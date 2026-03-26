Félix Páez Molina asumió como nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby

Félix Páez Molina, el nuevo presdiente de la UAR

Félix Páez Molina se convirtió este jueves en el primer cordobés que asume la presidencia de la Unión Argentina de Rugby (UAR), marcando un hito en la historia de la entidad fundada en 1899. La asamblea celebrada el 26 de marzo aprobó su designación, luego de haber sido oficializado el 7 de marzo, y encabezará el organismo durante el período 2026-2030 en un contexto de negociaciones con World Rugby por la candidatura al Mundial 2035.

La nueva conducción de la UAR, encabezada por Páez Molina, estará integrada por Fernando Rizzi como vicepresidente primero y Jaime Barba como vicepresidente segundo. Rodrigo Roncero ocupará la secretaría y Matías Gorosito será el tesorero. El Consejo Directivo se completa con 16 vocales del interior y ocho de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), reflejando el propósito de dar representación federal a la estructura dirigencial.

En su mensaje de asunción, Páez Molina expresó: “Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. No entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado”. El flamante presidente remarcó que “la UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave”.

Páez Molina es el primer cordobés que asume la presidencia de la Unión Argentina de Rugby

El ex presidente Gabriel Travaglini se despidió con un mensaje de agradecimiento al Consejo Directivo y a la comunidad del rugby, afirmando: “Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y trabajar junto al Consejo Directivo y todos los profesionales. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido”. Travaglini destacó el compromiso de las uniones, los clubes y la comunidad por sostener el crecimiento de la disciplina.

Páez Molina cuenta con una trayectoria forjada desde las bases en el Jockey Club de Córdoba, donde inició como socio a los 4 años y luego fue jugador, entrenador y dirigente. Fue presidente de la Unión Cordobesa de Rugby entre 2018 y 2022 y ocupó la vicepresidencia primera de la UAR durante la gestión de Travaglini, antes de asumir la nueva conducción.

La composición del Consejo Directivo para el período 2026-2030 incluye a las siguientes autoridades y representantes: Fernando Rizzi (URBA) como vicepresidente primero, Jaime Barba (Entre Ríos) como vicepresidente segundo, Rodrigo Roncero (URBA) como secretario, y Matías Gorosito (Rosario) como tesorero. Entre los vocales titulares figuran Gustavo Cohen (URBA), Juan Emilio Torres (Tucumán), Lucas Verdeguer (San Juan), Martín Azpiroz (Sur), Jorge Luis García Borges (Nordeste) y Daniel Albarracin (Austral), entre otros. Los suplentes incluyen a Julio Larocca (URBA), José Fauez (Córdoba), Ramiro Dobal (URBA), Ignacio Rojo (Salta), Adrian Febrero (Valle de Chubut) y Enrique Rodríguez Llames (Mar del Plata).

Crédito UAR

La Comisión Revisora de Cuentas quedó conformada por Edgardo García (URBA), José García Naser (Jujuy) y Horacio Mansilla (Nordeste), con Federico Curutchet (URBA), Miguel Ruiz (Cuyo) y Jorge Bruzzone (Santa Fe) como suplentes.

Durante su discurso, Páez Molina agradeció a los presidentes de las uniones y a los miembros salientes del Consejo Directivo. También subrayó: “Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas”.

Páez Molina encabezará el organismo durante el período 2026-2030

El nuevo ciclo al frente de la UAR se inicia con el objetivo de consolidar el desarrollo federal y fortalecer el trabajo en los clubes, en un contexto de diálogo con World Rugby por el futuro internacional del rugby argentino.