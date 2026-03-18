Deportes

Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS

Mientras comanda los destinos de Talleres de Córdoba, el Apache fue tentado para dirigir otros elencos del continente

Guardar
Carlos Tevez fue sondeado desde
Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS (@CATalleresdecba)

Carlos Tevez ratificó su compromiso como entrenador de Talleres de Córdoba y rechazó propuestas recientes de equipos internacionales, según publicó Federico Jelic. De acuerdo a la información difundida por el periodista cordobés, el ex futbolista fue contactado por Botafogo de Brasil para asumir como director técnico y también recibió una consulta de un club de la Major League Soccer. El “Apache” decidió continuar al frente del conjunto cordobés, priorizando el proyecto que lidera desde julio de 2025.

Vale recordar que en el poderoso conjunto brasileño asumió Martín Anselmi la conducción técnica en diciembre pasado. Sin embargo, la falta de resultados deportivos lo puso bajo presión, en especial en el Brasileirao donde marcha 17°, en posición de descenso directo. Además, el conjunto de Río de Janeiro venía de ser eliminado en la Fase 3 de la Copa Libertadores ante el Barcelona de Guayaquil y deberá conformarse con jugar la Sudamericana. En tanto, no trascendió qué conjunto de la MLS lo buscó a Tevez, quien ya había tenido serias tratativas en su última etapa como futbolista tras su salida de Boca Juniors.

El tuit del periodista Federico
El tuit del periodista Federico Jelic sobre el interés del Botafogo y de un equipo de la MLS por Carlos Tevez, entrenador de Talleres de Córdoba

El desembarco de Tevez en Talleres se produjo tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, quien renunció antes de dirigir un partido oficial. La dirigencia, encabezada por Andrés Fassi, buscó rápidamente un reemplazante ante el inminente inicio del Torneo Clausura. El club atravesaba un semestre complejo, con una campaña irregular en la Liga Profesional que lo llevó a pelear por evitar el descenso, más la eliminación temprana en la Copa Libertadores y la caída ante Armenio en la Copa Argentina. El único título reciente había sido la Supercopa Internacional frente a River Plate, en marzo de 2025.

La llegada de Tevez generó altas expectativas en el plantel y entre los simpatizantes. En su presentación, el técnico expresó: “Quien quiera estar, estará, porque el escudo es más grande que cualquier nombre. Queremos que el hincha se sienta identificado con Talleres”. El ex delantero de Boca Juniors y la selección argentina remarcó su intención de “darle orden futbolístico y devolver protagonismo” al club en los torneos locales y continentales.

Hasta el momento, el conjunto cordobés está cumpliendo con los objetivos propuestos que es ocupar uno de los ocho puestos de la Zona A del Torneo Apertura, que lo clasifica a los octavos de final. La T marcha sexto con 15 unidades y a siete puntos de la cima que está en poder de Vélez Sarsfield. Además, el equipo sigue en carrera en la Copa Argentina luego de su debut con triunfo ante Argentino de Merlo. El rival en los 16avos de final saldrá del vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.

Carlos Tevez es el entrenador
Carlos Tevez es el entrenador de Talleres de Córdoba

El ciclo de Tevez en Talleres representa su tercer desafío como entrenador, tras sus pasos por Rosario Central e Independiente. El Apache asumió el cargo apenas un año después de dejar el club de Avellaneda. En Córdoba, tomó el mando en medio de un contexto adverso y se propuso “trabajar con intensidad y recuperar la confianza”.

Pese a su corta experiencia en los bancos, el entrenador cuenta con respaldo dirigencial y busca consolidar un proyecto sólido, alejándose de propuestas que no considera compatibles con su visión. “Estoy esperando algo serio y con proyecto, que en Argentina es muy difícil. Me llegan ofertas, pero las evalúo y no quiero meterme en esa rueda que perdés cinco partidos y te vas, para pasar de un lado a otro”, expresó Tevez antes de su desembarco en Talleres.

La dirigencia, por su parte, mantiene la búsqueda de refuerzos, especialmente en las posiciones de delantero y defensor central. El club apuesta a la experiencia y la energía del Apache para enderezar el rumbo deportivo y potenciar la identidad del equipo en el futuro más cercano.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCarlos TevezTalleres de CórdobaBotafogoMLSMajor League Soccer

Últimas Noticias

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

El volante de los Blues no confirmó su continuidad en la institución más allá de la Copa del Mundo. “Quedan ocho partidos de Premier League y estamos en FA Cup”, declaró

El sugestivo mensaje de Enzo

Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

Un episodio de tensión y protestas durante la definición condujo a que los marroquíes fueran declarados ganadores, dejando a su rival sin el festejo oficial

Los videos de la final

Martín Palermo se convirtió en el principal candidato a dirigir a San Lorenzo

El ex delantero de Boca y Estudiantes mantuvo una reunión con la dirigencia y hubo un principio de entendimiento

Martín Palermo se convirtió en

Los provocativos gestos de Vinicius Júnior que enojaron a Donnarumma en la victoria de Real Madrid por la Champions League

El brasileño se tomó revancha por una antigua bandera de los Ciudadanos supuestamente dedicada a él: “El fútbol es bueno por eso. Siempre hay otra oportunidad”

Los provocativos gestos de Vinicius

La fórmula detrás de la medalla de plata británica: cómo Neil Simpson y su guía conquistaron el esquí paralímpico

La dupla celebró el éxito tras una preparación minuciosa, una comunicación impecable y el uso de tecnología, elementos que permitieron destacar en una de las competencias más exigentes sobre nieve en Italia

La fórmula detrás de la
DEPORTES
El sugestivo mensaje de Enzo

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

Martín Palermo se convirtió en el principal candidato a dirigir a San Lorenzo

Los provocativos gestos de Vinicius Júnior que enojaron a Donnarumma en la victoria de Real Madrid por la Champions League

La fórmula detrás de la medalla de plata británica: cómo Neil Simpson y su guía conquistaron el esquí paralímpico

TELESHOW
Yanina Zilli confesó que tuvo

Yanina Zilli confesó que tuvo un romance con Luis Miguel y le dedicó una tremenda frase a Andrea del Boca

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

La defensa de Juana Repetto a su ex Sebastián Graviotto: “No es un padre abandónico”

Lizy Tagliani relató cómo abordó una pregunta de su hijo sobre su identidad de género: “¿Mamá, sos un varón?”

Verónica Llinás recordó su negociación con Sebastián Ortega detrás del look de La Gringa en En el barro: “No me tiñas”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración

Pequeñas cabinas, grandes cambios: Alemania prueba un monorraíl autónomo para conectar pueblos rurales

Descubren microbios de la Antártida que sobreviven en temperaturas extremas alimentándose del aire