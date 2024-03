Tras la apertura de las importaciones, el Gobierno se reúne esta tarde con los fabricantes de alimentos

Tras la reunión con supermercados, el equipo económico anunció una habilitación de importaciones más rápida de alimentos y otros bienes de la canasta básica

Tras la decisión del Gobierno de permitir una importación más acelerada de alimentos y otros productos de la canasta básica para compensar los precios altos en góndolas, el Ministerio de Economía, a través del secretario de Comercio Pablo Lavigne recibirá esta tarde a ejecutivos de empresas fabricantes de alimentos de la cámara Copal, que es presidida por el también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

Según se informó oficialmente, la medida se toma “para mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos”. En rigor se trata de una medida con la que el Gobierno aspira a frenar los aumentos de precios. “No es un proceso inmediato, pero es un mensaje claro a una industria concentrada, como lo es la de los alimentos. Y en casi todos los rubros. Es un mensaje claro del Gobierno. Esto apunta a los básicos, a los commodities de la cadena, y el resto baja en cadena”, detalló una fuente de la industria.

El jefe del Palacio de Hacienda Luis Caputo había defendido el martes ante empresarios en la cumbre de AmCham esa medida. Caputo consideró que la reunión con la industria de consumo masivo y supermercados “fue muy buena” y que “reconocieron” que habían establecido precios con un escenario cambiario de dólar “a 2.000 o 3.000 pesos”. “Hay precios que no pueden estar ahí”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.

Pablo Lavigne, secretario de Comercio

Este miércoles Caputo celebró en redes sociales que algunos los supermercados y comercios de grandes superficies comenzaron a modificar la forma en que aplican descuentos y promociones de manera tal de hacer más transparentes recortes en precios causados por la retracción en el consumo.

A través de su cuenta de X —la ex Twitter—, el funcionario celebró que la cadena Jumbo modificó sus publicaciones de ofertas. De un formato de “3x2″ o “4x2″, la cadena pasó a ofrecer descuentos lineales en los que afirma haber recortado entre 50% y 35% los precios en algunos productos puntuales. “Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, dijo y acompañó su comentario con imágenes de impresos de la cadena de supermercados antes y después del cambio.

Las claves del anuncio