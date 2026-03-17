Jornada financiera: repuntaron las acciones argentinas y el riesgo país perforó los 600 puntos

Las acciones argentinas consiguieron revertir la tendencia negativa de las anteriores tres ruedas operativas.

Los principales mercados mundiales operaron con ganancias este martes y dicha tendencia ayudó a una recuperación de precios para los golpeados activos argentinos. Los índices de Wall Street fueron de mayor a menor y tras una suba próxima a 1% por la mañana cerraron con ganancias moderadas en un rango de 0,1% a 0,5%, con el panel tecnológico Nasdaq al frente.

Mientras que en la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió 0,3%, destacó el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que ganó 2,2%, en los 2.663.049 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron un 0,4% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que restó 13 unidades para la Argentina, en los 587 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

Entre los papeles líderes los que más subieron fueron Pampa Energía (+4,7%), Transportadora Gas del Sur (+4,2%) y Central Puerto (+4,2%). Transener (-5,2%) fue la acción que más bajó.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consideró que “a pesar del rebote, la cautela persiste. Esta semana la Reserva Federal se reúne y el mercado descuenta que las tasas se mantendrán sin cambios”. “La gran duda es si el shock energético previo ya se filtró en las proyecciones de inflación, lo que podría alejar definitivamente cualquier expectativa de baja de tasas para el primer semestre”, agregó Vlassich.

“De cara a las próximas semanas, y considerando el actual contexto de tensión global junto con la ausencia de catalizadores claros en el frente local, luce poco probable observar una compresión significativa del riesgo país en el corto plazo. En este escenario, el indicador probablemente continúe lateralizando dentro del rango actual hasta que disminuya la incertidumbre externa”, evaluó IEB.

Los precios del petróleo avanzaron mientras continuó la tensión geopolítica y militar en torno a Irán. El crudo ligero de Texas ganó 3,2% a USD 95,44 el barril, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte ascendió 3,5%, en los 103,67 dólares.

“Las cotizaciones del crudo escalaron en los últimos 30 días tras el estallido bélico en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel decidieron intervenir Irán. El conflicto derivó en el fallecimiento del líder supremo iraní, Ayatolá Alí Jamenei, y el cierre del Estrecho de Ormuz”, indicó Puente.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que “la escalada bélica en Medio Oriente y la creciente inestabilidad en el estratégico estrecho de Ormuz han obligado a una reconfiguración drástica de las proyecciones económicas mundiales, según advirtió un reciente informe de Goldman Sachs que anticipa un impacto directo del 0,3% a la baja en el Producto Bruto Interno (PBI) global para el próximo año”.

“El análisis de la entidad financiera subraya que el encarecimiento sostenido del petróleo y del gas, derivado de la guerra en Irán, no solo enfriará la actividad económica (llevando la previsión de crecimiento del 2,9% al 2,6%) sino que también actuará como un potente motor inflacionario, sumando entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales a la suba de precios internacionales”, refirió Morales.

Dólar estable y compras del BCRA

Con un monto sostenido de USD 423,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes a 1.396 pesos, todavía cerca del piso de 2026 en $1.370,50 del 23 de febrero. El dólar mayorista baja un peso en marzo y unos 59 pesos o 4,1% desde el inicio de 2026.

La banda superior del esquema de libre flotación aplicado por el Banco Central en el presente año marcó los $1.633,99, que amplió a 237,99 pesos o 17% la brecha con el tipo de cambio oficial, un máximo desde el 3 de julio del año pasado (17,2%) y un rango cómodo para que la autoridad monetaria continúe absorbiendo divisas del mercado sin presión sobre las cotizaciones.

“Durante la primera mitad de la jornada se mostró algo más demandado que en días previos, intentando avanzar hacia la zona de $1.400. Sin embargo, en esos niveles reapareció la oferta del sector exportador, lo que actuó como techo e impidió una ruptura al alza”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Ya pasado el mediodía, la dinámica cambió y la oferta comenzó a predominar, llevando al tipo de cambio a retroceder de forma gradual hasta la zona de $1.390, nivel donde viene encontrando soporte en las últimas ruedas”, apuntó Merino.

En el Banco Nación el dólar al público terminó también sin variantes a $1.415 para la venta, en mínimos desde el 25 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,26 para la venta y $1.372,11 para la compra.

Los contratos de dólar futuro tuvieron caídas marginales en un rango de 0,1% a 0,4%, con negocios por el equivalente a 1.221,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. La postura más operada, para el cierre de marzo, bajó un peso (-0,1%), a 1.408,50 pesos.

El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.435, esta vez un máximo desde el 25 de febrero. En marzo el billete informal gana diez pesos (+0,7%), mientras que en el recorrido de 2026 mantiene un descenso de 95 pesos o 6,2 por ciento.

El Banco Central compró USD 73 millones en el mercado de cambios, el 17% de la oferta del día en el mercado de contado. En marzo las compras oficiales acumulan 702 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas restaron USD 66 millones, a USD 44.721 millones, el stock más bajo desde el 30 de enero.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.