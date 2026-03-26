Panamá

Canal de Panamá ajusta el sistema de reservas con nuevas reglas para navieras y puertos

La ACP pondrá a prueba desde abril un nuevo esquema de entrega anticipada de información para reducir desajustes operativos y dar mayor certeza a la programación de cruces.

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Vía Navegable Troncal
Las modificaciones al sistema de reservas buscan reducir cambios de última hora en la programación de tránsitos. (Foto: Shutterstock)

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció una serie de modificaciones al sistema de reservas de tránsito (Booking) que entrarán en un período de prueba entre abril y julio de 2026, en un intento por reducir incertidumbre operativa y mejorar la planificación logística de las navieras.

La medida, según la entidad, responde a las condiciones actuales del comercio marítimo y busca hacer más predecibles las fechas de cruce por la vía interoceánica, uno de los puntos críticos para la cadena global de suministro.

La principal modificación obliga a las embarcaciones a presentar la información requerida con más anticipación: el plazo vencerá a las 11:59 p.m. del cuarto día antes de la fecha reservada para transitar el Canal, del cupo TIA o del movimiento de entrada al puerto.

Este ajuste apunta a disminuir retrasos, evitar cambios de último momento y mejorar la asignación de cupos, factores que en los últimos años han generado presión sobre la operación del Canal, especialmente en escenarios de alta demanda.

De acuerdo con la ACP, la iniciativa permitirá optimizar la coordinación entre actores del sistema marítimo, incluyendo navieras, terminales portuarias y autoridades operativas.

La entidad sostiene que una entrega oportuna y completa de datos es clave para garantizar la eficiencia del tránsito, ya que facilita la programación de recursos, reduce ajustes operativos y mejora la confiabilidad del servicio para los clientes internacionales.

Entre los requisitos que deberán cumplir las embarcaciones se incluye la presentación detallada de información técnica, operativa y logística del buque, como dimensiones, calado, condiciones de carga y cronogramas de arribo.

Además, se exige que los datos sean precisos y entregados dentro de los plazos establecidos, ya que estos son fundamentales para el procesamiento correcto de las reservas y la asignación de espacios en el Canal.

El periodo de prueba se extenderá entre abril y julio de 2026, sin aplicación de sanciones durante esta fase. REUTERS/Enea Lebrun
El periodo de prueba se extenderá entre abril y julio de 2026, sin aplicación de sanciones durante esta fase. REUTERS/Enea Lebrun

En el caso de los buques que obtengan cupos mediante subasta, tránsito en avance (TIA) o reservas de último minuto, se establece una excepción: si el plazo de entrega ya venció al momento de la asignación, podrán presentar la información requerida hasta dos horas después de recibir el cupo.

Esta flexibilidad busca adaptarse a escenarios dinámicos del mercado, donde las decisiones operativas pueden tomarse con poca anticipación.

Las nuevas reglas también contemplan condiciones específicas para embarcaciones que modifiquen su estatus operativo, como aquellas que pasan de escala local a tránsito o que solicitan un segundo cruce en dirección opuesta durante la misma visita.

En estos casos, deberán cumplir estrictamente con los plazos definidos, reforzando la necesidad de planificación anticipada dentro del sistema logístico del Canal.

Las nuevas disposiciones del Canal de Panamá obligan a las navieras a presentar información técnica detallada del buque dentro de plazos estrictos, lo que incluye datos como eslora, manga, calado, tipo de carga y condiciones operativas generales.

El Canal registró más de 5,100 tránsitos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. (Foto: Shutterstock)
El Canal registró más de 5,100 tránsitos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. (Foto: Shutterstock)

Además, se exige que los buques reporten cronogramas logísticos precisos, tiempos estimados de arribo y condiciones de navegación, elementos que son determinantes para la asignación de esclusas y la viabilidad del tránsito. Este proceso busca reducir incertidumbre y asegurar que cada tránsito se programe con base en información verificable y completa.

A estos requerimientos se suman condiciones operativas adicionales, como la obligación de que las embarcaciones mantengan sistemas de propulsión, gobierno y equipos de amarre en condiciones óptimas, así como la disponibilidad de sistemas de comunicación activos, incluyendo radio VHF y AIS en funcionamiento continuo.

También se exige que la información sea cargada correctamente en los sistemas de la ACP dentro de los tiempos establecidos, ya que el incumplimiento puede afectar la asignación de cupos, la prioridad de tránsito y la planificación logística del Canal, reforzando el carácter técnico y operativo de las nuevas reglas.

Otro punto relevante es la obligación para las embarcaciones con movimiento de salida de puerto de reportar su hora de disponibilidad y calado tentativo con al menos dos días de anticipación, antes de las 07:00 horas.

Esta medida busca mejorar la coordinación de salidas y evitar congestiones en las áreas portuarias, un aspecto clave para mantener la fluidez del tráfico marítimo.

El promedio diario de embarcaciones se mantiene cercano a 35 cruces por día. Europa Press
El promedio diario de embarcaciones se mantiene cercano a 35 cruces por día. Europa Press

Por su parte, los terminales portuarios también tendrán nuevas responsabilidades, ya que deberán informar las asignaciones de muelle con al menos dos días de anticipación, antes de las 12:00 horas del día correspondiente. Este requisito apunta a fortalecer la sincronización entre puertos y Canal, evitando inconsistencias en la programación de arribos y salidas de los buques.

La ACP explicó que durante el período de prueba, que se extenderá hasta el 1 de julio de 2026, se realizará un seguimiento detallado del cumplimiento de estas disposiciones, aunque sin aplicar sanciones.

El objetivo será recopilar datos, validar los procesos y ajustar el sistema antes de su implementación definitiva, lo que permitirá medir el impacto real de las modificaciones en la operación diaria.

Este ajuste forma parte de una estrategia más amplia de la Autoridad del Canal para modernizar sus procesos operativos y adaptarse a las exigencias del comercio global, en un contexto donde la eficiencia logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad.

La entrega oportuna de información será clave para mantener la prioridad en la asignación de cupos. Archivo
La entrega oportuna de información será clave para mantener la prioridad en la asignación de cupos. Archivo

La ACP busca así ofrecer un servicio más confiable, reducir costos indirectos para sus clientes y fortalecer su posición como eje clave del comercio marítimo internacional.

En cuanto al desempeño de la vía interoceánica, el Canal de Panamá mantiene una recuperación sostenida en el año fiscal 2025-2026, que comenzó en octubre de 2025, con un comportamiento más sólido en el tránsito de buques tras las restricciones que dejó la sequía.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, la ruta acumuló 5,139 tránsitos oceánicos, lo que representó un aumento de 3.4% frente a los 4,969 registrados en el mismo período del año fiscal anterior. Solo en febrero de 2026 se contabilizaron 981 tránsitos, con un promedio diario de 35 embarcaciones, cifra que confirma una operación más estable y más cerca de la capacidad máxima sostenible de la vía.

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