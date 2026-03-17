Economía

El BCRA sumó 50 días consecutivos de compras de dólares y ya supera los USD 3.400 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 73 millones este martes y ya superó el 34% de la meta de compras fijada para todo el año. Las reservas internacionales volvieron a caer

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El Banco Central encadenó 50
El Banco Central encadenó 50 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Enrique Marcarian

Bajo un contexto de estabilidad en el tipo de cambio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 50 jornadas consecutivas con compra de divisas. Este martes, la entidad sumó otros USD 73 millones, elevando el total acumulado en el año a más de 3.400 millones de dólares.

Desde el comienzo de la cuarta etapa del esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 3.421 millones, cifra que representa poco más de un tercio del objetivo anual fijado para 2026.

Para concretar estas adquisiciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de ese dinero a través de colocaciones de deuda interna. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía optó por no expandir la base monetaria, con la intención de evitar presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

Las estimaciones oficiales prevén una acumulación neta de reservas para 2026 que podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, dependiendo tanto de la demanda de pesos como de la disponibilidad de divisas. Según Santiago Bausili, titular del BCRA, el ritmo de compras estará determinado por la demanda de moneda local y el flujo de ingresos de dólares. Hasta el momento, la acumulación anual ya alcanzó el 34% de la meta prevista.

El BCRA determinó un límite diario para las compras de dólares, equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, y formalizó acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones fuera del segmento mayorista, con el propósito de moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas internacionales se situaron en USD 44.788 millones, lo que implica una reducción de USD 67 millones respecto de la jornada previa.

Al cierre del mes anterior, el stock de reservas internacionales alcanzaba los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la actual gestión y el mayor en seis años, cuando se registraron 47.448 millones de dólares. Tanto los pagos de deuda como los cambios en la valuación de activos impactan en estos valores.

El proceso de acumulación de reservas estuvo condicionado por las obligaciones financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para la compra de divisas destinadas a cancelar vencimientos de deuda, lo que repercutió sobre el resultado final y limitó el crecimiento del stock.

El ingreso de divisas que posibilitó la intervención del BCRA provino principalmente de la liquidación de exportaciones agrícolas y de emisiones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron un total de 11.000 millones de dólares.

Estabilidad cambiaria

En tanto, el dólar mostró escasa volatilidad y se mantuvo cerca de los $1.400, nivel que se consolida como referencia en el contexto previo al ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador en la llamada cosecha gruesa.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense finalizó estable en $1.396, con un volumen operado de 423,4 millones de dólares. Este valor continúa próximo al mínimo de 2026, registrado en $1.370,50 el 23 de febrero. Desde el inicio del año, el tipo de cambio mayorista descendió un peso durante marzo y acumula una baja de 59 pesos, equivalente a una variación de 4,1 por ciento.

El esquema de flotación libre instrumentado por el Banco Central estableció la banda superior en 1.633,99 pesos. Esto generó una brecha de 237,99 pesos, o 17%, respecto del tipo de cambio oficial, el mayor diferencial desde el 3 de julio del año pasado, cuando alcanzó el 17,2 por ciento. Este margen le permite a la autoridad monetaria continuar absorbiendo dólares del mercado sin generar presiones adicionales sobre las cotizaciones.

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