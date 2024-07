Carlos Melconian: “No puede ser que si vos no te alineás estás descalificado, no me alineé ni con Macri”

El economista Carlos Melconian (Maximiliano Luna)

El economista Carlos Melconian replicó hoy las reiteradas críticas del presidente Javier Milei que, en uno de sus últimos reportajes públicos, lo calificó de “fracasado” y “parte de la decadencia argentina”. “No puede ser que si vos no te alineás estás descalificado, no me alineé ni con Macri”, aseguró el ex titular del Banco Nación y del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Entrevistado por el periodista Eduardo Feinman, en Radio Mitre, Melconian sostuvo que el Gobierno “no tiene plan económico”, ratificó que el cepo cambiario “es ilevantable”, y sentenció: “Hay que poner arriba de la mesa una agenda de cepo, porque la confusión sigue”.

“No quiero provocar, es imbatible el ‘no hay fideo, no hay tuco’; debe ser el mayor acierto de mi carrera”, afirmó el economista con relación a la falta de dólares que tiene el gobierno nacional para levantar las restricciones cambiarias. “Hay que dejar la fantasía dolarizadora (...) El ministro (de Economía, Luis Caputo) no tiene programa económico, sí un ingenioso plan financiero. Hay que ordenar todo esto”, completó.

En el mencionado reportaje, que brindó a la señal TN, Milei indicó que las críticas de Melconian, y también del diputado nacional Ricardo López Murphy, carecen de fundamentos sólidos, y los calificó de inconsistentes y de no haber aportado soluciones concretas en el pasado. “El mismo que dice que esto es imposible, es el mismo que dijo que no se podía hacer un ajuste de más de 1% del PBI y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados”, afirmó el Presidente.

Y amplió: “Un tipo que le pifió sistemáticamente, un tipo que nunca llegó a nada en la política, ¿de qué me venís a hablar? Háblame de gente que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo, porque si me vas a poner cuatro de copas, ¿qué querés que te conteste?”.

Javier Milei criticó a Ricardo López Murphy y Carlos Melconian

El presidente no se contuvo al calificar a ambos economistas como parte del problema y no de la solución, acusándolos de vivir en una realidad ficticia y de dañar las ideas de la libertad. “Hay algunos que viven en Narnia y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia, se olvidan de las restricciones y proponen estupideces. Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además, son parte de la decadencia argentina, del fracaso argentino. Los dos.”

Milei no dejó pasar la oportunidad para recordar, a su modo, la carrera política de ambos economistas. “¿Acaso no fue parte de la Alianza López Murphy? Fue ministro de Economía, lo volaron en 15 días; anunció y lo echaron. Melconian se quedó en boxes, porque terminó yendo al Banco Nación y se fue”, señaló.

En otro tramo de su declaración, Milei expresó su comprensión ante la ansiedad de la gente y de aquellos que desconocen conceptos de economía, pero negó esa actitud a quienes conocen de los fundamentos económicos. “Puedo entender la ansiedad de la gente, los que no están entrenados en la economía. Escuché a uno que se puede salir ya (del cepo) y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Que antes se fije cómo le fue a él en la historia antes de estar dando opiniones.”

Para finalizar, Milei lanzó un desafío directo a López Murphy: “Si quiere tomar esas decisiones, que vaya, se presente y gane las elecciones y sepa lo que es estar sentado en aquel sillón”. Con estas palabras, el presidente dejó claro que no tolerará críticas de quienes considera son “fracasados” y reafirmó su compromiso con su propio enfoque económico.