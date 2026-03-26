Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

Pampita, invitada en Infobae a la Tarde, contó que comienza su ciclo de entrevistas en Infobae

La llegada de Pampita a Infobae Studio marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la modelo y conductora. En los próximos días, presentará su propio ciclo, titulado “A lo de Pampita”, que se distinguirá por una propuesta de entrevistas con un tono cercano e intimista. El primer programa tendrá como gran atractivo a Graciela Alfano como invitada.

Invitada a Infobae a la Tarde, el ciclo de Infobae en Vivo que conduce Manu Jove, la conductora explicó que será un ciclo semanal en el que entrevistará a diferentes invitados en un ambiente relajado, inspirado en la calidez de una charla en casa. El formato busca diferenciarse al priorizar el tiempo para profundizar en relatos personales y aspectos menos conocidos de los invitados.

El ciclo apuesta por una experiencia cercana, en la que la conductora revela su curiosidad y su deseo de conectar con los protagonistas de cada episodio.

Pampita pasó por Infobae a la Tarde y contó cómo será su ciclo de entrevistas en Infobae

Un ciclo de entrevistas con sello propio

Durante la charla en Infobae en Vivo, Pampita explicó el espíritu que caracteriza al nuevo ciclo: “La idea es que la gente venga como si viniera a mi casa. Es una charla amena, íntima, donde vamos a repasar todo, porque me encanta preguntar, me encanta conocer, y me gusta ir también a las cosas picantes, a las cosas del pasado, a las cosas de la infancia, Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina”.

Según la conductora, cada episodio será diferente y responderá a la propuesta de cada invitado. “No, hay de todo tipo. Es la idea también que sea bien diferente de un programa al otro, porque el programa es lo que trae el invitado, lo que cada uno se deja ver vulnerable o la anécdota que trae y también lo que no se ha contado en otros lados”. Pampita destacó la importancia de brindar a los visitantes un espacio donde puedan mostrar otras facetas y compartir experiencias inéditas.

Para Pampita, el formato le permite profundizar en las conversaciones sin la presión del “minuto a minuto” televisivo. Remarcó que los programas tienen tiempo para abordar historias con mayor profundidad y autenticidad, construyendo un clima de confianza y apertura.

Pampita estuvo en Infobae a la Tarde y contó cómo será su ciclo "A lo de Pampita" en Infobae

Preparativos y trabajo en equipo detrás de cámaras

Sobre la preparación de cada entrevista, Pampita resaltó el rol de su equipo: “Tengo grandes productores en mis espaldas, que eso está bueno”. Así, valoró el apoyo y la dedicación de quienes la acompañan en el armado de cada episodio.

Destacó que estudia minuciosamente cada perfil antes de los encuentros, aunque siempre está abierta a descubrir aspectos nuevos durante la charla: “Acá me cuidan, me ayudan, me dan todo el contenido. Y yo soy bastante estudiosa, además”. Para Pampita, cada conversación es una oportunidad única: “Si me dan cosas nuevas es una bendición, porque está bueno descubrir algo que no lo había dicho nunca o no había hablado ese tema nunca o no había hablado en profundidad”.

E insistió en que agradecerá siempre la buena predisposición de cada invitado, cuyo aporte personal enriquece el ciclo y permite abordar emociones y anécdotas relevantes.

Graciela Alfano inaugura el ciclo

El debut de “A lo de Pampita” contará con Graciela Alfano como primera entrevistada, una elección que Pampita describió como cargada de significado. “Con toda una trayectoria, con una historia de vida también intensa, porque le pasó todo: se enamoró, estuvo en el poder con hombres muy poderosos, tuvo dos maridos, tuvo un montón de hijos, ahora es abuela. Siempre es picante”, señaló.

El estreno fue anunciado para “la semana que viene”, según comentó Pampita. El ciclo planea invitar a figuras de diferentes ámbitos, ofreciendo conversaciones que combinan sorpresa y profundidad. Pampita anticipó: “La idea es ir sorprendiendo semana a semana. Ojalá cumplirlos a todos. Voy a tratar de convencerlos como sea. Yendo a la casa a tocarles el timbre. Soy capaz de cualquier cosa”.

El valor de la confianza y la empatía en las entrevistas

En cuanto a su enfoque como conductora, Pampita remarcó la importancia de la empatía y el respeto. Relató que en el pasado existió presión para buscar solamente contenidos de alto impacto, pero con el tiempo encontró su propio estilo: “En algún momento de mi carrera tenía una presión del canal o de la producción de hacer un contenido más picante. Pero después con el tiempo pude ponerme firme y la verdad es que yo prefiero siempre que el invitado se vaya contento”.

Para Pampita, la meta es que cada persona se sienta cómoda y conserve un buen recuerdo de la experiencia: “Si lo invito a mi casa, no quiero ser descortés, quiero que se vaya con un buen recuerdo. Como me gustaría a mí cuando voy a algún lado”. La conductora considera que este tipo de ambiente favorece las mejores confesiones y ayuda a conocer en profundidad a quienes participan de la entrevista.

Su prioridad en “A lo de Pampita” es descubrir el relato personal detrás de cada figura, convencida de que el mejor contenido surge de las conversaciones auténticas.