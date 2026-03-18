Pelea entre bandas y crimen en Berazategui: mataron a un adolescente de 18 años por una vieja disputa

Santiago Agustín González fue asesinado durante un enfrentamiento en la Plaza San Martín. Hay dos detenidos y uno está señalado como el presunto autor material del crimen

Las diferencias entre los barrios Mosconi y Villa Mitre de la localidad bonaerense de Berazategui llegaron a un punto de no retorno tan trágico como absurdo. Un chico de 18 años fue asesinado por una disputa de vieja data que nadie recuerda cómo comenzó.

Un video muestra lo sucedido en la Plaza San Martín: la víctima encaró al que sería su asesino, le dio una trompada y el ahora detenido le disparó como loco, incluso lesionando de un balazo a uno de sus amigos antes de escapar en la moto de quien se convirtió en su cómplice y lo escondió en su propia casa.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que por el crimen de Santiago Agustín González, de 18 años, fueron detenidos el presunto autor material y su cómplice. Se trata de Federico Aguirre, alias “El Cartu” y Ian Martínez, respectivamente, a quienes los apresaron los agentes de la Comisaría Berazategui 1ª de la Policía Bonaerense.

Los dos detenidos, a instancias del juez de Garantías Francisco Martínez Garmendia, fueron indagados este martes por el fiscal Christian Granados de la UFI N°2 de Berazategui.

Santiago Agustín González tenía 18 años

“El Cartu” quedó imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma y portación ilegal de arma civil. Alegó que disparó para defenderse: “Tiraba o tiraban ellos", dijo, según reconstruyeron fuentes del caso a este medio. Pero en el video solo él está armado; incluso luego de los disparos, nadie más sacó un arma.

Martínez, por su parte, fue acusado del encubrimiento agravado por ser el delito precedente grave: es que no solo se llevó en la moto al tirador y homicida tras los disparos, sino que lo escondió en su casa.

La trama detrás del crimen de Santiago, esa pica entre las bandas, nadie sabe cuándo comenzó con certeza, pero todos los testigos han dado fe de que “estaba todo mal entre los dos barrios”.

Los dos detenidos

“Los amigos de la víctima declararon que ‘El Cartu’ lo había amenazado por redes sociales y que cuando se encontraran lo iba a poner. Lo curioso es que los amigos del homicida dijeron exactamente lo mismo, pero de parte de la víctima”, ampliaron las fuentes del caso.

El crimen de Santiago ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando los dos grupos se encontraron en la zona de plaza San Martín. El chico de 18 años, que recibió un disparo en el tórax y en una de sus piernas, quedó tendido sobre el emplazamiento del monumento de la calle Mitre y 6.

Los amigos los trasladaron hasta el Hospital Evita Pueblo, pero no pudieron salvarle la vida. Ahí, ante los policías que respondieron al 911, contaron que “había surgido una gresca con gente que conocen del barrio Villa Mitre, cuando ‘El Cartu’ sacó su arma y efectuó tres disparos contra Agustín”.

Dos de los balazos dieron en la víctima y un tercero en la pierna de uno de los amigos de los detenidos, de 20 años, quien ya recibió el alta.

También contaron los testigos que el presunto homicida había escapado en la moto de uno de sus amigos. Tras la toma de testimonios y el relevamiento de las cámaras municipales, se logró individualizar el domicilio del cómplice del presunto asesino y allí los atraparon en el marco de cuatro allanamientos.