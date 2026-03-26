Economía

La actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el último año

Durante el primer mes del año, diez sectores incluidos en el relevamiento del Indec mostraron aumentos. El sector agrícola volvió a traccionar la suba interanual

Guardar
Agroindustria Argentina
El agro argentino siguió impulsando la actividad económica en enero de 2026.

En enero de 2026, la actividad económica mostró señales de recuperación. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) avanzó 1,9% en la comparación interanual y 0,4% respecto de diciembre, según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diez de los sectores relevados presentaron incrementos en el primer mes del año. Entre ellos sobresalieron pesca, con una suba de 50,8% interanual, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 25,1 por ciento. Este último sector resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por explotación de minas y canteras, que aumentó 9,6 por ciento. Ambos rubros aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, cinco sectores reflejaron bajas frente a enero del año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%, electricidad, gas y agua cayó 3%, industria manufacturera disminuyó 2,6% y administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a su cuenta oficial de X para señalar que en enero, el EMAE “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”.

Por su parte, Martín Vauthier, director del BICE e integrante del equipo económico, consideró que “la actividad continúa creciendo y en enero se ubicó en un nuevo máximo histórico”. “Desde 2024, la economía crece y la inflación baja, con corrección de precios relativos, disminución de impuestos y eliminación de trabas y regulaciones innecesarias”, sumó en X.

Qué pasó en 2025

La economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Indec. Este desempeño resulta significativo para el Ejecutivo, que apuesta por una recuperación en 2026, luego de dos años iniciales caracterizados por la implementación de políticas de ajuste fiscal y el objetivo de contener la inflación.

El avance anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se atribuyó al incremento del consumo privado (7,9%), del consumo público (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo) que subió 16,4 por ciento.

En el análisis sectorial, intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual de 24,7%, seguida por explotación de minas y canteras (8,0%) y hoteles y restaurantes (7,4%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (6,2%), mientras que la construcción avanzó 4,3 por ciento.

Por otro lado, la pesca sufrió un descenso de 15,2% en términos interanuales y el rubro hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% respecto de 2024. También se observaron bajas en servicios sociales y de salud (-0,2%) y en administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB creció 0,6% en términos desestacionalizados en comparación con el trimestre previo. En el desglose de la demanda, las exportaciones se incrementaron 5,0% y el consumo privado avanzó 1,7%, ambos en la medición trimestral desestacionalizada. Por el contrario, el consumo público bajó 1,0% y la inversión (formación bruta de capital fijo) retrocedió 2,8 por ciento.

Al comparar con igual período de 2024, la actividad económica registró una expansión de 2,1% en el cuarto trimestre. Dentro de los componentes de la demanda, las exportaciones encabezaron las subas con un aumento de 10,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. Entre los sectores productivos, sobresalieron las mejoras en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

Captura de pantalla de una tabla de datos económicos. Muestra sectores como Acero y Automotriz, con variables, fechas y porcentajes mensuales e interanuales con colores
Para Qualy, los mayores impulsos en el primer bimestre vinieron de la agroindustria y el comercio exterior.

Cómo sigue en febrero

El relevamiento de Qualy Consultora para enero y febrero mostró un comportamiento parecido. La economía registró avances en el primer bimestre, aunque el mayor dinamismo se concentró en la agroindustria y el comercio exterior. El consumo interno y los sectores industriales tradicionales exhibieron un repunte más moderado o incluso retrocesos en ciertos rubros.

En febrero, la industria automotriz aumentó su producción 41,1% respecto al mes anterior, según los datos de Qualy. No obstante, frente a febrero de 2025, se observó una baja de 30,1%. Las ventas nacionales de vehículos descendieron 19,9% en la comparación mensual y 45,9% en términos interanuales. En contraste, los patentamientos de motos subieron 4,4% respecto a enero y 70,4% en la comparación interanual.

El sector de la construcción mantuvo cifras negativas: el índice de insumos para la construcción, desestacionalizado, disminuyó 1,2% frente a enero y 1,6% respecto de febrero del año anterior. Los despachos de cemento al mercado interno bajaron 11,6% en el mes y 5,3% en la comparación interanual.

En el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas, el índice subió 2,6% en febrero respecto al mes previo, pero descendió 5,7% frente a igual mes de 2025. El acumulado anual arrojó una contracción de 5,2%. El consumo en comercios de cercanía se mantuvo limitado, con los hogares privilegiando la adquisición de bienes esenciales y una merma en las ventas de productos durables.

Temas Relacionados

Actividad económicaEMAEEconomíaIndecAgroÚltimas noticiasLuis Caputo

Últimas Noticias

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

Según los empresarios, el aumento del gasoil, que ya supera los $2.100 por litro, vuelve inviable la operación de las pymes del sector. Antes este escenario, anticipan ajustes de tarifas inmediatos

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre

La divisa mayorista bajó por tercer día seguido y cerró a 1.368 pesos. El minorista cedió a $1.390 en el Banco Nación. El MEP llegó a operar debajo de 1.400 pesos

El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre

El Banco Central reduce los encajes bancarios desde abril para reactivar la economía

La baja será de 5 puntos porcentuales. Apunta a que los bancos tengan mayor liquidez para prestar. La elección entre más actividad o menos inflación

El Banco Central reduce los encajes bancarios desde abril para reactivar la economía

En el primer bimestre la actividad industrial cayó 3,9%, según un estudio privado

Pese a una leve mejora mensual desestacionalizada, la actividad fabril encadena ocho meses de caída interanual, traccionada principalmente por el desplome del sector automotriz y la baja demanda de bienes de capital

En el primer bimestre la actividad industrial cayó 3,9%, según un estudio privado

Crisis en la industria de la ropa: se agrava la caída de ventas y 8 de cada 10 empresas sufren problemas de pagos

Un relevamiento de la Cámara de la Indumentaria (CIAI) expuso un escenario de retracción sostenida (8,4% en el bimestre), con dificultades para sostener ingresos, aumento de inventarios y mayor presión sobre la estructura financiera de las compañías

Crisis en la industria de la ropa: se agrava la caída de ventas y 8 de cada 10 empresas sufren problemas de pagos
DEPORTES
Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte

Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte

Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

La postura de Ocon tras los insultos que recibió por el choque a Colapinto en China y la carta que le envió el presidente de la FIA

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: vuelve al N° 1 del mundo en dobles tras acceder a las semifinales del Masters 1000 de Miami

Brasil y Francia se enfrentan en Boston en un amistoso con aroma a Mundial: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

Daniela Vera Fontana le respondió sin filtro a Cinthia Fernández y a Roberto Castillo: “Abandonó a nuestra familia”

De la magia de Harry Potter al universo de Jurassic Park: las vacaciones de Mery del Cerro con amigas en Orlando

INFOBAE AMÉRICA

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Ucrania golpea la infraestructura petrolera rusa y amenaza los beneficios de Moscú por la guerra en Irán

Los operadores de petróleo están agotados por las fuertes fluctuaciones de los precios y reducen la producción

Estados Unidos logra caída histórica del tabaquismo aunque el uso de cigarrillos electrónicos sigue creciendo