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Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

El portavoz militar israelí, Effie Defrin, anunció que las operaciones continuarán hasta desarticular a toda la cúpula iraní, tras confirmar la muerte de altos mandos en recientes ataques

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Una mujer sostiene retratos de
Una mujer sostiene retratos de Mojtaba Khamenei y del fallecido Ali Khamenei durante un funeral de comandantes iraníes (REUTERS)

El Ejército de Israel anunció este martes que continuará su ofensiva contra figuras centrales del régimen iraní y que Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, es ahora uno de sus principales objetivos.

No sabemos sobre Mojtaba Khamenei, no lo escuchamos, no lo vemos, pero puedo decir una cosa: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, aseguró el portavoz militar, Effie Defrin.

La declaración se produjo después de que las fuerzas israelíes informaran la muerte de Ali Larijani, jefe de seguridad nacional de Irán, en un ataque aéreo.

Larijani era considerado un hombre clave del sistema, cercano al anterior líder supremo, y su muerte representa un duro golpe para el aparato represivo de Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó a Larijani como “el jefe de los Guardianes de la Revolución, la banda de mafiosos que realmente gobierna Irán”.

Seguiremos persiguiendo a cualquiera que amenace a Israel, sin importar dónde o cuándo. Nadie que levante la mano contra nosotros está a salvo”, subrayó Defrin ante la prensa.

Un participante exhibe el retrato
Un participante exhibe el retrato de Mojtaba Khamenei en una manifestación en Nueva York contra el régimen iraní (REUTERS/Adam Gray)

También señaló que Israel mantiene en la mira a otros altos mandos de las fuerzas paramilitares iraníes, como la Basij, cuyo comandante Gholamreza Soleimani fue abatido en un bombardeo en Teherán, según confirmó la propia Guardia Revolucionaria.

En paralelo, Irán enfrenta una situación interna convulsa, con llamados a manifestaciones y una fuerte presencia de multitudes en las calles de Teherán y otras ciudades. Estas movilizaciones, impulsadas por el régimen tras la muerte de sus líderes, coincidieron con festividades del Año Nuevo persa, aunque muchos actos tradicionales quedaron opacados por la tensión y los estruendos de los sistemas de defensa aérea.

El régimen de Irán ha lanzado ofensivas contra objetivos en países vecinos y mantiene el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, lo que ha disparado los precios energéticos y elevado la preocupación internacional.

El ex jefe de seguridad
El ex jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani (REUTERS/Aziz Taher)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que “la situación en el estrecho de Ormuz no volverá al estado previo a la guerra”.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la falta de apoyo de sus aliados a la hora de asegurar el paso de petroleros en el Golfo.

No necesitamos la ayuda de nadie”, escribió en redes sociales, después de que varios países europeos y asiáticos rechazaran sumarse a una misión militar para escoltar embarcaciones en la zona.

La guerra ha intensificado la inestabilidad en Medio Oriente. Israel sostiene que su campaña busca reducir de manera drástica la capacidad de Irán para lanzar ataques y sentar las bases para que, eventualmente, la propia sociedad iraní desafíe a su liderazgo.

El derrocamiento de las autoridades iraníes por parte del pueblo no sucederá de inmediato ni será fácil, pero si persistimos les daremos la oportunidad de tomar el destino en sus manos”, afirmó Netanyahu en un mensaje televisado.

El portavoz militar de Isral,
El portavoz militar de Isral, Effie Defrin

En el terreno, la violencia también ha alcanzado a Líbano, donde los bombardeos israelíes han dejado más de 800 muertos, y a países del Golfo, Irak y otras zonas, con ataques casi diarios y desplazamientos masivos de la población.

En ciudades como Sidón, al sur del Líbano, miles de personas buscan refugio en albergues improvisados o deben dormir en sus autos ante la falta de espacio.

El ejército israelí advirtió que la campaña militar se prolongará y reiteró su política de actuar contra cualquier figura que represente una amenaza, sin importar el rango o el lugar donde se encuentre.

(Con información de AFP)

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