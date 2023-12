Transición cambiaria: por qué algunos bancos subieron a más de $1.100 el dólar para consumos en moneda extranjera

Imagen de archivo de una persona con dólares. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

El mercado de cambios inició los negocios de este lunes con mayores restricciones, en medio de la transición de funcionarios que se está produciendo en organismos clave del sector financiero como el Banco Central y la CNV (Comisión Nacional de Valores). Mientras que permanecen vigentes muchas de las estrictas regulaciones que se fueron sumando en los últimos años en el marco de un control de capitales que todavía no fue desmantelado, la incertidumbre sobre la plaza cambiaria se potencia debido a que no se sabe cuál podría ser un eventual tipo de cambio de convergencia.

En este sentido, según fuentes del sector le indicaron a Infobae, el Banco Central “no le está vendiendo divisas a los bancos”, a la vez que según la información oficial, el dólar al público registró un las pizarras un alza del 12% en promedio, en base a los datos aportados por las entidades. Así, el dólar minorista promedia los $438,38, desde los $390,97 del cierre del jueves.

Con una carga tributaria total que asciende al 155%, el dólar tanto para ahorro como para turismo en el exterior, sube a 1.117,87 en promedio, esto es un 12,1% por encima de los $996,97, del jueves, último día de operaciones previo a la jura de Javier Milei como Presidente.

De todos modos, la demanda de divisas al público no tiene restricciones en la normativa del BCRA, pero las instituciones no están vendiendo divisas al público. Grandes bancos como Galicia, HSBC, Santander, BBVA e ICBC, entre otros, comunicaron a sus clientes por “home banking” que la operación de compraventa de dólares en estos momentos no se pueden realizar.

Esto no quiere decir que no estén habilitados los pagos de consumos en el exterior con tarjeta. Por ejemplo, ante la compra de un pasaje al exterior, las agencias de viaje siguen emitiendo al dólar al público que hoy supera los 400 pesos, a lo que se deben añadir los impuestos. Un consumo en el “free shop” o un pago en el extranjero también aplican a este valor.

Desde julio último la Resolución General N° 5393 elevó el 35% al 45% la alícuota de percepción del Impuesto a las Ganancias sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento. La norma también dispuso que las operaciones de adquisición de moneda extranjera que se apliquen al pago de servicios del exterior e importaciones de bienes (excluyendo bienes suntuarios) no estará sujeta al régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias.

Los bancos anuncian este lunes que no se pueden comprar dólares por home banking.

En octubre de 2023, el Gobierno unificó los diferentes impuestos que pesan sobre la adquisición de dólares o compras en el exterior en moneda extranjera, a través de la Resolución 5430 publicada en el Boletín Oficial. Y el 23 de noviembre, poco después del balotaje presidencial, se dispuso a través de la Resolución 5450 de la AFIP que las percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias que pesan en los gastos en dólares con tarjeta de crédito fueran elevadas al 100% y por Bienes Personales al 25 por ciento. Como estos impuestos se suman a la percepción de 30% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), la carga total asciende al 155% tanto para ahorro como para el pago a proveedores de bienes y servicios del exterior.

Aunque no se puede comprar dólar “ahorro”, sí hay operatoria MEP. En este caso, si este lunes se produce un vencimiento de la tarjeta con gastos en dólares sólo se podrán saldar con dólares que ya estén depositados en caja de ahorro. Si se quiere pagar en pesos, habrá que esperar que las nuevas autoridades del BCRA aprueben la transacción. Por otra parte, se pueden hacer compras con la tarjeta en dólares, pero se podrán pagar al tipo de cambio del día que se efectúe la liquidación.