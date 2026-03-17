Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

En una decisión histórica, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió quitarle a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorgar la consagración a Marruecos, tras el abandono del equipo senegalés durante la final disputada en Rabat. El organismo impuso un triunfo por 3-0 a favor de Marruecos por “incomparecencia administrativa”, lo que supone un giro drástico en el palmarés continental y establece un precedente disciplinario en competiciones africanas. La CAF oficializó que Senegal perderá lo que habría sido su segundo título continental, mientras Marruecos es inscrito como nuevo campeón, una consagración que rompe una sequía de trofeos que se extendía desde 1976.

La Junta de Apelación de la CAF, máxima instancia disciplinaria del fútbol africano, comunicó que la medida se originó después de que los jugadores senegaleses abandonaran el campo en el tiempo suplementario, en protesta por un penal sancionado tras una revisión del VAR a favor de Marruecos, cuando Brahim Díaz fue derribado en el área. El seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta, acto considerado infracción a los artículos 82 y 84 del reglamento de la CAF, que tipifican la “incomparecencia administrativa”. Como consecuencia directa, el marcador de la final pasa a figurar como 3-0 a favor de Marruecos, con la advertencia de consecuencias deportivas y económicas inmediatas para ambas federaciones, estableció la CAF en su comunicado.

El comunicado de la CAF sobre la final entre Senegal y Marruecos

La secuencia de hechos comenzó cuando el árbitro confirmó penal para Marruecos durante el tiempo de descuento, tras consulta con el VAR. Esta decisión provocó la salida de Senegal del campo, en un episodio que se prolongó varios minutos y dejó el desenlace del encuentro en suspenso. Este abandono, dictaminó la Junta de Apelación de la CAF, constituye “incomparecencia administrativa” en la instancia decisiva del certamen.

La resolución de la CAF no se limitó al aspecto deportivo, sino que aplicó sanciones económicas y disciplinarias adicionales. Marruecos admitió responsabilidad por la conducta de los recogepelotas, lo que derivó en una multa de USD 50.000, y fue sancionado con USD 10.000 por el uso de láseres en el estadio. Además, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) deberá abonar USD 100.000 por interferencia en la zona de revisión del VAR (OFR/VAR). En el caso individual del jugador marroquí Ismaël Saibari, la CAF determinó que incurrió en conducta antideportiva conforme a los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario; se le impuso una suspensión de dos partidos, uno de ellos en suspenso, y se le retiró la multa de USD 100.000 inicialmente prevista.

La entidad africana detalló que la decisión de la Junta de Apelación sustituye la medida adoptada previamente por la comisión disciplinaria, y la admisión de los recursos presentados por la FRMF resultó determinante para el cambio de fallo. Todos los hechos fueron evaluados en base a las actas oficiales y los informes remitidos por ambas federaciones.

EL POLÉMICO PENAL QUE PROVOCÓ LA IRA DE SENEGAL

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Polémica en la final Copa África

EL MOMENTO EN EL QUE EL TÉCNICO DE SENEGAL LES PIDE A SUS JUGADORES ABANDONAR EL CAMPO EN SEÑAL DE PROTESTA

El momento en el que se suspende el partido entre Marruecos y Senegal y el técnico senegalés pide abandonar el campo

OTRO ÁNGULO DE PAPE THIAW, TÉCNICO DE SENEGAL, EN EL MOMENTO QUE LES PIDE A SUS JUGADORES ABANDONAR EL CAMPO DE JUEGO

El técnico de Senegal, Pape Thiaw, les pide a sus jugadores abandonar el campo de juego

SADIO MANÉ, CAPITÁN DE SENEGAL, PIDE CALMA A SUS COMPAÑEROS Y QUE REGRESEN AL CAMPO

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Mané pide calma a los jugadores

TRAS RETOMAR EL PARTIDO, BRAHIM QUISO PICAR EL PENAL Y LO ERRÓ DE MANERA INSÓLITA

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Penal errado de Brahim

EL GOL EN EL SUPLEMENTARIO DE GUEYE PARA LA CONSAGRACIÓN DE SENEGAL

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Gol de Gueye

Fenómenos dentro y fuera del campo marcaron la final anulada

El encuentro tuvo episodios poco comunes, como el protagonizado por jugadores y auxiliares marroquíes que procuraron arrebatar la toalla al arquero Édouard Mendy mientras intentaba secar sus guantes bajo la lluvia. El suplente senegalés Yehvann Diouf intervino para proteger la toalla, llegando incluso a arrojarse al suelo para cubrirla. La acción incluyó intentos del defensor marroquí Achraf Hakimi de tomar el objeto, generando tensiones en el campo y viralizando la imagen en redes sociales. Tras el triunfo de Senegal, Mendy exhibió la toalla junto a la medalla de campeón, cuyo título ahora ha sido retirado oficialmente tras la resolución de la CAF.

EL ESCÁNDALO CON LA TOALLA DE MENDY

El escándalo con la toalla de Mendy

El arquero suplente de Senegal defendió la toalla en el partido