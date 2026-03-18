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Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

El Ejército israelí dijo que la operación busca frenar nuevos lanzamientos de proyectiles y reducir la capacidad operativa de la organización terrorista

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Un sistema de artillería del
Un sistema de artillería del Ejército israelí entra en acción en la frontera con Líbano durante el intercambio de fuego con Hezbollah (REUTERS/Ammar Awad)

El Ejército de Israel lanzó este martes una serie de bombardeos aéreos sobre infraestructuras y lanzadores de cohetes de Hezbollah en diferentes puntos del Líbano, en respuesta a una ofensiva del grupo terrorista que incluyó decenas de cohetes y drones dirigidos a zonas del norte israelí.

La acción militar fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel, que informaron que los ataques buscan frenar nuevos lanzamientos y reducir la capacidad operativa de la organización extremista.

La tensión se intensificó cuando las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar en diversos puntos fronterizos tras la detección de una andanada de proyectiles lanzados desde territorio libanés. Según fuentes militares, los sistemas de defensa israelíes lograron interceptar parte de los cohetes, aunque el volumen del ataque obligó a activar protocolos de emergencia en varias localidades próximas a la frontera.

El grupo terrorista Hezbollah lanzó al menos 40 proyectiles en esta última ofensiva, sumando además el uso de drones que sobrevolaron áreas residenciales y estratégicas del norte israelí. Las explosiones derivadas de las interceptaciones del sistema antimisiles fueron percibidas en la región de Galilea, donde los residentes apenas contaron con segundos para buscar refugio tras el sonido de las sirenas.

Equipos de defensa civil libaneses
Equipos de defensa civil libaneses combaten un incendio en un edificio tras un bombardeo aéreo israelí en el sur del país (REUTERS/Karamallah Daher)

Tras el ataque, la Fuerza Aérea israelí inició una serie de bombardeos dirigidos contra lanzadores de cohetes y otras infraestructuras utilizadas por Hezbollah, según detalló un portavoz del Ejército.

El objetivo de la operación, de acuerdo con el comunicado castrense, es “frenar los ataques y reducir la capacidad ofensiva” del grupo armado, que ha incrementado su actividad en las últimas semanas.

La escalada coincide con el despliegue de reservistas y el anuncio del ministro de Defensa, Israel Katz, sobre el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano. Aunque no se ha especificado el alcance total de esta nueva fase, la intención declarada es destruir los recursos logísticos y militares de Hezbollah en la zona fronteriza y limitar el margen de maniobra del grupo.

En el sur, este y la capital Beirut, los bombardeos israelíes han sido constantes en las últimas dos semanas. Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública, los ataques han provocado cerca de 900 muertos y más de 2.100 heridos en territorio libanés.

Un avión cruza el cielo
Un avión cruza el cielo de Beirut mientras se observan los efectos de un ataque aéreo en la ciudad (REUTERS/Mahmoud Hassano)

La situación humanitaria en las áreas afectadas se deteriora a medida que continúan los enfrentamientos y crecen los reportes de daños en infraestructuras civiles y desplazamiento de población.

Por su parte, Hezbollah justifica sus ataques en respuesta a las acciones militares israelíes y mantiene su capacidad de lanzar ofensivas de gran alcance, lo que incrementa la preocupación por una expansión del conflicto a otras zonas de la región.

La intensidad de las hostilidades ha obligado a las autoridades israelíes a mantener un estado de alerta constante en las comunidades del norte, donde la población enfrenta la amenaza de ataques con poco margen de reacción.

El intercambio de fuego se produce en un momento de alta tensión regional, marcado por el enfrentamiento entre Israel e Irán y la actividad de grupos aliados a Teherán en diferentes países.

La situación humanitaria en las
La situación humanitaria en las áreas afectadas se deteriora a medida que continúan los enfrentamientos

El gobierno israelí insiste en que su objetivo es garantizar la seguridad de su territorio y evitar que Hezbollah consolide posiciones cercanas a la frontera. Los ataques aéreos y terrestres continuarán, según han advertido fuentes oficiales, mientras el grupo chií mantenga su capacidad de lanzar ofensivas contra el norte israelí.

(Con información de EFE y Reuters)

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