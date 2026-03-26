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Del histórico triunfo ante Rafael Nadal a la cima del mundo: la vigencia de Horacio Zeballos a los 40 años

A más de una década de aquella victoria inolvidable, el marplatense vuelve a lo más alto del ranking de dobles y confirma la solidez de una carrera que sigue sumando hitos en el circuito internacional

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Horacio Zeballos
El marppatense Horacio Zeballos regresa a la cima del ranking mundial (Crédito: Al Bello/Getty Images)

Horacio Zeballos volvió a colocar al tenis argentino en lo más alto de la escena internacional. Este jueves, el marplatense alcanzó un nuevo hito en su carrera al treparse, por segunda vez, al puesto número uno del ranking ATP Tour de dobles tras clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers, quien ascenderá al segundo lugar y se convertirá en su inmediato escolta en la clasificación.

Zeballos y Granollers derrotaron en los cuartos de final al francés Edouard Roger-Vasselin y al monegasco Hugo Nys por 6-3 y 7-6(3). Por un lugar en la final del certamen de Florida, se medirán ante los ganadores del cruce entre el croata Mate Pavic y el salvadoreño Marcelo Arévalo o el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara.

Cuando el ranking se actualice el próximo lunes, el bonaerense tendrá 40 años y 337 días y se convertirá en el tercer jugador más longevo de la historia en alcanzar la cima del mundo en dobles, desplazando del podio al canadiense Daniel Nestor, quien había sido número uno por última vez en 2012 con 40 años y 5 días. Por delante del argentino solo figuran Mike Bryan, que lo logró en 2019 con 41 años y 76 días, y el indio Rohan Bopanna, quien llegó a la cima en 2024 con 44 años y 35 días.

Además, Zeballos alcanzará su semana número 23 como líder del ranking, lo que lo ubica como el cuarto sudamericano con más tiempo en la cima, detrás de los colombianos Robert Farah (68 semanas) y Juan Sebastián Cabal (29), y del brasileño Marcelo Melo (56). Ese registro también lo posiciona en el octavo lugar entre los tenistas en actividad con más semanas como número uno, clasificación que encabeza el croata Mate Pavic con 97. En el recuento histórico general, se ubica en el puesto 34.

El acceso a las semifinales en las instalaciones del Hard Rock Stadium marca además un punto simbólico en la carrera del argentino, ya que el regreso a la cima llega 16 años después de haber levantado su primer trofeo en dobles. Aquella conquista se produjo en 2010, cuando se consagró campeón del Argentina Open junto a su compatriota Sebastián Prieto, en lo que fue el punto de partida de una trayectoria cada vez más sólida en la especialidad.

El marplatense, conocido en el circuito como Zebolla, debutó como profesional en 2003 y durante sus primeros años priorizó el circuito de singles. En esa modalidad alcanzó una final y obtuvo un título, el recordado triunfo en Viña del Mar 2013, donde derrotó al español Rafael Nadal. Paralelamente, su evolución en dobles ya mostraba señales de crecimiento: en 2007 se ubicaba entre los 100 mejores del mundo y en 2013 llegó a figurar en el puesto 65 en la especialidad, mientras alcanzaba su mejor ranking individual como singlista, el puesto 39 del escalafón.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Masters 1000 del Miami Open
Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Masters 1000 del Miami Open

El cambio definitivo llegó en 2019, cuando decidió concentrarse plenamente en la especialidad de dobles y dejar de competir en singles. A partir de ese momento su carrera tomó un nuevo impulso: ingresó en el top 10 y se mantuvo durante casi tres temporadas consecutivas dentro de ese grupo de elite. Tras una leve caída al puesto 11 en septiembre de 2022 y su registro más bajo de los últimos años -26 a mediados de 2023-, volvió a recuperar protagonismo.

El inicio de 2024 lo encontró nuevamente en el top 10 y semanas más tarde regresó al tercer puesto del ranking, un lugar que no ocupaba desde casi cinco años atrás, para finalmente alcanzar el número 1 del mundo. En 2025, en tanto, alternó ingresos y egresos al top ten.

En cifras, su recorrido dentro del circuito también refleja esa consistencia. Antes de iniciar su participación en Miami, Zeballos acumulaba 410 victorias y 234 derrotas en dobles. De acuerdo con los registros oficiales de la ATP, en esta modalidad superó los USD 7.200.000 en premios a lo largo de su carrera. En la temporada 2026 todavía no levantó trofeos, aunque alcanzó la final del ATP 250 de Dallas.

En la historia del tenis argentino, apenas un puñado de jugadores alcanzó el puesto número 1 del ranking mundial. En esa lista aparecen Paola Suárez y Gisela Dulko, ambas en dobles, y Gustavo Fernández, referente del tenis adaptado en silla de ruedas. Un caso aparte es el de Guillermo Vilas, cuyo nombre sigue rodeado de polémica. Años atrás se impulsó un pedido formal para que la ATP revisara las clasificaciones históricas y lo reconociera como número uno en dos períodos, entre finales de 1975 y comienzos de 1976.

La solicitud surgió luego de que el periodista e historiador Eduardo Puppo detectara inconsistencias en los registros estadísticos. Sin embargo, en mayo de 2015 el entonces presidente de la ATP, el británico Chris Kermode, rechazó la revisión y explicó en declaraciones a The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.

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