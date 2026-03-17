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Martín Palermo se convirtió en el principal candidato a dirigir a San Lorenzo

El ex delantero de Boca y Estudiantes mantuvo una reunión con la dirigencia y hubo un principio de entendimiento

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Palermo viene de dirigir al
Palermo viene de dirigir al Fortaleza de Brasil (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

La derrota 5-2 como local ante Defensa y Justicia precipitó el fin del ciclo de Damián Ayude al frente de San Lorenzo. La dirigencia tomó la decisión de cesantearlo a pesar de que había firmado un nuevo vínculo en febrero, mientras el equipo permanece fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura y se prepara para su debut en la Copa Argentina, este viernes ante Deportivo Rincón.

El comunicado difundido por San Lorenzo en redes sociales reconoció el aporte de Damián Ayude al “potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera”, y afirmó: “Lamentamos que los últimos resultados no hayan sido los esperados, valoramos su paso por la institución y le deseamos tanto a él como a su cuerpo técnico todo el éxito”. No hubo mención a posibles conflictos internos, pero la declaración pública enfatizó el respeto y cariño del entrenador hacia el club.

Inmediatamente, la Comisión Directiva interina, a cargo de Sergio Constantino -hay elecciones en el club en mayo- se puso a buscar un reemplazante. Hubo sondeos a Hernán Crespo y Ramón Díaz, pero no tuvieron el eco esperado. Surgieron otros nombres, como los de Iker Muniain (dirige en el Ascenso español), Pablo Guede o el Kily González. Sin embargo, hay uno que parece haber sacado una gran ventaja: Martín Palermo.

El ex delantero, de 52 años, mantuvo una reunión con la dirigencia que dejó sensaciones positivas de las dos partes. Así, está todo dado para que se transforme en el nuevo entrenador del Ciclón. De todos modos, si se cierra su desembarco en las próximas horas, el duelo por Copa Argentina tendría en el banco a Alan Capobianco, técnico de la Reserva.

El Titán viene de dirigir al Fortaleza, elenco al que, pese a la buena campaña, no logró sostener el élite del Brasileirao. En las últimas semanas, había sonado como candidato a dirigir Estudiantes tras la partida de Eduardo Domínguez, pero el presidente Juan Sebastián Verón optó por Alexander Medina.

Desde que se lanzó como técnico, Palermo registra pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española y Curicó Unido de Chile, Pachuca de México, Aldosivi, Platense, Olimpia de Paraguay (donde logró un título) y Fortaleza. El Tiburón de Mar del Plata, que este martes se quedó sin DT tras la partida de Guillermo Farré, también había sondeado al ex artillero para un posible regreso. Pero avanzó con la chance del Cuervo.

En su etapa como futbolista, le anotó diez goles al Ciclón, tres de ellos en el triunfo de Boca 7-1 en el Nuevo Gasómetro en 2006. Ahora está cerca de ser el depositario de las esperanzas de los fanáticos, que anhelan ver un equipo que dé batalla en todos los frentes.

Durante los 29 partidos que dirigió a San Lorenzo, Ayude consiguió 9 victorias, 11 empates y 9 derrotas, lo que implica una efectividad del 44%. En la actual temporada, la merma en el rendimiento se acentuó: de los 10 partidos disputados bajo su mando, el equipo apenas sumó tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas, alcanzando un 43% de efectividad.

El equipo quedó décimo en la Zona A del Torneo Apertura, con 13 puntos. Esta temporada también disputará Copa Sudamericana.

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