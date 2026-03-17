Los provocativos gestos de Vinicius Júnior que enojaron a Donnarumma en la victoria de Real Madrid por la Champions League

Real Madrid y Manchester City animaron una atractiva serie de octavos de final en la UEFA Champions League, que registró una cómoda victoria del Merengue por 5-1 en los 180 minutos, pero Vinicius Júnior volvió a ser protagonista por dos reacciones que dispararon el enojo en las tribunas del Etihad Stadium y del propio arquero de los Ciudadanos, Gianluigi Donnarumma.

El extremo brasileño, que acaba de ser convocado por Ancelotti para los amistosos ante Francia y Croacia en la fecha FIFA, fue el autor de los dos goles en el 2-1 de la Casa Blanca en Manchester, luego del 3-0 de la ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Y en la primera celebración, Vini se fue a un costado de la cancha y apoyó su brazo izquierdo sobre el palo del córner en una provocativa pose frente a los hinchas. Incluso, les hizo gestos para que siguieran hablando con una mirada desafiante.

El relator de la transmisión de ESPN, Mariano Closs, advirtió que el delantero debería haber sido amonestado por Clément Turpin, pero el árbitro francés no le mostró la cartulina. El atacante no se quedó en ese gesto, sino que fue enfocado por las cámaras cuando le envió un mensaje al público: hizo la mímica de una persona llorando con dirección a las tribunas del recinto inglés.

Al término del encuentro, aclaró que eso fue en respuesta a una antigua bandera que los hinchas de los Sky Blues habían mostrado el año pasado con la frase en inglés “Stop crying your heart out” (en español, “Deja de llorar con todo tu corazón”), en medio de la premiación de Rodri como ganador del Balón de Oro. “El fútbol es bueno por eso. Siempre hay otra oportunidad, y aquí hemos ganado. Vamos a cuartos”, declaró la figura de la cancha, según lo designó la organización de la competición.

*El reclamo de Donnarumma a Vinicius

Ya en el tiempo adicionado de la segunda parte, Vinicius concretó su doblete, pero pudo haber llegado antes porque en los segundos previos había marcado un tanto que fue anulado. Antes de ser invalidado, lo celebró de una manera que disparó los reclamos de Donnarumma. El sudamericano se dio la vuelta, quedó de espaldas a la tribuna y se llevó sus manos a los hombros para exhibir la parte de su camiseta que dice su nombre y el dorsal. Inmediatamente, el arquero se le acercó en busca de explicaciones porque la serie ya estaba liquidada y ese gol no cambiaba nada, mientras Aurélien Tchouaméni intentaba apartar del foco de conflicto a su compañero.

Los gestos del brasileño están lejos de ser una novedad. En el primer duelo del playoff de la Champions League ante Benfica en Portugal, fue sancionado con la tarjeta amarilla por su festejo desmedido ante el público en el 1-0 anotado por él en el estadio Da Luz. Luego de eso, se cruzó con Gianluca Prestianni y le reclamó al árbitro que había recibido un insulto racista del argentino. Esto nunca pudo comprobarse porque el ex Vélez se tapó la boca con la camiseta. Más allá de esto, Prestianni recibió una suspensión provisional de un partido y se perdió la revancha.

Vinicius Júnior está al límite en amarillas, luego de ser apercibido en ese duelo y en la caída ante Liverpool en Anfield por la Fase Liga, pero gracias a no haber visto la cartulina en la jornada de este martes podrá decir presente en la ida de los cuartos de final, instancia en la que Real Madrid podría medirse con el Bayern Múnich. Los bávaros ya le ganaron 6-1 a la Atalanta en Bérgamo y resolverán la serie este miércoles en Alemania. Deberá cuidarse porque una amonestación en esa serie lo privaría de la revancha o de una hipotética ida de semifinales.

La agenda de los octavos de final de la Champions League

Martes 17 de marzo

Sporting Lisboa 5-0 (5-3) Bodo Glimt

Manchester City 1-2 (1-5) Real Madrid

Arsenal 2-0 (3-1) Bayer Leverkusen

Chelsea 0-3 (2-8) PSG

Miércoles 18 de marzo

14:45 - Barcelona vs Newcastle (1-1)

17 - Liverpool vs. Galatasaray (0-1)

17 - Tottenham vs. Atlético de Madrid (2-5)

17 - Bayern Múnich vs. Atalanta (6-1)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cuándo se juegan las rondas eliminatorias de la Champions League

Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría