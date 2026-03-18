Política

Juanchi Zabaleta: “Fuimos un Gobierno que fracasó en todo sentido y nadie pidió perdón”

El exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, hizo un balance de la última gestión del Frente de Todos, describió las consecuencias de las internas políticas y señaló el distanciamiento entre la dirigencia y las demandas sociales: “El peronismo no está mirando lo que le pasa a la gente”

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Juanchi Zabaleta: "Fuimos un Gobierno que fracasó en todo sentido y nadie pidió perdón"

El exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, hizo una autocrítica sobre el espacio que integró entre 2019 y 2023. En diálogo con Infobae al regreso, el exfuncionario sostuvo que la gestión del Frente de Todos tuvo “un Gobierno que fracasó en todo sentido y nadie pidió perdón”, una definición que resuena con fuerza en las discusiones internas del peronismo.

El dirigente, que formó parte del gabinete bajo la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, describió el clima social de la última década como uno de desgaste y desconfianza hacia la política y la justicia. “Son 10 años donde la gente está más golpeada, más descreída de la política y descreída de la justicia, que tiene doble vara”, sostuvo.

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El ex ministro no dudó en atribuir que Javier Milei haya sido electo presidene debido a las fallas de la gestión anterior: “Todo lo que pasa ahora es porque hay un Gobierno que fracasó y nadie pidió perdón, nadie dijo nada”. Además, profundizó en el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo durante el último mandato y lo graficó con una imagen contundente: “Fue un Gobierno que tuvo dos cabezas. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, algo que no funciona”.

El paso de Zabaleta por el Ministerio de Desarrollo Social incluyó situaciones de fuerte presión, como los siete acampes frente a la sede de la cartera por la decisión de limitar la entrega de planes sociales: “Dije que no había más planes sociales. Lo planteé alguna vez en una reunión de gabinete, pregunté si íbamos a tomar decisiones para que los laburantes puedan llegar a su laburo y todo pasaba de largo en un Gobierno inmerso en internas”. La relación con la dirigencia sindical y los movimientos sociales se vio afectada por la falta de respuestas coordinadas y la ausencia de un rumbo unificado.

Al referirse al presente del peronismo bonaerense, Zabaleta remarcó la necesidad de que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, pueda plantear un modelo de país de cara al futuro. “A los tipos que tienen posibilidad y capacidad para gobernar los cuidabas, hoy los matamos. Me parece que hay una figura como Kicillof que tiene una posibilidad, con mucha experiencia y gobernando la provincia más difícil, de arrancar una nueva etapa”, expresó el concejal en diálogo con Infobae en Vivo.

Zabaleta afirmó que la falta
Zabaleta afirmó que la falta de autocrítica y la especulación impiden avanzar al peronismo

El diagnóstico de Zabaleta incluyó referencias al presente económico y social: “Hoy hablar de eso son cosas raras y que a la gente no le importa porque no hay consumo, cierran los restaurantes, las madres buscan ofertas para darle de comer a sus hijos y el peronismo no está mirando eso”. La falta de una política clara de desarrollo social y la percepción de que se cortaron un millón de planes sociales generaron un escenario de incertidumbre en los sectores más vulnerables.

Zabaleta también se refirió a la figura del presidente Javier Milei, rescatando la homogeneidad de su gabinete. “Lo único que rescato de Milei es que te pegan en las manos permanentemente y tiene un Gobierno homogéneo, con distintos sectores, pero homogéneo. Al peronismo le falta eso. Un jefe, alguien que tome decisiones. Ojalá sea Kicillof, depende de él”, sostuvo. La ausencia de autocrítica y la especulación de algunos dirigentes fueron otros de los puntos que marcó, al señalar: “El problema en el peronismo es que acá hay un siga siga, nadie se hace cargo y mientras se callen la boca no va a ir para ningún lado. Los que se callan la boca, se hacen los boludos y especulan”.

Consultado sobre el papel de Sergio Massa, ex ministro de Economía y candidato presidencial, Zabaleta consideró que “habría que preguntarle por qué no habla” y describió el recuerdo social de la gestión de 2019 a 2023 como negativo, salvo por el manejo de la pandemia. “Si no hubiéramos tenido pandemia, capaz los problemas empezaban al año. Ahí empezó a hacer cada uno lo que quería, lo digo por Máximo y lo digo con respeto, era permanentemente una pelea”, relató.

El dirigente del conurbano reconoció también la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en la situación actual, aunque advirtió que “hoy no representa lo que era antes, ya no gana más elecciones”. Según Zabaleta, “hoy Milei gana en primera vuelta y mira hacia adonde va la Argentina, ahora esto es como el ring raje, la gente que está enojada con Milei abre la puerta y mira para los costados y no hay nada”.

La autocrítica se completó con una referencia a la gestión de hospitales y escuelas: “Le vendimos a todo el mundo lo del ‘Estado presente’ y el Hospital Posadas se caía a pedazos, no tenía médicos de guardia, había quilombo en el Garrahan, las escuelas estaban abandonadas. Bueno hay cosas que fracasaron y ojalá podamos construir una alternativa”.

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