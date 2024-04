Camioneros: el gobierno descalificó los argumentos de Moyano para parar este lunes

16/03/2020 Transportistas de mercancías por carretera ECONOMIA CETM

Fuentes del gobierno descalificaron hoy las amenazas y el llamado del secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, a un paro este lunes porque el gobierno no homologa el acuerdo salarial alcanzado por el sindicato el 23 de febrero pasado, en el que pactó un aumento del 45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril.

Esa cifra supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias.

Desde el área laboral señalaron que la homologación de los acuerdos “no es no es un acto automático, como plantea Moyano”.

El Estado, señalaron voceros oficiales, “tiene una función que cumplir, que es garantizar el orden público. Esto es, que no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio si se homologa. Y el convenio por el que están presionando ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar”.

Impugnaciones

Al respecto, desde el gobierno citan al menos cuatro impugnaciones: de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (Catse), de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), de la Cámara Empresario del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac) y de la Unión Propietarios de Camioneros (Uprocam, de San Juan).

“Con su paro, el sindicalista Pablo Moyano perjudicará a todos los argentinos para presionar en obtener un dictamen favorable para él. Esto es violentar el estado de Derecho”, dijeron en off las fuentes del gobierno. Y agregaron: “creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay aprietes ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado”.

Si de todos modos, Moyano lleva adelante su amenaza (en una entrevista televisiva, el jueves pasado dijo que el lunes 8 de abril, debido al paro de camioneros, “no se movería una hoja” en la Argentina), desde el gobierno adelantaron que consideran que se trata de una medida “ilegítima”.

“Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la Ley, la gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley…por más poderoso que se crea algún sindicalista”, dijeron desde el gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Camioneros, Pablo Moyano, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el secretario de Mercantiles, Armando Cavalieri, que sí firmó un acuerdo en línea con las pautas de inflación esperada oficiales

Como recientemente informó Infobae, los sueldos de marzo ya fueron liquidados con el aumento en la mayoría de las empresas, pero depende de una decisión de cada una de ellas, pues el sector patronal no está obligado a pagar la mejora y mucho menos otro punto del acuerdo paritario: un “aporte extraordinario” de $10.000 a la obra social de Camioneros “para solventar el déficit del sindicato” (en función de los 200.000 afiliados del sindicato, ese “aporte” significaría un ingreso de $2.000 millones por mes para las arcas del gremio de Moyano.

¿Homologación automática?

Moyano alega que el tiempo juega a su favor, porque según la ley 23.546, de “Convenios Colectivos de Trabajo”, sancionada en 1988, si a 30 días de declarado un acuerdo paritario no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”.

Sin embargo, desde algunas empresas y sectores y por cierto desde el gobierno esgrimen que la homologación tácita no aplica debido a las impugnaciones de las diferentes cámaras empresariales ante la secretaría de Trabajo.

El jueves pasado, en una entrevista por C5N, Pablo Moyano había dicho: “”Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.

También la Unión Tranviarios Automotor (UTA), otro gremio vinculado al transporte, en este caso de pasajeros, advirtió el jueves sobre un posible paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En un comunicado, el sindicato se declaró “en estado de alerta” y advirtió que este lunes podría verse afectada la prestación del servicio.