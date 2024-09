Cuál fue la medida que tomó un municipio bonaerense y que aplaudieron Milei y Caputo

En medio del fuerte debate que se generó en los últimos días en torno al aumento de tasas que vienen aplicando diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires en los últimos meses, la mayoría gobernados por dirigentes del Frente de Todos, algunos intendentes de Juntos por el Cambio se mostraron esta semana en la vereda de enfrente. Y provocaron el aplauso del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei.

Es el caso del intendente de la localidad bonaerense de Zárate, Marcelo Matzkin, quien este miércoles posteó en la red social X: “En @MuniZARATE no subimos las alícuotas de las tasas. Por el contrario, eliminamos 3 sobre tasas que recargaban a la tasa existente de seguridad e higiene; el derecho de habilitación y el derecho de construcción. También eximimos del ABL a los jubilados y sacamos el derecho de oficina. Además, eximimos por 5 años el ABL a quien compre en un nuevo desarrollo habitacional. En Zárate apostamos por crecer junto al privado; no a costa de él”.

Inmediatamente, esta publicación generó la reacción de Caputo, quien la reposteó y sumó su comentario: “Bien Marcelo. Pobrecita la gente que vive en Lanús”. A su vez, el Presidente hizo lo propio desde su cuenta de X y retuiteó las palabras del ministro. Al hablar de Lanús, Caputo se refería al fuerte aumento en la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) que aplicó ese municipio gobernado por el kirchnerista Julián Alvarez a tres grandes hipermercados.

El mandatario de esa jurisdicción anunció este martes que había subido la tasa de 2,3% a 6% a partir de septiembre, lo que generó una catarata de cuestionamientos no sólo de parte de los afectados, en este caso los supermercadistas, sino también del Gobierno Nacional, que ya venía estudiando el tema y analiza distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales. Las cadenas ya le habían advertido a Caputo, en un encuentro que mantuvieron semanas atrás, acerca del abuso de muchas jurisdicciones con la suba de tasas ya existentes o con la creación de nuevas, por lo que las autoridades ya estaban involucradas en el tema. Sucede que no es sencillo actual en los temas impositivos porque los municipios tienen autonomía. Pero desde el área de Legales del Palacio de Hacienda analizan diferentes estrategias para frenarlos.

Este es el posteo original del intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, donde se refiere a las acciones que tomaron en su municipio

En esta foto se ve cómo el ministro de Economía, Luis Caputo, le responde al intendente de Zárate, con un aplauso y una explícita mención al caso de Lanús, que subió la Tasa de Seguridad e Higiene a supermercados de 2,3% a 6%

“Los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, había dicho Caputo, también por redes, a comienzos de la semana. Y su posteo seguía: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable” .

El ministro también remarcó que eso se traduce en un “evidente incremento de los precios que pagan los consumidores” y que “lo peor es que, cobardemente, las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”. Al respecto, en Economía analizan sacar una norma que prohiba exactamente eso, que se cobre en una factura tasas que no tienen que ver con el servicio que se presta.