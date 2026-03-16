Economía

El dólar volvió a caer y se sigue ampliando la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista cedió otra vez debajo de los $1.400. El billete al público cayó a $1.415 para la venta en el Banco Nación

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El dólar sigue presionado a
El dólar sigue presionado a la baja antes de la fuerte liquidación del agro.. (Reuters)

Con un monto operado que no destacó en el segmento de contado, por USD 371 millones, el dólar mayorista recortó cuatro pesos o 0,3%, a $1.396, para permanecer un peso debajo del cierre de febrero y extender a 59 pesos o 4,1% la baja experimentada en 2026.

Una oferta sostenida a pocas semanas del inicio de la temporada alta de liquidaciones de exportaciones del agro, junto con los ingresos de divisas financieras por las colocaciones de deuda privada y de provincias en el exterior, se complementan con tasas de interés en pesos que desincentivan las posturas dolarizadoras. Esa dinámica neutraliza cualquier efecto alcista que podría generar la compra diaria de divisas a manos del Banco Central.

El Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias de este lunes en los $1.632,48, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 236,48 pesos o 16,9% por debajo de ese límite superior para la flotación, la la mayor distancia desde el 3 de julio del año pasado (17,2%).

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para “testear” mínimos desde el 24 de febrero. El billete minorista cae también cinco pesos en marzo y en 2026 cae 65 pesos o 4,4 por ciento.

El dólar blue rebotó diez pesos o 0,7%, para ser negociado este lunes a $1.425 para la venta.

“El riesgo país continúa sin ceder y se acerca a los 600 puntos básicos, pese a un BCRA que continúa comprando reservas, aunque también afectado por el contexto global. Esta dinámica se dio con un tipo de cambio que acentuó su caída y una inflación que volvió a acelerarse, lo que enciende alertas sobre la persistente caída del tipo de cambio real y sus implicancias en la competitividad”, refirió en un reporte Cohen Aliados Financieros.

“Si se sostiene esta tendencia, podría profundizarse la caída del tipo de cambio real, que en lo que va del año acumula un retroceso de 7,6% y ya revirtió un 17% de la mejora alcanzada en septiembre del año pasado, deteriorando la competitividad y generando mayores presiones sobre el frente externo”, añadieron los expertos de Cohen.

“Argentina en este contexto se ve beneficiada por la suba del petróleo, y sus sustitutos, como los biocombustibles, lo que alienta la suba de la soja y el maíz. El trigo copia a la suba al petróleo, y la leche está trepando en los mercados mundiales. El precio de la carne vacuna sigue en niveles elevados, y todo esto alienta un mayor ingreso de divisas al país”, comentó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Este ingreso de divisas hace que el Banco Central tenga que redoblar esfuerzos para mantener el precio del dólar en el mercado, desde nuestro punto de vista, creemos que en torno de $1.400 el dólar esta construyendo un piso. El dólar en noviembre del año 2023 estaba en $360, si le corres la inflación asta febrero del año 2026 el valor actual estaría en $1.370, si el dólar cae desde dicho nivel, vamos a tener una compresión de márgenes en muchos sectores, y las empresas tendrían que redoblar esfuerzos para incorporar tecnología, para bajar costos unitarios, y precios al consumidor, para mantener los niveles de utilidad”, añadió Di Stefano.

“Aunque con bajas interanuales, la liquidación de la cosecha viene en valores promedios y esperamos que siga dando sustento al peso. Lo primero se debe a la liquidación extraordinaria observada en septiembre pasado, debido a los incentivos fiscales otorgados, lo que implicó un adelantamiento sustancial y la liquidación de stocks. Sin embargo, los montos liquidados hasta el momento están en línea con el promedio histórico y podrían mejorar en marzo, tanto por mejores precios como por mayores volúmenes”, definieron desde Balanz Capital.

“Para las próximas jornadas, será relevante monitorear la dinámica geopolítica y las reuniones de los Bancos Centrales a nivel global. El miércoles 18 es el turno de la Reserva Federal y el mercado descuenta que los funcionarios opten por mantener la tasa de referencia en el rango actual”, afirmó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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