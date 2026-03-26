Teleshow

Moria Casán se despachó con todo contra Betiana Blum: “Andá a otro lado, mi amor”

El reciente episodio que vivió luego de la función de su obra Cuestión de género en los camarines del teatro con la actriz de Esperando la Carroza motivó un fuerte descargo de La One en su programa matinal

Guardar
Moria Casán reconoció su pelea con Betiana Blum y fue muy dura con ella

Moria Casán desató un nuevo capítulo de tensión con una colega del mundo del espectáculo al exponer con ironía su enfrentamiento con Betiana Blum tras una función de “Cuestión de género”, que protagoniza en el Teatro Metropolitan junto a Jorge Marrale.

La disputa se originó cuando Blum visitó a Moria en los camarines luego de la función y le sugirió cambios en su desempeño escénico. Esta actitud fue interpretada por Casán como una falta de respeto y motivo de incomodidad, lo que la llevó a expresar públicamente su inconformidad y a defender su experiencia profesional.

Las frases de Moria Casán contra Betiana Blum

“La señora vino y yo me terminaba de duchar. Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda, estar un ratito de camarín, y estás medio presionada porque la mujer te quiere venir a saludar. Bueno, viene a saludar. Asi que viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer.”

Moria Casán, dura con Betiana Blum
La One utilizó su programa La mañana de Moria para castigar la actitud de Betiana Blum

Casán profundizó en su posición hacia Blum: “Amor de mi vida, Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar. Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des.”

Luego explicó su reacción ante los comentarios recibidos: “Me decía: ‘Me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión… ¿Querés irme del escenario yo? Con lo que trabajo, que estoy ahí treinta y cinco minutos…”

Con ironía, La One continuó: “Querida Betiana Blum, tenemos un director extraordinario, se llama Nelson Valente, superpremiado, que vive en Barcelona. Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros... No nos rompás las pelotas, preciosa. Te quiero igual”.

Moria Casán, dura con Betiana Blum
Moria Casán durísima con Betiana Blum

Trayectoria teatral de Moria Casán

Durante su descargo, la artista definió a la imagen que posteó Blum con ella en el camarín como “la foto de la hipocresía”, y luego puso en valor su carrera: “Si hay alguien que tiene recorrido en espectáculo, soy yo. Recorrido, presencia, allanamiento y sigue. Porque el espectáculo no es acumular años, es trayectoria, pero acumularlos trabajando. ¡Trabajando! Nunca dejé de trabajar cincuenta años, mamita, y nunca falté al teatro por ninguna enfermedad, por suerte”.

“Soy la mujer que más ha trabajado en teatro y nunca tuve que bajar una función porque fracasó. Nunca tuve menos de diez personas, quince personas en el teatro. Si tuve un mini fracaso, digo, tengo éxito en el fracaso”.

Reivindicó su papel protagónico y su vínculo con el público: “Brujas, la obra más vista del teatro argentino, la colonicé yo y fui un motor importante. ¿Sabés lo que tengo yo que no tiene mucha gente? Soy taquillera, vendo entradas. Andá a una boletería y la gente dice: ‘Dame para eso. Dame para Moria, ¿eh?’”.

Finalmente, cerró: “Cincuenta años en cartel y este año cumplo ochenta. Me merezco todo y mucho más, me lo recontra merezco, pues me lo gané”.

"La foto de la hipocresía" definió Moria a la imagen que posteó Betiana Blum
"La foto de la hipocresía" definió Moria a la imagen que posteó Betiana Blum

Otros conflictos de Betiana Blum en el teatro

Al concluir, Casán sugirió que su caso no era el único conflicto atribuido a Betiana Blum en el ámbito teatral. Hizo referencia a un episodio anterior con Soledad Silveyra, señalando que Blum abandonó una temporada por no lograr afinidad con la actriz.

El cruce entre estas figuras suma un nuevo episodio a la historia de desencuentros en los escenarios argentinos, resaltando la intensidad y la pasión que caracterizan al ambiente teatral.

Temas Relacionados

Moria CasánBetiana Blum

Últimas Noticias

Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

La consagrada figura comenzará su propio ciclo de entrevistas semanales en Infobae. Con Manu Jove contó cómo será “A lo de Pampita” y reveló a quién tendrá como primera invitada

Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

La casa de Gran Hermano otra vez bajo la lupa por comentarios racistas

Nazareno fue el protagonista de un nuevo escándalo en el reality, donde ya echaron de la casa a una participante por discriminación

La casa de Gran Hermano otra vez bajo la lupa por comentarios racistas

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

Ante el inminente regreso del ciclo creado por Gerardo Rozín, la actriz contó sus expectativas de cara a su reincorporación al equipo

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

El subcampeón del reality de canto atraviesa un duro momento, y su mentora estuvo allí para consolarlo

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

Mientras la Justicia frenó el pedido de educación a distancia, el régimen familiar y las rutinas escolares generaron revuelo tras la salida de las nenas con la actriz, según una imagen que compartió Yanina Latorre

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez
DEPORTES
Italia vence a Irlanda del Norte en un duelo sin margen de error por el Repechaje al Mundial 2026

Italia vence a Irlanda del Norte en un duelo sin margen de error por el Repechaje al Mundial 2026

Con un gol de Mbappé, Francia le gana a Brasil en Boston en un amistoso con aroma a Mundial

Félix Páez Molina asumió como nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Del histórico triunfo ante Rafael Nadal a la cima del mundo: la vigencia de Horacio Zeballos a los 40 años

TELESHOW
Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

La casa de Gran Hermano otra vez bajo la lupa por comentarios racistas

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

John Malkovich en Buenos Aires: “Soy un intérprete instintivo, no tengo método”

De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta

Canal de Panamá ajusta el sistema de reservas con nuevas reglas para navieras y puertos

El legado de Pangea: la increíble historia detrás del mapa actual de los continentes