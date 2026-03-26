La casa de Gran Hermano otra vez bajo la lupa por comentarios racistas

Un comentario de Nazareno generó indignación en las redes

Semanas atrás, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un episodio sin precedentes con la expulsión de Carmiña Masi, la comunicadora paraguaya apartada del reality por lanzar comentarios racistas contra Jenny Mavinga. La decisión fue celebrada por la audiencia y marcó un punto de inflexión en la convivencia. Sin embargo, la polémica por los límites y el racismo volvió a instalarse en las últimas horas, luego de que un comentario de Nazareno generara repudio y preocupación dentro y fuera de la casa.

Mientras varios participantes estaban reunidos en una de las habitaciones, se desató una conversación en tono de “juego” que rápidamente cruzó los límites de lo aceptable. “Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?”, preguntó La Maciel. Nazareno respondió sin dudar: “Corro”. La Maciel continuó: “Si la gente de color marrón, por alguna casualidad tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”. Nazareno insistió: “Me quejo que se vayan”. El intercambio fue seguido no solo por risas, sino también por aplausos y comentarios de aprobación del resto de los presentes: “Perfecto, muy bien”, “Aprobado”.

La escena, lejos de ser aislada, se dio en un contexto donde la producción ya había tomado medidas ejemplares para frenar expresiones discriminatorias. El video se viralizó en redes sociales y generó una ola de indignación, con reclamos de parte de la audiencia y de organizaciones que luchan contra el racismo. El episodio volvió a poner en debate los límites de la convivencia televisiva, la responsabilidad de los participantes y la necesidad de respuestas rápidas y contundentes por parte de la producción ante manifestaciones de odio y discriminación.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Luego de varias semanas marcadas por placas positivas,el reality regresó al voto negativo y eso modificó por completo el clima dentro de la casa más famosa del país. En ese contexto, y tras una gala especialmente sensible por la salida voluntaria de Jenny Mavinga, los participantes tuvieron que pasar por el confesionario para definir una nueva lista de nominados. El resultado dejó una placa numerosa, con once jugadores en riesgo y varios nombres fuertes comprometidos.

Los participantes se enteraron en vivo de quiénes habían quedado en placa (Video: GH, Telefe)

La gala ya había comenzado con un sacudón emocional. La despedida de Mavinga impactó en todos, alteró la convivencia y dejó un aire enrarecido antes de que llegara el momento de votar. Pero el juego no da respiro, y esa misma noche los hermanitos tuvieron que reacomodarse rápidamente para entrar en modo estrategia. Con el regreso del voto negativo, ya no se trata de apoyar a los favoritos sino de señalar a quienes el público quiere fuera de la casa, un detalle que vuelve mucho más delicado cada movimiento.

En esta oportunidad, además, la placa ya tenía tres nombres asegurados antes de la gala de nominación. Martín Rodríguez, que se consagró como líder semanal, no solo obtuvo inmunidad sino también el poder de fulminar a tres compañeros y quitarles la posibilidad de votar. Así fue como Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeuski quedaron automáticamente nominados desde el martes, abriendo una semana que ya se intuía complicada para varios sectores de la casa.

Los fulminados Pincoya, Juanicar y Lola Tomaszeuski ya estaban adentro. A ellos se sumaron Manu Ibero, que reunió 8 votos; Yanina Zilli y Brian Sarmiento, ambos con 7; Titi Tcherkaski, con 6; y luego un bloque de cuatro participantes con 4 votos cada uno: Franco Poggio, Luana Fernández, Lolo Poggio y Franco Zunino. De esta manera, once jugadores quedaron oficialmente nominados y ahora dependen del humor del público para seguir en competencia.

Pero la tensión no termina con la conformación de la lista. Santiago del Moro anunció que la definición de esta semana tendrá varias instancias. El jueves comenzará a bajar jugadores de placa, retirando a tres de los nominados con menos votos negativos. El domingo saldrán otros nombres de la zona de riesgo y recién el lunes quedará el grupo definitivo que enfrentará la decisión final del público. Ese esquema fragmentado suma suspenso y obliga a todos a recalcular permanentemente.