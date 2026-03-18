Lizy Tagliani relató cómo abordó una pregunta de su hijo sobre su identidad de género: “¿Mamá, sos un varón?”

La comediante se sinceró en Cortá por Lozano sobre la consulta de Tati, su nene de 5 años, y relató la charla que tuvieron sobre su orgullo como mujer trans y mamá (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Lizy Tagliani abrió su corazón al referirse públicamente a la conversación íntima que mantuvo con su hijo, Tati, acerca de su identidad de género tras la obtención de la adopción definitiva, un proceso que culminó en 2025. La honestidad fue el eje central en la charla familiar, en la que la humorista explicó con franqueza su historia personal y el valor de la transparencia en la crianza del niño.

En una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa, la conductora repasó el momento en que, luego de finalizar los trámites judiciales y sentir “mayor responsabilidad” como madre, su hijo Tati le formuló una inquietud sobre su identidad. Según relató la conductora, el niño comentó: “mamá, sos un varón”, frase que motivó una intervención de Sebastián Nebot, esposo de Tagliani, para corregirlo. La comediante, en cambio, optó por un diálogo abierto con su hijo.

La charla de Lizy Tagliani con su hijo: "‘Mamá fue un varón así chiquitito como vos, era muy feliz y estaba muy contento, pero le faltaba algo. Mamá se dio cuenta que quería ser una nena’” (Instagram)

La artista reconstruyó la escena en la que, ante la pregunta del niño de 5 años, decidió apartarse a solas con él para conversar en el sillón de su living. Lizy compartió la charla a pura sinceridad que tuvo con su hijo. “Yo le dijo: ‘¿Sabés que tenés razón?’. ‘Mamá fue un varón así chiquitito como vos, era muy feliz y estaba muy contento, pero le faltaba algo. Mamá se dio cuenta que quería ser una nena’”, profundizó. Además, le contó sus sentimientos y el sentido de sus objetivos personales: “Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos. Y pudiste venir y estar ahora con nosotros”.

Esta conversación representó un hito en la dinámica familiar. La comediante subrayó la importancia de que su hijo crezca “rodeado de la verdad, cruda, como sea”. Al respecto, manifestó: “Quiero ser honesta con él, como fui toda mi vida. La honestidad ha cobrado en mí el doble de valor que tenía siempre”. Añadió también que la transparencia, según su propio testimonio, fue “la única riqueza que teníamos con mi vieja y la voy a defender siempre”.

“Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos. Y pudiste venir y estar ahora con nosotros”, relató

El cierre de este intercambio familiar estuvo mediado por el humor: Tagliani compartió que, tras la explicación, su hijo rápidamente desvió la atención hacia otro tema de su interés. “Se olvidó a los cinco minutos y me dijo: ‘ay, quiero un Lamborghini’”, comentó entre risas.

La conclusión del proceso legal de adopción a fines de 2025 marcó un nuevo comienzo en la vida de la familia que formó la comediante con su esposo. La conductora expresó que tanto ella como su esposo están “chochos, pasando un momento mágico”. Puntualizó que durante la guarda del menor, su prioridad fue sostener “la armonía familiar”, dejando en segundo plano cualquier temor propio del proceso.

Esta experiencia personal se enlaza con el presente profesional de Lizy, quien prepara su debut en el musical Annie en el rol de Miss Hannigan. La artista reconoció que la historia de la comedia musical, centrada en un grupo de niñas en situación de adopción, dialoga de manera directa con su propia vivencia de maternidad. Comentó: “Me emociona pensar que él va a estar con sus amiguitos reconociendo algo de lo que significa la adopción”.

Lizy Tagliani compartió un emocionante video del momento en que su hijo Tati conoció el mar: "No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva"

Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot formalizaron la adopción de Tati el 16 de diciembre del año pasado, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. El primer viaje juntos incluyó unas vacaciones en Miramar, donde el niño conoció el mar. El encuentro con el océano fue documentado en un video que muestra cómo, de la mano de sus padres, el niño toca el agua por primera vez, reacciona con asombro y alegría.

En la publicación difundida en Instagram, la conductora destacó la importancia de acompañar los descubrimientos de su hijo y reflexionó: “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”. También expresó el profundo significado que este momento tiene para ella y su esposo: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos, hijo”.