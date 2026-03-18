La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

El distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes se consolidó en las últimas horas tras una inesperada decisión de la Triple T. La cantante dejó de seguir a la entrerriana en Instagram, un gesto que encendió el debate entre sus seguidores y agitó el ambiente de la música urbana en argentina. Las señales de enfriamiento, la distancia en eventos y la ausencia de colaboraciones, se sumaron a este episodio digital y multiplicaron las interpretaciones sobre un posible quiebre definitivo entre las dos artistas.

Aunque no hay explicaciones oficiales ni declaraciones públicas de las cantantes, este gesto se suma a una larga serie de señales. Por esa razón, las reacciones en en redes sociales llegaron de forma inmediata. Los seguidores de ambas cantantes advirtieron rápidamente el cambio en la lista de seguidores, lo que generó nuevas interpretaciones sobre el trasfondo de la decisión.

Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram

En eventos sociales, como el cumpleaños de Lizardo Ponce, ambas coincidieron pero mantuvieron la distancia, sentándose en mesas separadas incluso con amistades en común. Una de sus últimas colaboraciones públicas en un escenario se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su recital en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024.

Meses antes, en febrero de 2024, ambas protagonizaron uno de los momentos más llamativos de los Premios Lo Nuestro. Las argentinas hicieron su presentación en el escenario de Miami con el tema ‘La_Original.mp3′. Sin embargo, las cantantes sorprendieron al público con el final de la canción.

Emilia Mernes continúa siguiendo a Tini Stoessel en Instagram

En medio de la coreografía del tema, las originales -apodo que recibieron las artistas tras el éxito de su colaboración- cerraron la noche en Florida con un apasionado beso. Inmediatamente, el público estalló en un grito de emoción. Mientras tanto, las jóvenes se reían y se abrazaban. A partir de ese momento, las muestras públicas de cercanía entre ambas cesaron y los signos de distanciamiento se multiplicaron.

El beso de Tini Stoessel y Emilia Mernes en los Premios Lo Nuestro

Como si fuera poco, tiempo después, Tini Stoessel dio inicio a su seguidilla de shows en Futttura. Por su escenario pasaron artistas como Milo J, Patricio Sardelli, Ale Sergi, Juliana Gattas, María Becerra, Juanes, Chris Martin y Maxi Espíndola. Sin embargo, la entrerriana nunca formó parte del espectáculo para cantar el éxito que comparten, “La_Original.mp3”.

La distancia no involucra solo a las protagonistas. El colectivo artístico “Los del Espacio”, integrado por figuras como Duki, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK, FMK, Big One y Emilia Mernes, experimenta divisiones internas desde finales de 2024.

Un hecho clave fue la ausencia de todos los integrantes del grupo en los shows de María Becerra realizados en River Plate a comienzos de 2025. En noviembre de 2024, circularon rumores sobre la salida definitiva de Becerra del colectivo, lo que alentó la percepción de fracturas internas. Poco después, se filtró una imagen de un chat del grupo sin la presencia de la cantante, reforzando la idea de quiebres en la dinámica del colectivo.

Emilia Mernes había invitado a Tini Stoessel a su show en Vélez

El 12 de febrero de 2026, Becerra también dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, acto que coincidió con el cumpleaños número 26 de Mernes y que fue interpretado como otra señal confirmatoria de distanciamiento. Hasta ahora, ninguna de las involucradas dio explicaciones públicas sobre estos hechos, lo que no impidió la proliferación de lecturas y teorías en redes sociales.

Paralelamente, la relación entre Tini Stoessel y María Becerra pareció estrecharse tras colaborar en un proyecto musical reciente cuando ambas colaboraron para la canción “Hasta que me enamoro”, la cual forma parte del álbum Quimera, de la oriunda e Quilmes. Por el contrario, los lazos de ambas con Emilia Mernes se enfriaron, mientras el entorno artístico seguía atento a estos sutiles movimientos digitales.

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