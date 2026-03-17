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Surgió de Independiente, pasó por la Selección y anunció su retiro a los 36 años para jugar al básquet: “Me encanta”

Nicolás Mazzola comentó su determinación en las redes sociales. Y en el mismo club en el que colgó los botines se calzará las botas: “Soy un loco del básquet. Me gusta competir y me pregunté ‘¿por qué no?’"

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El ex delantero de Independiente, Gimnasia, Instituto y las selecciones juveniles de Argentina se dedicará al básquet

A los 36 años, Nicolás Mazzola decidió dar por terminada su carrera en el fútbol. El delantero surgido de Independiente, que registró pasos por Gimnasia La Plata, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba, entre otros clubes, anunció su retiro en las redes sociales. “Después de más de 20 años dedicándome a este hermoso deporte de manera profesional, hoy decido ponerle punto final a esta etapa de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Fue un viaje increíble, lleno de emociones. Viví momentos inolvidables y cumplí muchos más sueños de los que alguna vez imaginé. Gracias fútbol por permitirme conocer países, distintas ligas, jugar copas internacionales y enfrentar a grandísimos jugadores y equipos tanto a nivel nacional como internacional. También gracias por permitirme vestir la camiseta más linda del mundo: la de la Selección Argentina Juvenil. Defender esos colores fue uno de los mayores honores y sueños cumplidos de mi carrera”, continuó. Vale recordar que disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 17 de 2007 con la Albiceleste.

En su mensaje, tras agradecerles a todos los que lo ayudaron y acompañaron en su trayectoria, concluyó: "Me voy del fútbol profesional con tranquilidad y con la certeza de haberlo dado todo. Hoy comienza una nueva etapa, con nuevos proyectos y sueños por delante, disfrutando el camino junto a los míos. Gracias fútbol. Fuiste mi baile inolvidable“.

Mazzola, de 1,88 metro, finalizó su carrera en Sol de Mayo de Viedma, su ciudad natal, en el Federal A. La curiosidad es que seguirá ligado al club. ¿Como entrenador? ¿Como directivo? ¿Vinculado a las Inferiores? No, como jugador de básquet.

La decisión de ponerle punto final a mi carrera surgió en el último partido del Federal A. Es algo que venía manejando hace años igual. Yo quería cerrar mi carrera donde la empecé, en Sol de Mayo. Mi idea siempre fue volver a casa, jugar un año o dos y ponerle punto final. Sentía que este era el momento”, contó el punta en Río Negro Radio.

Mazzola, con la camiseta de
Mazzola, con la camiseta de Unión, ne medio de un partido contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2019 (Photo by RODRIGO BUENDIA / AFP)

“Físicamente estoy todavía en condiciones de competir pero siempre dije que quería ser yo el que deja el fútbol y no que el fútbol me deje a mí, estoy tranquilo con la decisión que tomé”, agregó. Tan bien se encuentra, que se sumergirá en el otro deporte que lo apasiona.

“La decisión de dejar el fútbol era una cosa y el básquet es otra. Yo soy un loco del básquet, me encanta. De chico, acá en Sol de Mayo, hacía los dos deportes. Conozco a los chicos del plantel, tengo amigos jugando. Quería empezar a moverme después de un par de meses y me dijeron si quería arrancar a entrenar con ellos. Hice la pretemporada y una cosa llevó a la otra. Me gusta competir y me pregunté ‘¿por qué no?’“, describió el inicio de su metamorfosis.

“Lo hago desde otro lugar, sin pretensiones ni presiones, voy a acompañar y si me dan un lugarcito, sean los minutos que sean, para mí sería un sueño cumplido. Sol tiene un equipo espectacular. Además de buenos pibes son unos jugadores impresionantes. El básquet cambió mucho y ellos han tenido la paciencia de explicarme sistemas y cosas nuevas”, cerró, mientras se cambiaba los botines por las botas.

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