La defensa de Juana Repetto a su ex Sebastián Graviotto: “No es un padre abandónico”

La actriz realizó un descargo en Instagram donde respaldó a su expareja y padre de sus hijos (Video: Instagram)

Luego de la entrevista que Sebastián Graviotto brindó para hablar de su presente personal, de su separación de Juana Repetto y de las críticas que recibió por no haber estado presente en el nacimiento de Timoteo, la actriz e influencer decidió romper el silencio con un mensaje tan inesperado como contundente. Lo hizo desde sus redes sociales, el espacio en el que suele compartir los detalles de su vida cotidiana y en el que esta vez buscó ponerle un freno a una discusión que, según dejó en claro, había tomado una dimensión injusta. “No es un padre abandónico”, aseguró, al referirse a su ex y al padre de sus hijos.

La reacción de Juana llegó poco después de que el exjugador de Gran Hermano hablara públicamente sobre su ausencia en el parto de Timoteo y sobre los cuestionamientos que recibió a raíz de esa situación. En ese contexto, también trascendió que una psicóloga lo había señalado con esa definición, lo que despertó una fuerte polémica en redes sociales. Mientras Graviotto se defendía e incluso advertía que el tema podría quedar “en manos de la ley”, Juana optó por intervenir desde otro lugar: el de quien conoce desde adentro la dinámica familiar y no quería que el debate quedara reducido a una etiqueta.

El descargo comenzó con una confesión que llamó la atención de sus seguidores. “Estamos todas con el tema de que Sebi dio una nota, con que Sebi subió un reel… y yo no lo puedo ver. Me lo mandan y me llega como ‘no podés verlo’ porque me tiene bloqueada”, contó entre risas y sorpresa, revelando una particularidad del vínculo actual que mantiene con su ex. La frase hizo ruido de inmediato, sobre todo porque ambos comparten hijos y continúan ligados en la crianza. Sin embargo, ella no puso el foco en ese detalle sino en la necesidad de aclarar su postura frente a las acusaciones que se instalaron.

La actriz aclaró que la ausencia de Graviotto en el nacimiento de Timoteo se debió a compromisos laborales en Europa y no a desinterés

Lejos de alimentar el escándalo, Juana fue directa. “Primero, Sebastián no es un padre abandónico”, afirmó sin rodeos. Y enseguida hizo una distinción que consideró fundamental: “Es un padre que sí, es verdad, que hay un montón de momentos en los que no está presente porque trabaja afuera. Después es otra discusión si esa elección es correcta o no”. Con esas palabras, la actriz dejó en claro que para ella una cosa es no estar físicamente en determinados momentos por motivos laborales y otra, muy distinta, es abandonar un rol o desentenderse de un hijo.

En su explicación, Juana remarcó que Graviotto se dedica desde hace 15 años a trabajar como instructor de snowboard y que esa actividad lo obliga a pasar temporadas fuera del país. “Él hace 15 años que trabaja de instructor de snowboard y es a lo que se dedicó y lo que estudió”, sostuvo, marcando que se trata de una profesión consolidada y no de una decisión improvisada. Incluso fue más allá al explicar que la discusión sobre si podría trabajar en otra cosa o elegir quedarse en el país es otro debate, pero que no corresponde mezclarlo con una acusación tan delicada.

“Me parece gravísimo tratar de padre abandónico. Abandonar a un hijo es un montón”, insistió. La frase fue una de las más fuertes de su descargo y resume el sentido de su intervención pública. Para Juana, el término no solo es exagerado sino también injusto frente a una situación que, según explicó, es mucho más compleja. “Una cosa es que él no pueda estar presente en un montón de momentos y otra cosa es abandonar a un hijo”, reiteró, en una defensa que dejó ver que, más allá de la separación, no estaba dispuesta a permitir que se instalara una imagen que ella no comparte.

Juana Repetto destacó los 15 años de carrera de Sebastián Graviotto como instructor de snowboard y su dedicación al trabajo fuera del país

La influencer también se refirió al momento más sensible de toda la historia: el nacimiento de Timoteo, al que Graviotto no pudo asistir porque se encontraba trabajando en Europa. Sobre ese punto, fue categórica. “Yo estoy absolutamente convencida de que él no fue feliz no estando en el nacimiento de su hijo. Estoy segura de que hubiese sido más feliz estando que no estando”, aseguró. Y sumó una mirada íntima sobre la forma en que lo ve vincularse con los chicos: “Él ama con locura a los chicos y le pone mucho amor y voluntad a todo”.

En medio de su descargo, Juana sorprendió además al describir un presente inesperadamente armónico entre ambos. “Paradójicamente, está más presente que nunca”, señaló, al hablar del rol que Sebastián está teniendo en este momento. Según contó, está muy involucrado con la casa nueva, con la organización de los espacios para recibir a los chicos y con los detalles que hacen a su bienestar cotidiano. “Estoy muy agradecida con la dedicación que le está poniendo a su casa nueva, y el amor que le da a los chicos cuando van”, expresó.

Esa valoración se extendió también al vínculo que Sebastián y su familia construyeron con Toribio, el hijo mayor de Juana, concebido mediante inseminación artificial con donante anónimo. “Lo tratan como un hijo, como un nieto, como un sobrino… es parte de la familia”, destacó con gratitud. Y fue todavía más emotiva al cerrar ese punto: “Esto se lo voy a agradecer eternamente a Sebi”. De ese modo, corrió el eje del conflicto y eligió poner en primer plano aquello que, según ella, sí funciona: la inclusión afectiva, el compromiso y el amor hacia los chicos.

Mientras tanto, del otro lado de la polémica, Graviotto también endureció su postura frente a quienes lo señalaron. En sus redes expresó que asociarlo públicamente con el abandono “no es una opinión más” sino “una mentira dolorosa”, y sostuvo que recibió mensajes de personas que ya iniciaron acciones legales contra la profesional que hizo esos comentarios. “Quedará en manos de la ley”, dijo, al cerrar su descargo.