recordó cómo fue su encuentro con el Sol de México (Video: Intrusos, América TV)

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no deja de generar repercusiones dentro y fuera de la casa. En las últimas horas, una confesión de la actriz sobre su pasado sentimental volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. Durante una dinámica del reality, recordó un episodio de su vida vinculado con Luis Miguel y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”.

Todo ocurrió mientras los participantes participaban de un juego en el que debían elegir una canción significativa en su vida y contar la historia que la acompañaba. En ese contexto, comenzó a sonar “Sueña”, uno de los temas más recordados del cantante mexicano. Andrea se levantó de su lugar, cantó algunos fragmentos del tema y explicó por qué esa canción tenía un significado muy especial para ella.

“Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí”, expresó frente a sus compañeros, que escuchaban atentos la historia. Fue entonces cuando dejó entrever que en el pasado había tenido un vínculo con el artista internacional. Sin dar demasiados detalles, la actriz relató cómo se conocieron. “A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos”, dijo. La frase que siguió generó risas y sorpresa dentro de la casa: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”.

La historia del supuesto romance entre Andrea del Boca y Luis Miguel resurgió tras la viralización de una fotografía de 1990 publicada en Instagram

La declaración no tardó en provocar reacciones entre sus compañeros, que intentaron sacarle más información sobre ese supuesto romance. Sin embargo, Andrea se mantuvo fiel a su estilo y evitó profundizar en la historia. En lugar de revelar detalles sobre el encuentro con el cantante, decidió enfocarse en otro momento importante ligado a la canción. La actriz contó que el tema “Sueña” también marcó un momento crucial en su vida personal: el nacimiento de su hija Anna. “Cuando estaba embarazada, le pedí al médico si podía escuchar música en el momento del parto, y me dijo que sí”, recordó. Entonces explicó por qué eligió ese tema. “Elegí esta canción y justo nació mi hija en ese momento”.

Para ella, ese recuerdo conviertió a la canción en algo profundamente emotivo. “Es muy especial para mí porque reúne todo”, señaló, antes de mencionar una frase de la canción que para ella resume ese momento de su vida: “El amor renacerá. Así que apuesto a eso”.

La historia rápidamente salió de la casa y se instaló en el mundo del espectáculo. En redes sociales y programas de televisión comenzaron a circular comentarios sobre el supuesto romance entre la actriz argentina y el cantante mexicano, un episodio que, según distintas versiones, habría ocurrido a comienzos de los años noventa.

Durante una dinámica en la casa, Andrea del Boca eligió la canción 'Sueña' de Luis Miguel y relató su especial significado para su vida

Según trascendió, ambos coincidieron en la ciudad europea durante la entrega de los World Music Awards, un evento que reunió a numerosas figuras internacionales de la música y el entretenimiento. En aquel momento, tanto Andrea del Boca como Luis Miguel atravesaban uno de los picos más altos de popularidad de sus carreras: ella era una de las grandes protagonistas de la televisión argentina, mientras que él ya se consolidaba como el “Sol de México” de la canción romántica en América Latina.

En aquel viaje también estuvo presente el conductor Juan Alberto Mateyko, quien años después contó que compartieron distintas actividades durante esos días en el principado europeo. Según esos relatos, el cantante y la actriz coincidieron en cenas y salidas durante el evento, lo que alimentó las versiones sobre un vínculo cercano entre ambos. Andrea misma había dejado pistas sobre ese encuentro en el pasado. En 2023, por ejemplo, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en Mónaco en 1990 en la que aparece junto a Luis Miguel y Mateyko. En la publicación escribió una frase que años después repetiría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo que sucede en Mónaco, queda en Mónaco”.