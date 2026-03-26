Tres perlitas de la conferencia de Scaloni: la “aparición” de Aranda, la situación de Mastantuono y una tajante frase sobre Di María

La selección argentina ajusta los detalles finales para enfrentar a Mauritania en la Bombonera, en un partido clave en la preparación rumbo al Mundial de 2026. El entrenador Lionel Scaloni aprovechó este jueves para brindar una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza para destacar el futuro de jóvenes talentos como Franco Mastantuono y Tomás Aranda, además de referirse al presente de Ángel Di María, quien renunció a la Albiceleste tras la conquista de la Copa América 2024.

Scaloni habló en primer lugar de la inclusión de Mastantuono y Joaquín Panichelli en la lista, posterior a la nómina oficial de la AFA. El mediocampista, que juega en el Real Madrid, lleva 25 partidos en la temporada, con tres goles y una asistencia. El entrenador fue directo al explicar el motivo de la citación tardía: “La convocatoria es muy simple. Íbamos a jugar un solo partido, no nos podíamos llenar de jugadores. Era inútil. No era solo él, había otros. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos”.

Scaloni confesó el motivo de la convocatoria tardía de Franco Mastantuono (REUTERS/Agustin Marcarian)

El técnico destacó la actitud de los jóvenes ante la situación: “Valoro las ganas de querer estar. A veces, no digo que esté mal, pero se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te haya convocado después?’. Menos mal que ellos son grandes de verdad. La realidad es que se los convocó después porque había solo un partido. Estamos contentos con él”.

Scaloni también puso en perspectiva la edad de Mastantuono y de otros juveniles que empiezan a ganar protagonismo: “Es un chico que siempre lo dije, tiene 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Tomás Aranda, ha venido a entrenar con nosotros y tiene la misma edad de Franco. Con esto quiero decir que Franco es chico, Aranda es chico. Hay que darles tiempo”.

El entrenador profundizó sobre Mastantuono: “Está en un club muy exigente. El más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza”.

En el caso de Tomás Aranda, que marcó su primer gol en la Primera de Boca ante Instituto y fue ovacionado junto a Leandro Paredes, Scaloni destacó su proyección: “A este chico lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición. No empecemos con que puede ir al Mundial, porque es muy joven. Tiene la edad de Franco, vuelvo a repetir. Eso indica el futuro que tiene por delante. Tiene ganas, desparpajo, uno contra uno; es un jugador muy interesante”.

Scaloni valoró el contexto en el que se forman estos jóvenes: “Juega en Boca, estos chicos cuando juegan en clubes tan grandes como Boca y River es porque tienen algo diferente. Ha entrenado, lo pusimos en un reducido y está bueno que las selecciones juveniles tengan este tipo de jugadores. Y que vean que sus ídolos son como ellos”.

En cuanto a Ángel Di María, que atraviesa una lesión muscular pero cursa un gran inicio de temporada con Rosario Central, Scaloni fue consultado por su vínculo actual con el extremo y si existen chances de que vuelva a aparecer en las citaciones: “No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. De hecho, me escribió hoy. Yo lo saludé para Navidad y Año Nuevo. Mejor dicho, me felicitó y yo a él. Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro que se retiró y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él”.

Scaloni enfatizó que, al menos por ahora, el ciclo concluyó: “Hoy él no está. Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”.