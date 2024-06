Carlos Melconian: “El cepo es ilevantable”

Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación

El economista Carlos Melconian aseguró que “el cepo es ilevantable” y que “lo que importa ahora es que alguien empiece a viajar al exterior de verdad para empezar a discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“Esto empezaba con un proceso de régimen cambiario dolarizador. Y ahora resulta que veo que hay colegas que apoyan a rajatabla el modelo que dicen que no se puede abrir el cepo. ¿Cómo pasamos del régimen dolarizador a no poder abrir el cepo?”, dijo el ex presidente del Banco Nación en diálogo con Radio Rivadavia.

Y aseguró que el cepo, con un régimen cambiario alternativo, se podría haber abierto y no en una forma generalizada. “El cepo puede tener en algún momento una agenda a futuro anunciada por el ministro 2024-2025 para ser abierto y eso se para frente a la cámara, pone la agenda, lo dice y se compromete”, señaló.

“Acá los números son muy finitos, tanto los fiscales como los externos, que son los dos superávit en juego. El gobierno está en un periodo de transición ahora. Terminó la parte más fácil”, afirmó y explicó que la performance en pesos y en dólares a futuro es irrepetible.

“Y tiene el siguiente problema el gobierno, por el cual no puede levantar el cepo. Compró USD 17.000 millones de pie y embolsó USD 11.000 millones y pico. Porque como la Argentina tiene obligaciones que honrar, las honró. Los 11 y pico que le quedaron valen cero en el Fondo, porque los que se fueron le dejaron 11 y pico negativo”, precisó.

Entonces aseguró que hoy para enfrentar el cepo hay que mirar las siguientes cosas: “Primero, ¿cuánto tengo en el bolso? Cero. Por delante tengo un flujo de comercio exterior contra lo que está trabado con el cepo. La dolarización de portafolio está trabada, el pago de tarjeta está trabada, el sector privado está trabado. Lo segundo que tengo que tener en la cabeza es qué vencimientos de deuda tengo de acá a fin del 2025. Ahí encuentro USD 20.000 millones de dólares”, mencionó.

Además, sostuvo que “la bimonetariedad hace que haya que pensar bien cómo uno abre esto a futuro porque el argentino va a seguir tentado a ahorrar en dólares”.

“Entonces, ¿qué es lo que importa ahora? Lo que importa ahora es que alguien empiece a viajar al exterior de verdad para empezar a discutir con el Fondo Monetario y decir ‘de lo que te tengo que pagar ¿Vos cuánto vas a poner?’ Porque yo te tengo que pagar. Segundo, con el Banco Mundial hay que terminar de cerrar. ¿Qué quieren hacer con la infraestructura en la Argentina? Porque el Banco Mundial, el BID, todos esos están parados y le estamos pagando 5 mil millones por año. Porque los tipos dicen, tenemos crédito, pero acá pararon todos. Acá hay una decisión política que infraestructura no hay más. ¿Qué hacemos? ¿Los perdemos esos créditos? No, va a ir directo a la provincias. El BID, el Banco Mundial y demás van a pedir garantía del tesoro”, advirtió.

En tanto, afirmó que “creer que el que dice sigamos al 2% de devaluación apoya el programa y el que dice tenemos un quilombo es opositor, no es así. Entonces, ¿cómo estamos? El cepo es ilevantable. Yo le hago el favor al ministro. Se lo digo yo”.

“Estamos en una transición que convive con la próxima parada, que es ir al Vaticano, que es al Fondo. ¿Qué vas a encontrar en el Vaticano? Cura ¿De qué van a hablar los curas? Bueno, de Cristo. De lo de siempre. Lo único que quiere el fondo es terminar de cerrar la reestructuración de los USD 45.000 millones”, aseguró.

Respecto al superávit fiscal, dijo que no puede estar basado en “la paz de los cementerios”. “Si vos vas al nutricionista y bajaste 20 kilos en una semana, pero no te podés parar de la silla, que es el nivel de actividad, entonces vos ahí tenés un quilombo”, ironizó.

“Otra vez, ¿qué recibió este gobierno en poder adquisitivo del salario formal, informal, jubilatorio, estatal? Un desastre, un poder adquisitivo del consumo hecho pelota pero en estos últimos 6 meses se hizo más pelota”, afirmó.