Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

Ante su incorporación al ciclo de música y cocina, Carina Zampini se sinceró ante las cámaras (Intrusos - América)

La televisión argentina se prepara para una de las temporadas más esperadas y, en las últimas semanas, el futuro de La Peña de Morfi se instaló como uno de los grandes interrogantes de la grilla dominical. Con el recuerdo imborrable de Gerardo Rozín y el cariño del público intacto, la noticia del regreso de Carina Zampini a la conducción reavivó la ilusión de los fanáticos y encendió la expectativa por esta nueva etapa. A pocos días del estreno, la actriz habló sobre este retorno y compartió la emoción de volver al ciclo que la vio crecer frente a las cámaras.

En diálogo con Intrusos (América), Zampini no ocultó su emoción por volver al programa que la vio crecer como conductora y la acercó al público de otra manera. “Ay, sí, vuelvo a la Peña de Morfi. Es muy emocionante todo. Estuve hablando con el equipo. La verdad que es re lindo. Es volver a compartir con gente que quiero mucho y en un programa que de alguna manera me vio nacer como conductora”, contó, visiblemente entusiasmada por reencontrarse con el público y con sus compañeros de trabajo.

La charla también giró en torno al vínculo profesional y afectivo que tiene con el equipo y los nuevos compañeros de conducción. “Hablé con Dieguito porque vamos a laburar juntos. Cuando terminé de cerrar le mandé un mensaje y le dije: ‘Dieguito, voy a estar ahí, nos vamos a ver’. Bueno, con él compartimos el verano”, relató Zampini, dejando en claro su respeto y cariño hacia Diego Leuco, con quien compartirá la conducción de esta nueva etapa.

Zampini fue una de las primeras conductoras de La Peña de Morfi y su regreso la llenó de emoción (Archivo)

Cabe recordar que Zampini fue la primera conductora de Morfi, junto a Rozín. Desde su estreno, el ciclo se ganó un lugar en el corazón del público por su estilo cálido y familiar, y por la química entre sus conductores. Sin embargo, en diciembre de 2016, Zampini decidió dar un paso al costado y su lugar fue ocupado por Zaira Nara. La relación con Rozín siempre fue de mutua admiración y profesionalismo, pero tras el fallecimiento del periodista en marzo de 2022, el silencio de Zampini llamó la atención. Ángel de Brito lo explicó en aquel momento: “Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado”. La propia conductora de El Gran Premio de la Cocina explicó: “Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso”.

Durante la entrevista, Carina también respondió sobre la posibilidad de revivir una de las novelas más recordadas de su carrera: Dulce Amor. El notero quiso saber si habría una vuelta de la ficción que protagonizó con Sebastián Estevanez. “Viste que está como todo eso medio frenado. Me encantaría. Más que las ganas es que se pueda”, respondió la actriz, dejando en claro que, si dependiera de ella, el proyecto ya estaría en marcha. “Que sea viable económicamente hacerse y demás”, agregó, haciendo referencia a las dificultades que enfrenta la industria para concretar este tipo de producciones.

“Viste que está como todo eso medio frenado. Me encantaría. Más que las ganas es que se pueda”, expresó la actriz sobre su novela con Estevanez (Archivo)

Sobre la relación con su compañero de elenco, la actriz señaló: “Con Sebas hablo cada tanto, obvio”. Sin embargo, aclaró que las conversaciones sobre retomar Dulce Amor fueron formales y que, si bien la propuesta fue presentada en el canal, por ahora no hay novedades concretas. “Nos juntamos, nos reunimos, presentamos en Telefe la propuesta. Todo lo que ustedes ya saben. Las ganas están y las ganas de toda la gente, de todos los actores que participaron también. Pero bueno, nada, ya verá”, concluyó.

Así, la televisión argentina renueva su grilla con caras conocidas, historias nuevas y el regreso de clásicos que siempre encuentran la forma de emocionar y reunir a la audiencia. Con Zampini al frente, la mesa de los domingos promete volver a ser el punto de encuentro familiar más querido de la pantalla.