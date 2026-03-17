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Duki y Emilia Mernes, pareja fashion, siguen marcando tendencia en Japón

“Acá trank 120 dando clases de estilo en Japón”, posteó el trapero, junto a su novia, que siguen de vacaciones en Tokio

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Duki y Emilia, pareja fashion
Duki y Emilia, pareja fashion si las hay...

Así lo dice Duki, acaso nuestro trapero más global, en su último posteo en Instagram: “Acá trank 120 dando clases de estilo en Japón”, y se nota que está cómodo frente a la cámara como si se tratara de un modelo profesional.

Dale, dale con el look

Pero no te mires como Captain Cook

Dale, dale con el look

Pero no te mires como Captain Cook...

Gritaba Luca en el clásico de Sumo “Los viejos vinagres”. En el caso de Duki, esta vez se quiso mostrar con unas bermudas camufladas, campera de cuero tipo aviador, gafas espejadas y gorrito de lana al tono.

En el caso de su chica, Emilia, eligió un pantalón pata de elefante, cap de los New York Yankees y una campera de jean gastado bien suelta.

Lo que se dice dar “clases de estilo en Japón”...

Esta vez, para pasear por
Esta vez, para pasear por Tokio, el trapero eligió unas bermudas camufladas, campera de cuero tipo aviador, gafas espejadas y gorrito de lana al tono

A menos de un mes de la vibrante temporada de la Fashion Week de Milán, la pareja conformada por Duki y Emilia Mernes eligió cambiar de escenario y trasladar su vida cotidiana a Tokio junto a un grupo de amigos. El motivo del viaje, que registraron en sus redes sociales, no solo fue el descanso, sino también el interés por sumergirse en la cultura juvenil y la vida nocturna japonesa, consolidando así su imagen como referentes internacionales de estilo y música.

Durante su travesía por el país asiático, Emilia Mernes —oriunda de Entre Ríos— compartió una imagen que la muestra junto al músico Duki y su círculo íntimo en el interior de un supermercado japonés, sonriendo ante un espejo de formato curvo.

A menos de un mes
A menos de un mes de la vibrante temporada de la Fashion Week de Milán, Duki y Emilia decidieron pasear por Japón

Al día siguiente, publicó una fotografía recorriendo el bullicioso barrio de Shibuya, epicentro de las tendencias juveniles de Tokio y célebre por su icónico cruce peatonal, donde en los momentos de mayor tránsito circulan aproximadamente 2.500 personas cada vez que los semáforos se habilitan. Este escenario se transformó en punto de encuentro para la creatividad urbana, la moda y el ocio nocturno, y fue registrado en las cuentas de los propios artistas.

En una de las historias compartidas, Duki se filmó mientras cruzaba el famoso paso de Shibuya y, entre bromas, declaró: “Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Yo sé karate”. Según detalló Teleshow, esta afirmación remite a un video viral previo protagonizado por el cantante Arcangel durante su visita a Japón.

Duki "Made in Japan"...
Duki "Made in Japan"...

La estadía de Mernes y Duki en Tokio también destacó por una serie de registros gastronómicos y estilísticos. Se difundieron imágenes del grupo almorzando dumplings con palillos de madera y fotografías de Emilia posando junto a jarrones con flores en una vidriera, detallando un estilismo compuesto por una chaqueta negra oversize con detalles metálicos, minifalda de cuadros grises, medias negras opacas, camiseta deportiva y zapatillas de plataforma, complementado por un bolso oscuro. Este conjunto muestra la atención de la artista por las tendencias locales y su capacidad para interpretarlas desde una óptica personal.

La proyección internacional de Duki y Emilia Mernes

El itinerario reciente de la pareja no puede disociarse de su participación en la Fashion Week de Milán, donde ambos asistieron al desfile de Moschino y posteriormente a otros eventos como el show de GCDS, fusionando música y moda frente a la prensa internacional.

Duki, figura central en la presentación de Moschino, supo mantenerse fiel a su identidad urbana a partir de un look total beige que incluía campera liviana, pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes, remera estampada, gafas oscuras y un bolso bicolor de gran tamaño. La combinación de elementos streetwear con detalles sofisticados permitió caracterizarlo como uno de los exponentes de la nueva generación de artistas globales.

El paseo japonés de Duki
El paseo japonés de Duki y Emilia Mernes: moda, cultura y aventuras con amigos (Instagram)

La presencia de Duki y Emilia Mernes en estos escenarios, tanto en la capital italiana como en Japón, reafirma el creciente protagonismo de los artistas urbanos argentinos en espacios de relevancia internacional. El paso por la Fashion Week de Milán evidenció cómo la proyección alcanzada va más allá de lo musical y cómo ambos integrantes de la pareja consolidan su lugar como referentes tras su reciente estadía en Estados Unidos, donde habían vacacionado junto a amigos tres meses atrás.

Otra de las postales orientales
Otra de las postales orientales de Emilia y Duki

El recorrido de los cantantes por destinos emblemáticos y su participación en eventos de moda de primer nivel han generado repercusión mediática y ampliado su influencia en el escenario internacional, articulando la cultura del streetwear con la agenda de las grandes casas de diseño y la autenticidad de la escena musical actual.

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