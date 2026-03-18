Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS (@CATalleresdecba)

Carlos Tevez ratificó su compromiso como entrenador de Talleres de Córdoba y rechazó propuestas recientes de equipos internacionales, según publicó Federico Jelic. De acuerdo a la información difundida por el periodista cordobés, el ex futbolista fue contactado por Botafogo de Brasil para asumir como director técnico y también recibió una consulta de un club de la Major League Soccer. El “Apache” decidió continuar al frente del conjunto cordobés, priorizando el proyecto que lidera desde julio de 2025.

Vale recordar que en el poderoso conjunto brasileño asumió Martín Anselmi la conducción técnica en diciembre pasado. Sin embargo, la falta de resultados deportivos lo puso bajo presión, en especial en el Brasileirao donde marcha 17°, en posición de descenso directo. Además, el conjunto de Río de Janeiro venía de ser eliminado en la Fase 3 de la Copa Libertadores ante el Barcelona de Guayaquil y deberá conformarse con jugar la Sudamericana. En tanto, no trascendió qué conjunto de la MLS lo buscó a Tevez, quien ya había tenido serias tratativas en su última etapa como futbolista tras su salida de Boca Juniors.

El tuit del periodista Federico Jelic sobre el interés del Botafogo y de un equipo de la MLS por Carlos Tevez, entrenador de Talleres de Córdoba

El desembarco de Tevez en Talleres se produjo tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, quien renunció antes de dirigir un partido oficial. La dirigencia, encabezada por Andrés Fassi, buscó rápidamente un reemplazante ante el inminente inicio del Torneo Clausura. El club atravesaba un semestre complejo, con una campaña irregular en la Liga Profesional que lo llevó a pelear por evitar el descenso, más la eliminación temprana en la Copa Libertadores y la caída ante Armenio en la Copa Argentina. El único título reciente había sido la Supercopa Internacional frente a River Plate, en marzo de 2025.

La llegada de Tevez generó altas expectativas en el plantel y entre los simpatizantes. En su presentación, el técnico expresó: “Quien quiera estar, estará, porque el escudo es más grande que cualquier nombre. Queremos que el hincha se sienta identificado con Talleres”. El ex delantero de Boca Juniors y la selección argentina remarcó su intención de “darle orden futbolístico y devolver protagonismo” al club en los torneos locales y continentales.

Hasta el momento, el conjunto cordobés está cumpliendo con los objetivos propuestos que es ocupar uno de los ocho puestos de la Zona A del Torneo Apertura, que lo clasifica a los octavos de final. La T marcha sexto con 15 unidades y a siete puntos de la cima que está en poder de Vélez Sarsfield. Además, el equipo sigue en carrera en la Copa Argentina luego de su debut con triunfo ante Argentino de Merlo. El rival en los 16avos de final saldrá del vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.

Carlos Tevez es el entrenador de Talleres de Córdoba

El ciclo de Tevez en Talleres representa su tercer desafío como entrenador, tras sus pasos por Rosario Central e Independiente. El Apache asumió el cargo apenas un año después de dejar el club de Avellaneda. En Córdoba, tomó el mando en medio de un contexto adverso y se propuso “trabajar con intensidad y recuperar la confianza”.

Pese a su corta experiencia en los bancos, el entrenador cuenta con respaldo dirigencial y busca consolidar un proyecto sólido, alejándose de propuestas que no considera compatibles con su visión. “Estoy esperando algo serio y con proyecto, que en Argentina es muy difícil. Me llegan ofertas, pero las evalúo y no quiero meterme en esa rueda que perdés cinco partidos y te vas, para pasar de un lado a otro”, expresó Tevez antes de su desembarco en Talleres.

La dirigencia, por su parte, mantiene la búsqueda de refuerzos, especialmente en las posiciones de delantero y defensor central. El club apuesta a la experiencia y la energía del Apache para enderezar el rumbo deportivo y potenciar la identidad del equipo en el futuro más cercano.