Investigan el ataque a un hombre con frondoso prontuario que fue apuñalado en La Plata

La víctima fue hallada con heridas de arma blanca

La Justicia investiga el ataque a un hombre que fue hallado este martes apuñalado en las calles de la localidad de Villa Elvira, en el partido de La Plata. Mientras se investiga quién lo atacó, tras la identificación de la víctima, se supo que la misma cuenta con un largo historial delictivo.

El hecho se registró en la calle 77, entre 117 y 118. La Policía Bonaerense identificó al herido como Luis Ezequiel Dedich, de 45 años, un vecino platense conocido en su entorno como “Chino”. Según la reconstrucción inicial, habría sido atacado por un hombre con quien mantenía un conflicto de larga data.

De acuerdo con el parte policial, todo comenzó con una alerta por una persona con heridas de arma blanca en la vía pública. Efectivos del Comando de Patrullas acudieron de inmediato al lugar y, al llegar, encontraron a un allegado de Dedich, quien relató que lo había hallado malherido y decidió en ese momento trasladarlo en su vehículo particular al Hospital San Martín. El patrullero escoltó el auto hasta el ingreso al centro de salud para asegurar atención inmediata.

En el hospital, integrantes del Gabinete Técnico Operativo entrevistaron al conocido de Dedich. El hombre les explicó que no presenció el ataque, pero que había hablado con la víctima, quien le señaló a un conocido con el que tenía problemas desde hace tiempo.

Las fuentes indicaron que el agresor ya se encuentra identificado y está siendo buscado, en el marco de una causa que quedó caratulada como “lesiones” y se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.

El parte médico oficial informó que Dedich recibió atención por heridas punzocortantes en el pecho y otras partes del cuerpo. Tras las primeras curaciones, se encuentra fuera de peligro y permanece internado, sin complicaciones derivadas de la agresión. Las lesiones no afectaron órganos vitales.

Por orden de la fiscalía, el personal de la comisaría 16ª de Villa Ponsati inició tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona para intentar esclarecer cómo se produjo el ataque.

Según detallaron las fuentes a Infobae, Dedich cuenta con un extenso historial delictivo en la ciudad de La Plata.

Su primer antecedente penal se remonta a noviembre de 2002. Entre los delitos registrados figuran “resistencia a la autoridad”, “robo”, “robo calificado”, “hurto” y “robo en poblado y en banda”.

También consta que recuperó la libertad en distintas oportunidades, tanto de la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata como de la Unidad Penitenciaria N°35 de Magdalena. La secuencia de causas se extiende hasta 2012 y abarca intervenciones de distintas fiscalías y juzgados penales del departamento judicial local.

Dedich, ahora, quedó involucrado en un nuevo expediente judicial.