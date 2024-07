Milei criticó con dureza a López Murphy y Melconian: “Son fracasados, parte de la decadencia argentina”

Javier Milei criticó a Ricardo López Murphy y Carlos Melconian

El presidente Javier Milei calificó a los economistas Ricardo López Murphy y Carlos Melconian de “fracasados” y de ser responsables de la “decadencia argentina”, tras las críticas que plantearon a medidas claves del gobierno nacional, como el levantamiento de las restricciones cambiarias -conocidas como “cepo”- y el ajuste de las cuentas públicas.

Las declaraciones de Milei dejaron en claro su postura frente a los cuestionamientos y no se guardó nada al referirse a ambos ex funcionarios.

Milei comenzó su discurso señalando que las críticas de López Murphy y Melconian carecen de fundamentos sólidos, calificándolos de inconsistentes y de no haber aportado soluciones concretas en el pasado. “El mismo que dice que esto es imposible, es el mismo que dijo que no se podía hacer un ajuste de más de 1% del PBI y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados”, afirmó el presidente, refiriéndose específicamente a Melconian.

Ricardo López Murphy: “Yo liberaría el cepo ya”

En un tono de notable desdén, Milei se dirigió a Melconian y cuestionó su capacidad y trayectoria política: “Un tipo que le pifió sistemáticamente, un tipo que nunca llegó a nada en la política, ¿de qué me venís a hablar? Háblame de gente que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo, porque si me vas a poner cuatro de copas, ¿qué querés que te conteste?”

Milei también arremetió contra las propuestas productivistas, señalando que estas ideas son propias de un pensamiento socialista, contrario a su ideología libertaria. “No voy a hacer planes productivistas, eso es de un tipo que piensa en términos socialistas. Es un dirigista. ¿Vos te creés que soy dirigista? Soy liberal libertario. No soy liberal libertarado,” subrayó Milei, marcando una clara diferencia en su visión económica.

El presidente no se contuvo al calificar a López Murphy y Melconian como parte del problema y no de la solución, acusándolos de vivir en una realidad ficticia y de dañar las ideas de la libertad. “Hay algunos que viven en Narnia y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia, se olvidan de las restricciones y proponen estupideces. Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además, son parte de la decadencia argentina, del fracaso argentino. Los dos.”

Milei no dejó pasar la oportunidad para recordar los fracasos políticos de ambos economistas. “¿Acaso no fue parte de la Alianza López Murphy? Fue ministro de Economía, lo volaron en 15 días; anunció y lo echaron. Melconian se quedó en boxes, porque terminó yendo al Banco Nación y se fue. ¿Cómo que no?” Para el presidente, López Murphy y Melconian son figuras que, a su juicio, fracasaron repetidamente en la gestión económica del país y, por tanto, no tienen autoridad para criticar su plan.

En otro tramo de su declaración, Milei expresó su comprensión ante la ansiedad de la gente y de aquellos que desconocen conceptos de economía, pero negó esa actitud a quienes conocen de los fundamentos económicos. “Puedo entender la ansiedad de la gente, los que no están entrenados en la economía. Escuché a uno que se puede salir ya (del cepo) y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Que antes se fije cómo le fue a él en la historia antes de estar dando opiniones.”

Carlos Melconian: “El Gobierno ha creado una ansiedad de que lo peor ya pasó y es mentira”

Para finalizar, Milei lanzó un desafío directo a López Murphy: “Si quiere tomar esas decisiones, que vaya, se presente y gane las elecciones y sepa lo que es estar sentado en aquel sillón”. Con estas palabras, el presidente dejó claro que no tolerará críticas de quienes considera son “fracasados” y reafirmó su compromiso con su propio enfoque económico.

Las duras palabras de Milei prometen intensificar el debate económico en Argentina, en un contexto donde la economía sigue siendo uno de los temas más críticos y sensibles para el futuro del país. Las reacciones no se hicieron esperar y seguramente continuarán alimentando la discusión pública sobre el rumbo económico que Argentina debe tomar.