Crimen y Justicia

Investigan el ataque a un hombre con frondoso prontuario que fue apuñalado en La Plata

La agresión ocurrió en Villa Elvira y habría sido originada por un conflicto de larga data

Guardar
La víctima fue hallada con
La víctima fue hallada con heridas de arma blanca

La Justicia investiga el ataque a un hombre que fue hallado este martes apuñalado en las calles de la localidad de Villa Elvira, en el partido de La Plata. Mientras se investiga quién lo atacó, tras la identificación de la víctima, se supo que la misma cuenta con un largo historial delictivo.

El hecho se registró en la calle 77, entre 117 y 118. La Policía Bonaerense identificó al herido como Luis Ezequiel Dedich, de 45 años, un vecino platense conocido en su entorno como “Chino”. Según la reconstrucción inicial, habría sido atacado por un hombre con quien mantenía un conflicto de larga data.

De acuerdo con el parte policial, todo comenzó con una alerta por una persona con heridas de arma blanca en la vía pública. Efectivos del Comando de Patrullas acudieron de inmediato al lugar y, al llegar, encontraron a un allegado de Dedich, quien relató que lo había hallado malherido y decidió en ese momento trasladarlo en su vehículo particular al Hospital San Martín. El patrullero escoltó el auto hasta el ingreso al centro de salud para asegurar atención inmediata.

En el hospital, integrantes del Gabinete Técnico Operativo entrevistaron al conocido de Dedich. El hombre les explicó que no presenció el ataque, pero que había hablado con la víctima, quien le señaló a un conocido con el que tenía problemas desde hace tiempo.

Las fuentes indicaron que el agresor ya se encuentra identificado y está siendo buscado, en el marco de una causa que quedó caratulada como “lesiones” y se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.

El parte médico oficial informó que Dedich recibió atención por heridas punzocortantes en el pecho y otras partes del cuerpo. Tras las primeras curaciones, se encuentra fuera de peligro y permanece internado, sin complicaciones derivadas de la agresión. Las lesiones no afectaron órganos vitales.

Por orden de la fiscalía, el personal de la comisaría 16ª de Villa Ponsati inició tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona para intentar esclarecer cómo se produjo el ataque.

Según detallaron las fuentes a Infobae, Dedich cuenta con un extenso historial delictivo en la ciudad de La Plata.

Su primer antecedente penal se remonta a noviembre de 2002. Entre los delitos registrados figuran “resistencia a la autoridad”, “robo”, “robo calificado”, “hurto” y “robo en poblado y en banda”.

También consta que recuperó la libertad en distintas oportunidades, tanto de la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata como de la Unidad Penitenciaria N°35 de Magdalena. La secuencia de causas se extiende hasta 2012 y abarca intervenciones de distintas fiscalías y juzgados penales del departamento judicial local.

Dedich, ahora, quedó involucrado en un nuevo expediente judicial.

Temas Relacionados

La PlataVilla ElviraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pelea entre bandas y crimen en Berazategui: mataron a un adolescente de 18 años por una vieja disputa

Santiago Agustín González recibió dos balazos del hombre al que le había dado una piña. El presunto homicida está detenido y dijo que se defendió

Pelea entre bandas y crimen

Reforzaron la seguridad en los subtes en los horarios de mayor circulación

Forma parte de un plan estratégico que desde ahora prevé la presencia diaria de más de 300 agentes en las 90 estaciones de la red

Reforzaron la seguridad en los

San Martín: mataron por error a una mujer cuando iba a la iglesia en medio de una guerra narco

Francisca Centurión fue asesinada en José León Suárez cuando salía rumbo a misa. Su familia la despidió ayer y reclama justicia, mientras la violencia narco suma víctimas, según reveló Paulo Kablan en Infobae al Regreso

San Martín: mataron por error

La caída del estafador torpe: lo condenaron por robar un celular y transferirse cifras millonarias a su cuenta

La Policía Federal logró la detención de Leandro Martín Cejas (35), quien permanecía prófugo tras ser sentenciado por defraudación mediante manipulación informática

La caída del estafador torpe:

Se confirmó la extradición de “El Yiyi”, jefe de una célula local del Tren de Aragua y procesado en Corrientes

Guillermo Rafael Boscán Bracho está imputado por lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Se confirmó la extradición de
DEPORTES
Carlos Tevez fue sondeado desde

Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

Martín Palermo se convirtió en el principal candidato a dirigir a San Lorenzo

Los provocativos gestos de Vinicius Júnior que enojaron a Donnarumma en la victoria de Real Madrid por la Champions League

TELESHOW
La tajante decisión de Tini

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

La defensa de Juana Repetto a su ex Sebastián Graviotto: “No es un padre abandónico”

Lizy Tagliani relató cómo abordó una pregunta de su hijo sobre su identidad de género: “¿Mamá, sos un varón?”

Verónica Llinás recordó su negociación con Sebastián Ortega detrás del look de La Gringa en En el barro: “No me tiñas”

Duki y Emilia Mernes, pareja fashion, siguen marcando tendencia en Japón

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración

Pequeñas cabinas, grandes cambios: Alemania prueba un monorraíl autónomo para conectar pueblos rurales

Descubren microbios de la Antártida que sobreviven en temperaturas extremas alimentándose del aire