El legado de Pangea: la increíble historia detrás del mapa actual de los continentes

El descubrimiento de Pangea revolucionó la geología moderna y permitió entender la evolución de la Tierra a partir de un supercontinente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de Pangea cambió el modo en que los científicos interpretan la evolución de la Tierra. La noción de un supercontinente surgió a partir de la observación de patrones geográficos y paleontológicos que no encajaban con la idea de continentes inmutables. Esta intuición inicial desencadenó décadas de investigaciones y controversias, sentando las bases de la geología moderna.

Pruebas de la existencia de Pangea

En 1912, Alfred Wegener propuso que los continentes actuales formaron una vez una sola gran masa de tierra, a la que denominó Pangea. Wegener fundamentó esta hipótesis en la similitud notable de las líneas costeras de Sudamérica y África, que parecen encajar como piezas de un rompecabezas.

Este indicio visual fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos, como el del reptil acuático Mosasaurio, en ambos continentes, lo que resultaba inexplicable si nunca habían estado unidos. También surgieron pruebas geológicas, como la existencia de cadenas montañosas y formaciones rocosas similares en regiones separadas por océanos, que sugerían una conexión ancestral.

El registro fósil también mostraba la presencia de plantas como Glossopteris en África, Sudamérica, India y Australia, lo que señalaba un pasado común. Los depósitos de minerales y estructuras montañosas compartidas, como la continuidad entre los Apalaches en América del Norte y las montañas caledonias en Europa, reforzaron la hipótesis de Wegener.

Las conexiones entre cadenas montañosas como los Apalaches y las Caledonias respaldaron la hipótesis de que los continentes estuvieron unidos en un pasado remoto

A pesar de estas pruebas, la comunidad científica internacional de la época no aceptó fácilmente las ideas del investigador, ya que no contaba con una explicación plausible sobre el mecanismo que permitía el desplazamiento continental. El propio Wegener admitía que no podía describir cómo se movían los continentes, lo que limitó la aceptación de su teoría, descrita en Pangea: The Supercontinent That Once Ruled the Earth.

El escepticismo persistió durante décadas. Aunque las pruebas fósiles y geológicas reunidas por Wegener y otros investigadores seguían acumulándose, la idea de un supercontinente pasó a formar parte del debate científico, en espera de nuevas evidencias que permitieran resolver el misterio sobre los movimientos de la corteza terrestre.

Avances y consolidación de la tectónica de placas

La teoría de la deriva continental, defendida por Wegener, sostenía que los continentes se desplazaban lentamente sobre la superficie del planeta. Aunque esta hipótesis explicaba la distribución de fósiles y formaciones geológicas, no fue ampliamente aceptada por la falta de un mecanismo físico comprobable. El descubrimiento de las dorsales oceánicas fue decisivo: enormes cordilleras subacuáticas donde el magma asciende y crea nueva corteza, demostrando que el fondo marino se expande y desplaza las placas continentales.

El estudio del paleomagnetismo aportó pruebas adicionales. Los minerales magnéticos de las rocas conservan la orientación del campo magnético terrestre en el momento de su formación. Al analizar estas orientaciones, los científicos comprobaron que los continentes habían cambiado de posición de manera significativa a lo largo de millones de años. Estos hallazgos consolidaron la idea de que la superficie terrestre está en constante movimiento.

La teoría de la tectónica de placas, consolidada en los años 60, explicó los movimientos de los continentes y validó las ideas de Wegener (Crédito: Universidad de Bristol)

A partir de los años 60, la integración de todas estas pruebas permitió el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas, según la cual la litosfera está dividida en grandes placas rígidas que flotan sobre el manto. Los límites entre estas placas son zonas de actividad sísmica y volcánica, y su desplazamiento explica fenómenos geológicos como la deriva de los continentes, la formación de montañas y la actividad volcánica. Esta teoría proporcionó el marco físico necesario para comprender la movilidad terrestre, validando definitivamente las ideas de Wegener.

El ciclo de los supercontinentes

La formación de Pangea comenzó hace unos 335 millones de años, durante el periodo Paleozoico, cuando las masas continentales se desplazaron y fusionaron en un solo supercontinente. Pangea existió por aproximadamente 160 millones de años, hasta que, durante el Mesozoico, empezó a fragmentarse debido a las fuerzas internas de la Tierra. Este proceso de ruptura dio origen a dos grandes bloques: Laurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el sur. Con el paso de millones de años, estos bloques se fragmentaron y desplazaron, originando los continentes y océanos tal como se conocen hoy.

El ciclo de formación y fragmentación de supercontinentes, denominado ciclo de los supercontinentes, es recurrente en la historia terrestre. Antes de Pangea existieron otros supercontinentes, como Rodinia hace unos 1.100 millones de años y Pannotia hace unos 600 millones de años.

La comunidad científica considera probable que en el futuro se forme una nueva macroestructura continental, conocida como Pangea Proxima, resultado de la continua movilidad de las placas tectónicas. Este ciclo geológico genera consecuencias en el clima, la biodiversidad y la distribución global de especies.

La unión de masas continentales altera las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, mientras que su fragmentación provoca periodos de aislamiento y evolución diferenciada de la fauna y flora de cada región. El estudio de los supercontinentes permite reconstruir el pasado de la Tierra y anticipar posibles escenarios futuros.