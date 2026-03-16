Jornada financiera: la Bolsa cayó por tercera rueda seguida y el riesgo país tocó un máximo en tres meses

Los activos argentinos operaron a contramano de Wall Street.

Los índices de Wall Street tuvieron una promisoria recuperación en torno al 1% -el panel tecnológico Nasdaq avanzó 1,2%- en lo que pareció ser una distensión respecto de la presión en las cotizaciones derivadas de la incertidumbre por la escalada bélica en Oriente Medio.

Pese al sentimiento positivo, que se dio a la vez con un retroceso en el precio del petróleo, los metales y otras materias primas como la soja (-5,7%, a USD 424,46 la tonelada), los activos bursátiles argentinos terminaron con pérdidas, inmersos en un escenario económico doméstico donde aún preocupa la elevada inflación y la escasa reacción de la actividad.

El panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires encadenó la tercera baja consecutiva y restó un 1,4% en el día, en los 2.606.351 puntos. Entre las acciones líderes destacaron las bajas de Comercial del Plata (-5,3%) y Banco Francés (-4,2%).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street sobresalió la suba de Mercado Libre (+3,7%), Tenaris (+1,9%) y Vista Energy (+1,5%). Los papeles de Bioceres se desplomaron otro 17%, en medio de la crisis financiera de la compañía, para acumular una baja de 66,8% en 2026.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una baja de 0,3%, que en simultáneo con una baja de las tasas de retorno de los bonos del tesoro de los EEUU del orden de los seis puntos básicos, elevaron al país de Argentina en 23 unidades, en los 601 puntos básicos, su rango más alto desde el 12 de diciembre del año pasado.

“El equipo económico continúa postergando el regreso a los mercados internacionales, apoyándose en financiamiento local y ventas de activos, mientras el Banco Central mantiene compras sostenidas de divisas, un ancla que debería seguir respaldando la curva en moneda dura”, indicó el equipo de Macro & Estrategia de Adcap Grupo Financiero.

El Sector Público Nacional registró en febrero un superávit primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $144.421 millones, según informó el Ministerio de Economía. El resultado positivo se alcanzó en un contexto de caída de los ingresos provenientes de impuestos y de la seguridad social.

El petróleo WTI (crudo ligero de Texas) en Nueva York cayó 5,5%, a USD 93,31, mientras que el Brent del Mar del Norte cedió 3%, a 100 dólares.

Bank of America (BofA) elevó el lunes su previsión para el crudo Brent en 2026 de 61 dólares a 77,5 dólares por barril, alegando el actual bloqueo que se vive en el Estrecho de Ormuz.

Con la guerra en Irán de fondo, los expertos de MegaQM no descartan una “mayor probabilidad de estanflación -inflación por energía más desaceleración-, y de que los bancos centrales posterguen recortes de tasas si el shock persiste”.

“La escalada bélica en el Golfo Pérsico ha alterado drásticamente el tablero de la Reserva Federal de Estados Unidos, que este martes y miércoles inicia su reunión de política monetaria bajo una presión renovada por el impacto de los precios de la energía en la estructura de costos global. Aunque el presidente Donald Trump ha intensificado sus reclamos por una reducción inmediata en el costo del crédito, la autoridad monetaria parece inclinada a mantener el rango actual de 3,50%-3,75% para evitar que el encarecimiento de los hidrocarburos descarrile la convergencia de la inflación, que en enero se ubicó en un 2,8% interanual”, observó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Dólar débil y caída de reservas

Con un monto operado que no destacó en el segmento de contado, por USD 371 millones, el dólar mayorista recortó cuatro pesos o 0,3%, a $1.396, para permanecer un peso debajo del cierre de febrero y extender a 59 pesos o 4,1% la baja experimentada en 2026.

El Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias de este lunes en los $1.632,48, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 236,48 pesos o 16,9% por debajo de ese límite superior para la flotación, la la mayor distancia desde el 3 de julio del año pasado (17,2%).

“Desde el comienzo el flujo vendedor comenzó a presionar las cotizaciones, llevándola rápidamente a marcar mínimos intradiarios en $1.392,50. Ese fue el piso del día, nivel donde logró sostenerse durante buena parte de la jornada. Desde allí se observaron algunos rebotes de pocos pesos, aunque sin demasiada fuerza, en un mercado que continuó mostrando predominio de la oferta”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Recién faltando aproximadamente media hora para el cierre, la recuperación logró afirmarse con algo más de demanda, permitiendo que el tipo de cambio mayorista recupere parte de lo perdido durante la rueda”, agregó Merino.

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para “testear” mínimos desde el 24 de febrero. El billete minorista cae también cinco pesos en marzo y en 2026 cae 65 pesos o 4,4 por ciento.

El dólar blue rebotó diez pesos o 0,7%, para ser negociado este lunes a $1.425 para la venta.

Este lunes el BCRA absorbió USD 50 millones a través de su intervención en el mercado de cambios, para acaparar el 13,5% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 871 millones en el día, a USD 44.788 millones, un mínimo desde el 5 de febrero.

“Hubo pagos a organismos por cerca de USD 450 millones. Se destacan pagos al BID y al BIRF. Además hubo caída de cotizaciones por un monto cercano a los USD 100 millones”, dada la baja de 0,9% en el precio del oro, entre otros, precisaron fuentes del BCRA a Infobae.

En el mercado de futuros hubo una caída generalizada del dólar, con contratos operados por el equivalente a USD 1.081,5 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, con vencimiento a fin de marzo, restaron cinco pesos o 0,4%, a $1.409,50, a 244 pesos o 17,3% de la banda superior del esquema cambiario prevista para el cierre del mes.