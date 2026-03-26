Moria Casán se despachó con todo contra Betiana Blum: “Andá a otro lado, mi amor”

Moria Casán reconoció su pelea con Betiana Blum y fue muy dura con ella

Moria Casán desató un nuevo capítulo de tensión con una colega del mundo del espectáculo al exponer con ironía su enfrentamiento con Betiana Blum tras una función de “Cuestión de género”, que protagoniza en el Teatro Metropolitan junto a Jorge Marrale.

La disputa se originó cuando Blum visitó a Moria en los camarines luego de la función y le sugirió cambios en su desempeño escénico. Esta actitud fue interpretada por Casán como una falta de respeto y motivo de incomodidad, lo que la llevó a expresar públicamente su inconformidad y a defender su experiencia profesional.

Las frases de Moria Casán contra Betiana Blum

“La señora vino y yo me terminaba de duchar. Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda, estar un ratito de camarín, y estás medio presionada porque la mujer te quiere venir a saludar. Bueno, viene a saludar. Asi que viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer.”

La One utilizó su programa La mañana de Moria para castigar la actitud de Betiana Blum

Casán profundizó en su posición hacia Blum: “Amor de mi vida, Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar. Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des.”

Luego explicó su reacción ante los comentarios recibidos: “Me decía: ‘Me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión… ¿Querés irme del escenario yo? Con lo que trabajo, que estoy ahí treinta y cinco minutos…”

Con ironía, La One continuó: “Querida Betiana Blum, tenemos un director extraordinario, se llama Nelson Valente, superpremiado, que vive en Barcelona. Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros... No nos rompás las pelotas, preciosa. Te quiero igual”.

Moria Casán durísima con Betiana Blum

Trayectoria teatral de Moria Casán

Durante su descargo, la artista definió a la imagen que posteó Blum con ella en el camarín como “la foto de la hipocresía”, y luego puso en valor su carrera: “Si hay alguien que tiene recorrido en espectáculo, soy yo. Recorrido, presencia, allanamiento y sigue. Porque el espectáculo no es acumular años, es trayectoria, pero acumularlos trabajando. ¡Trabajando! Nunca dejé de trabajar cincuenta años, mamita, y nunca falté al teatro por ninguna enfermedad, por suerte”.

“Soy la mujer que más ha trabajado en teatro y nunca tuve que bajar una función porque fracasó. Nunca tuve menos de diez personas, quince personas en el teatro. Si tuve un mini fracaso, digo, tengo éxito en el fracaso”.

Reivindicó su papel protagónico y su vínculo con el público: “Brujas, la obra más vista del teatro argentino, la colonicé yo y fui un motor importante. ¿Sabés lo que tengo yo que no tiene mucha gente? Soy taquillera, vendo entradas. Andá a una boletería y la gente dice: ‘Dame para eso. Dame para Moria, ¿eh?’”.

Finalmente, cerró: “Cincuenta años en cartel y este año cumplo ochenta. Me merezco todo y mucho más, me lo recontra merezco, pues me lo gané”.

"La foto de la hipocresía" definió Moria a la imagen que posteó Betiana Blum

Otros conflictos de Betiana Blum en el teatro

Al concluir, Casán sugirió que su caso no era el único conflicto atribuido a Betiana Blum en el ámbito teatral. Hizo referencia a un episodio anterior con Soledad Silveyra, señalando que Blum abandonó una temporada por no lograr afinidad con la actriz.

El cruce entre estas figuras suma un nuevo episodio a la historia de desencuentros en los escenarios argentinos, resaltando la intensidad y la pasión que caracterizan al ambiente teatral.