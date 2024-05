Hot Sale: cuáles son las ofertas más destacadas en viajes y turismo

En la primera media hora del Hot Sale 100 mil usuarios visitaron el sitio oficial (CLOUDBEDS)

En una nueva edición del Hot Sale, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las aerolíneas, agencias de viajes y bancos ofrecen múltiples beneficios para aprovechar al máximo y planificar próximos viajes.

El Hot Sale 2024 se llevará a cabo desde este lunes y hasta el 15 de mayo. Desde el momento de su lanzamiento, el sitio oficial registró una avalancha de visitas, con 100 mil usuarios en la primera media hora, es decir, 50% más en comparación con 2023. Según CACE, las estadísticas revelan un fuerte interés por parte de los usuarios, con la provincia de Buenos Aires liderando el tráfico, seguida de CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Entre las más de 15.000 MegaOfertas disponibles, los productos más buscados incluyen indumentaria y calzado, electro, muebles y deco, salud & belleza y viajes.

Para esta última categoría, con Banco Nación, en la plataforma de “BNA Viajes” hay 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard de la entidad, y abonando con MODO, se puede obtener un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por compra).

También, se suma la posibilidad de adquirir vuelos de Aerolíneas Argentinas, el 14 y 15 de mayo, con 12 cuotas sin interés en destinos nacionales (viajando en cualquier fecha).

Por su parte, con Naranja X hay 12 cuotas cero interés para paquetes, hoteles y actividades por Argentina y 6 cuotas cero interés en vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas. Los descuentos son: hoteles hasta 70% OFF, actividades hasta 50% OFF, alquileres Vacacionales hasta 35% OFF, paquetes hasta 25% OFF, alquiler de autos hasta 15% OFF y semana Palladium hasta 50% OFF. Tendrán vigente desde el 15 al 23 de mayo.

Según comunicaron desde Aerolíneas Argentinas, se pueden comprar pasajes con “Cuota Simple” para volar por Argentina. La promoción estará vigente hasta el miércoles 15 de mayo a las 23:59 hs y será para volar hasta el 30 de noviembre del 2024.

Por su parte, JetSMART anunció que desde hoy se podrán comprar pasajes para todos los destinos nacionales con precios con descuento. Así, durante toda la semana, los pasajeros que aprovechen la promoción tendrán hasta un 50% en sus compras, para volar del 20 de mayo al 31 de octubre, utilizando el código promocional “MEVOY”.

La promoción aplica también a todas las rutas internacionales que JetSMART tiene en la región: Lima, Santiago de Chile, Asunción, Florianópolis, Río de Janeiro. También, a las rutas próximas a inaugurarse: Montevideo, Curitiba y Porto Alegre.

En Despegar tienen promociones exclusivas a los mejores destinos de Argentina con descuentos de hasta $150.000 en paquetes nacionales y cuotas sin interés. Las ofertas estarán disponibles en el sitio web, la App y también en nuestras sucursales para quienes prefieran un asesoramiento personalizado.

La empresa de viajes líder de Latinoamérica ofrecerá también beneficios con pago en dólares en efectivo en sucursales para vuelos internacionales, pago en dólares con tarjeta de crédito en todos los productos y pago en dólares con débito inmediato para vuelos internacionales. Además, todas las compras realizadas en Despegar suman puntos Pasaporte para canjear por más viajes.

Durante el Hot Sale, Universal Assistance, compañía de asistencia al viajero, cuenta con beneficios de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés.