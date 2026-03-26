De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta

El ranking de los lugares más salados del mundo analiza cuerpos de agua con hasta un 60% de salinidad REUTERS/Ilan Rosenberg/File Photo

En el planeta existen cuerpos de agua cuya concentración de sal desafía cualquier comparación con el mar. Según un ranking elaborado por el sitio de divulgación científica HowStuffWorks, estos son los lugares más salados del mundo, sitios donde la vida, el clima y la química superan los límites habituales. Desde lagunas remotas hasta estanques secretos, estos espacios ofrecen pistas sobre la resistencia de la vida y la historia geológica de la Tierra.

En términos científicos, un cuerpo de agua hipersalino es aquel cuya salinidad excede la del agua de mar promedio, que suele ser de unos 35 gramos por litro. Estas formaciones suelen presentarse en cuencas cerradas, donde la evaporación supera con creces la entrada de agua dulce, provocando una acumulación de sales poco común en los ecosistemas acuáticos tradicionales.

Además, la geografía y el clima determinan la capacidad local de retener o liberar minerales, influyendo decisivamente en la concentración final de sales que caracteriza a estos ambientes. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos de agua más salados del planeta?

8. Great Salt Lake (Estados Unidos) — 12% de sal

El Great Salt Lake, a pesar de ser el menos salado del ranking, es uno de los principales lagos hipersalinos de América del Norte (REUTERS/Brian Snyder)

El Great Salt Lake se ubica en Utah y presenta una concentración promedio de 120 gramos de sal por litro, lo que equivale aproximadamente al 12%. Este lago endorreico recibe el aporte de varios ríos, pero la única forma en que pierde agua es por evaporación, provocando una acumulación progresiva de sales. Pese a ser el menos salado del ranking, su tamaño lo convierte en uno de los cuerpos de agua hipersalinos más relevantes de América del Norte.

Con su elevada salinidad, ejemplifica cómo los lagos cerrados pueden acumular sales hasta niveles que superan a los océanos. Su dinámica de entrada y evaporación determina el equilibrio y las variaciones en la concentración de minerales.

7. Mar Rojo (Asia y África) — 4% de sal

El Mar Rojo, situado entre África y Asia, presenta una salinidad promedio del 4%, superando la media de los océanos del mundo (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

El Mar Rojo se extiende entre África y Asia y posee una salinidad media de 40 gramos por litro, es decir, un 4%. Este porcentaje supera al promedio de los océanos.

El clima árido y la limitada entrada de agua dulce facilitan que la evaporación concentre aún más las sales disueltas. Además de su importancia geográfica y comercial, el Mar Rojo es conocido por la transparencia de sus aguas y la variedad de su vida marina.

6. Laguna Cejar (Chile) — 15% de sal

La composición mineral de la Laguna Cejar en Chile atrae a turistas y científicos interesados en los ambientes hipersalinos (YouTube: Viaja con Ivo)

La Laguna Cejar, situada en el desierto de Atacama, contiene cerca de 150 gramos de sal por litro, equivalente a un 15%. Su formación responde a la acumulación de agua en una cuenca cerrada, donde la evaporación supera ampliamente a la entrada de agua dulce.

El resultado es un entorno en el que la flotabilidad permite a las personas mantenerse a flote sin esfuerzo, fenómeno que atrae tanto a turistas como a científicos interesados en su composición mineral única.

5. Mar Muerto (Israel, Jordania) — 33,7% de sal

El Mar Muerto, entre Israel y Jordania, alcanza una elevada concentración de sal del 33,7%, lo que aumenta significativamente su flotabilidad (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

El Mar Muerto se sitúa entre Israel y Jordania y alcanza 337 gramos de sal por litro, lo que representa un 33,7%. Este lago recibe agua principalmente del río Jordán, pero la intensa evaporación en la región desértica provoca que las sales se concentren en niveles excepcionales.

La flotabilidad extrema de sus aguas y sus propiedades minerales han convertido al Mar Muerto en un destino turístico y científico de referencia mundial.

4. Lake Assal (Yibuti) — 34,8% de sal

El Lake Assal en Yibuti, con un 34,8% de salinidad y situado a 155 metros bajo el nivel del mar, es una de las principales fuentes regionales de sal (YouTube: Explore Edge en Español)

El Lake Assal, en Yibuti, está ubicado a 155 metros bajo el nivel del mar y tiene una salinidad de 348 gramos por litro (34,8%).

La cuenca cerrada y las condiciones áridas propician que la evaporación sea la principal causa de la alta concentración de sales. Este lago es una fuente principal de sal para la región y un ejemplo de cómo la geografía y el clima pueden crear ambientes extremos.

3. Lake Vanda (Antártida) — 35% de sal

El Lake Vanda, ubicado en la Antártida, presenta una salinidad del 35% en sus capas profundas, siendo objeto de estudios científicos sobre condiciones extremas para la vida (YouTube: Hilary Dugan)

El Lake Vanda, en el Valle Wright de la Antártida, alcanza una salinidad de 350 gramos por litro (35%) en sus capas profundas. Bajo una gruesa capa de hielo, la salinidad extrema se mantiene estable debido a la falta de salida de agua y la acumulación progresiva de sales.

Este lago es objeto de investigaciones científicas por la estabilidad química de sus aguas y por las posibles formas de vida que podrían sobrevivir en condiciones tan adversas.

2. Gaet’ale Pond (Etiopía) — 43,3% de sal

El Gaet'ale Pond, formado tras un terremoto en Etiopía, alcanza un 43,3% de concentración salina, superando al Mar Muerto (YouTube: Periodic Videos)

El Gaet’ale Pond, en la depresión de Danakil, Etiopía, exhibe una concentración de 433 gramos de sal por litro (43,3%).

Formado tras un terremoto en 2005 que abrió manantiales subterráneos, este estanque se localiza en uno de los ambientes más calurosos y secos del mundo, lo que favorece la evaporación y la acumulación de sales a niveles extremos.

1. Don Juan Pond (Antártida) — 60% de sal

El Don Juan Pond en la Antártida destaca como el cuerpo de agua más salado de la Tierra, con 600 gramos de sal por litro (YouTube: Bio-World)

La laguna Don Juan Pond se encuentra en los Valles Secos de McMurdo, en la Antártida Oriental, y es el cuerpo de agua más salado del planeta, con casi 600 gramos de sal por litro (60%).

Esta concentración excepcional permite que el agua permanezca líquida incluso a temperaturas de -50 ℃, condición que ha motivado estudios sobre la posibilidad de vida en ambientes extremos, como los que podrían existir en otros planetas.

Estos ambientes hipersalinos, lejos de ser simples curiosidades geográficas, se han convertido en laboratorios naturales para la investigación científica. Su estudio permite comprender cómo la vida puede adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas, aportando información valiosa tanto para la biología terrestre como para la búsqueda de vida en otros planetas.