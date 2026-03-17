Tras la renuncia del titular de Anses, cuántos funcionarios dejaron sus cargos desde 2023 y cuál es el área con más bajas

Tras la renuncia de Fernando Bearzi, ya son 239 los funcionarios que dejaron su cargo durante la presidencia de Javier Milei.

La estructura del Poder Ejecutivo Nacional registró este martes un nuevo movimiento en un área clave para la administración de los recursos públicos y la seguridad social. Fernando Bearzi presentó su renuncia como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), convirtiéndose en el tercer funcionario en dejar ese cargo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, tras los pasos de Osvaldo Giordano y Mariano de los Heros.

Esta salida no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica de rotación que caracteriza al actual oficialismo. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, la cifra de funcionarios de la denominada “planta política” —desde el rango de subsecretario hacia arriba— que han dejado sus funciones asciende a 239. Al prorratear este número sobre los 828 días de gestión transcurridos hasta mediados de marzo de 2026, el promedio indica que se produce una baja cada cuatro días.

El mapa de las salidas por Ministerio

El informe de Salinas permite desglosar la intensidad del recambio según las distintas carteras. El Ministerio de Economía se consolida como el epicentro de estos movimientos, con un total de 86 bajas, lo que representa el 36% del total de las desvinculaciones del Sector Público Nacional. Esta cifra refleja las sucesivas reestructuraciones internas y la absorción de competencias de otras áreas, como ocurrió con el ex Ministerio de Infraestructura.

En orden de relevancia, le siguen el Ministerio de Capital Humano, con 29 salidas (12%), y la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 27 (11%). El cuadro de las dependencias con mayor rotación se completa con Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, ambos con 17 bajas cada uno.

El Ministerio de Economía encabeza las bajas, con 86 casos relevados desde el inicio de la gestión.

Por el contrario, existen áreas donde la estructura ha mostrado una mayor estabilidad relativa. El Ministerio de Seguridad registra 6 salidas, mientras que el de Desregulación y Transformación del Estado cuenta 3, y la cartera de Justicia 15.

De los puestos técnicos a las sillas del Gabinete

El fenómeno del recambio no distingue jerarquías y ha alcanzado tanto a los estratos operativos como a las máximas autoridades. El análisis por función detalla que, hasta el momento, han dejado sus puestos 8 ministros y dos Jefes de Gabinete. Sin embargo, el grueso de las vacantes se produjo en los niveles encargados de la implementación técnica de las políticas:

Subsecretarios de Estado: 77 bajas.

Secretarios de Estado: 63 bajas.

Titulares de Unidades de Gabinete de Asesores: 10 bajas.

Otros cargos directivos: 78 bajas.

Esta tendencia a la renovación constante tuvo un hito hace poco más de un mes con la salida de Marco Lavagna del Indec. Su renuncia estuvo vinculada directamente a la postergación de la implementación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio metodológico que el funcionario impulsaba. A este movimiento se sumaron otras bajas relevantes en el equipo económico, como la de Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas —quien fue trasladado a la Cancillería para ocupar el lugar de Gerardo Werthein— y la de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en el posterior nombramiento de Andrés Vázquez.

Quién asumirá en Anses

Tras la salida de Bearzi, el Gobierno definió rápidamente su sucesión con la designación de Guillermo Arancibia al frente de la Anses. El nuevo funcionario llega al organismo con un perfil técnico especializado en la gestión de sistemas complejos y una trayectoria previa en la administración pública, donde ya había desempeñado roles de coordinación operativa.

Su nombramiento busca dotar de continuidad a los procesos de digitalización y control de gastos que el Ejecutivo impulsa en el área previsional. Arancibia asume con el mandato de agilizar la respuesta del organismo ante los beneficiarios y profundizar la integración de las bases de datos del sistema de seguridad social, en un marco de estricta vigilancia sobre el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.