El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para comprar dólares, pero las reservas volvieron a caer

El Banco Central hilvanó 55 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 55 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, logrando la racha más prolongada desde 2007. Este jueves, sumó otros USD 57 millones y el saldo acumulado en lo que va de 2026 casi alcanza los 4.000 millones de dólares.

Desde el arranque de la cuarta fase del esquema monetario, en enero, la entidad ya sumó USD 3.989 millones, lo que equivale a cerca del 40% del objetivo trazado para el año. Para sostener este ritmo, el Central optó por incrementar la emisión de pesos sin absorber el excedente mediante instrumentos tradicionales, mientras que el Tesoro absorbió parte de esos fondos con nuevas colocaciones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía evitó expandir la cantidad de pesos en circulación, con el fin de contener tanto la base monetaria como la inflación y el valor del dólar.

Proyecciones oficiales ubican las compras netas de divisas para 2026 en un rango de USD 10.000 a 17.000 millones, condicionado por la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que el ritmo de adquisiciones dependerá, sobre todo, de la demanda de moneda local y el flujo de ingreso de divisas. Hasta el momento, lo acumulado representa el 39% de la meta anual.

Al finalizar la última rueda, las reservas internacionales bajaron a USD 43.536 millones, tras una caída diaria de USD 296 millones y cayeron al menos nivel desde principios de enero de 2026. Según explicaron fuentes del BCRA, la contracción se explica por retrocesos de las cotizaciones de los activos que forman parte del stock del organismo como el oro. En efecto, la onza del metal precioso retrocedió 3,43% hasta los 4.430 dólares.

La acumulación de reservas se vio limitada por las compras de divisas del Tesoro, que recurrió al Central para afrontar vencimientos de deuda, afectando el ritmo de incremento. Buena parte de los dólares provino de la liquidación de exportaciones agrícolas y de colocaciones de deuda por parte de empresas y provincias. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de bonos y obligaciones negociables superaron los USD 11.000 millones.

El dólar sigue cayendo

En una jornada con operaciones moderadas que totalizaron USD 316,4 millones en el mercado spot, el dólar mayorista retrocedió por tercera vez consecutiva. Este jueves, la cotización cayó 9,50 pesos, equivalente a un 0,7%, y finalizó en $1.368, el valor más bajo desde el 14 de octubre pasado, cuando se ubicó en 1.360 pesos.

Durante marzo, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 29 pesos, equivalente a 2,1 por ciento. En el primer trimestre de 2026, la disminución alcanza los 87 pesos o 6 por ciento.

El Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.647,61, lo que ubica al dólar oficial 279,61 pesos por debajo de ese techo, con una diferencia de 20,4 por ciento. Se trata de la mayor brecha desde el 27 de junio de 2025, cuando alcanzó 21,2%, hace nueve meses.

El BCRA reduce los encajes bancarios

Por otra parte, el Banco Central resolvió reducir en 5 puntos los encajes bancarios a partir de abril, buscando incentivar la actividad económica en un contexto de inflación en descenso. La medida permitirá que los bancos cuenten con mayor liquidez disponible para otorgar préstamos y aumentará la cantidad de dinero en circulación.

El Directorio decidió no renovar la disposición transitoria que, desde agosto y con prórroga en noviembre, había elevado los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales hasta el 31 de marzo. La norma, implementada bajo la presidencia de Bausili, había situado el nivel de encajes en el valor más alto de las últimas tres décadas.

Desde el 1 de abril, el esquema monetario adoptará un perfil más flexible, con el objetivo de avanzar en la remonetización que impulsa el Gobierno para estimular la economía. Hasta ahora, la política monetaria mantenía un enfoque marcadamente contractivo. En febrero, la base monetaria se redujo 1% en términos reales, reflejando el impacto de ese sesgo restrictivo en un contexto de recesión en varios sectores.

Los encajes representan una fracción de los depósitos en pesos o dólares que las entidades financieras deben mantener inmovilizados en el Banco Central. Cada vez que un cliente deposita fondos, el banco transfiere una parte a una cuenta especial en el BCRA, con el fin de garantizar solvencia ante eventuales retiros y operar como instrumento de política monetaria. Los cambios en el nivel de encajes inciden directamente sobre la cantidad de dinero circulante y, en consecuencia, sobre la inflación.