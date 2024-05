Jornada financiera: el dólar libre tuvo su mayor suba en cuatro meses

El dólar libre regresó a su precio más alto desde febrero.

Los dólares alternativos subieron y regresó la demanda por acciones este martes, por recompras de coberturas ante un dato inflacionario de abril por debajo de los dos dígitos, el más bajo en cinco meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación alcista del 8,8% en abril, con lo que acumuló su cuarto mes consecutivo con tendencia declinante, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dólar libre ganó 25 pesos o 2,4% en el día, a $1.070 para la venta y en su precio más alto desde el 27 de febrero. Esta ganancia diaria fue la más alta en cuatro meses, desde el 16 de enero, cuando el dólar libre escaló 45 pesos o un 3,8%, a 1.225 pesos.

Detrás de la suba del dólar libre está la expectativa por un nuevo recorte de las tasas de referencia del Banco Central, dado el decidido sendero de reducción de la inflación -en particular la inflación núcleo, en 6,3%-. Tasas más bajas desincentivan las colocaciones en pesos e, indirectamente, aportan más liquide a la demanda de divisas.

El repunte del dólar también se vincula al profundo atraso de la cotización respecto de la inflación. En 2024 asciende 45 pesos o 4,4%, contra una inflación de 65% en el primer cuatrimestre. Con un dólar mayorista a $885 la brecha cambiaria se amplió al 20,9 por ciento.

“Con una baja en la inflación y una esperada caída en tasas, los activos se convierten en una buena opción de inversión y así se refleja ahora”, comentó a Reuters un agente financiero del Banco Macro.

El mercado aguarda que el Banco Central baje esta semana su tasa de referencia debido a la caída de la inflación y a la colocación de nueva deuda por parte del Tesoro, señalaron a Reuters tres fuentes financieras, una retracción que podría ser de entre cinco a 10 puntos porcentuales desde el 50% nominal anual vigente.

El economista Martín Vauthier ponderó que “la inflación núcleo en abril fue la más baja en 15 meses. El sendero de desinflación continúa siendo más rápido y profundo de lo esperado por el mercado en diciembre: el promedio del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) de aquel entonces sobreestimó en casi 38 puntos la inflación de los últimos cinco meses”.

A través de su cuenta oficial en la red social “X”, el ministro de Economía Luis Caputo expresó: “Si hubiéramos puesto tasa de interés real positiva, probablemente estaríamos inmersos en una expectativa hiperinflacionaria, sería imposible salir del cepo dado los $40 billones adicionales de pasivos remunerados, y para coronarla, todo el mundo estaría hablando del carry trade. Increíblemente hay algunos colegas que no solo no lo entendieron cuando lo hicimos, sino que todavía hoy no lo entienden, aún con los beneficios a la vista”.

También subieron los dólares operados a través de activos bursátiles. Con los negocios más fluidos mediante bonos, el “contado con liquidación” terminó a $1.086,02 (+1,2%) y el dólar MEP a $1.045,91 (+1,4%).

El monto operado en el segmento de contado de la plaza mayorista creció en más de USD 100 millones respecto del lunes, a USD 449,9 millones, de los cuales, USD 142 millones (el 31,6% del total) fueron adquiridos por el Banco Central y unos USD 308 millones quedaron liberados para la demanda de importadores y agentes privados.

Por otro lado, las reservas internacionales crecieron en USD 42 millones, a 28.367 millones de dólares.

En el plano bursátil, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganó un 2,4%, en 1.409.885 puntos, tras ceder un 8% en las cinco sesiones previas. Entre las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se extendieron las subas, lideradas por Banco Supervielle (+5,9%).

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un un 0,6% en su promedio en pesos, mientras que el riesgo país de JP Morgan restaba un entero para la Argentina, en los 1.244 puntos básicos a las 17:50 horas.

La actividad financiera doméstica viene de tener el aliciente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la octava revisión del programa de facilidades extendidas por 44.000 millones de dólares.

Mientras tanto, se aguardan los próximos pasos del Congreso en el tratamiento de dos paquetes de reformas impulsados por el presidente libertario Javier Milei para avanzar con una desregulación de la economía.